Dans le canton de Vaud, 1300 sangliers ont été abattus en sept mois

1015, c’est exactement le nombre de sangliers qui ont été abattus par les chasseurs entre juin 2019, ouverture de la chasse, et le 14 janvier 2020 selon les chiffres fournis par la Direction générale de l’environnement (DGE) de l’État de Vaud. «Ce qui constitue la valeur la plus élevée jamais enregistrée dans le canton. En complément, le nombre de tirs réalisés par les surveillants permanents et auxiliaires de la faune devrait avoisiner 300 individus, nombre correspondant à celui de l’an passé», annonce Denis Rych­ner, en charge de la communication de la DGE.

«Ça canarde à tout-va notamment le long du Rhône. Ce n’est pas un scoop», s’énerve Kate Amiguet, présidente de la fondation MART (Mouvement pour les animaux et le respect de la terre), qui prépare un film sur le suidé. Face au baby-boom de la bête noire, la chasse est autorisée également le samedi, y compris en battue, de novembre à janvier. Durant ces trois derniers mois, deux ont été organisées: à Bière, fin 2019, au début du mois dans la région de Corcelles-Concise-Mutrux. «Dans le premier cas, 2 sangliers ont été prélevés, 10 dans le second», précise Denis Rychner. Pour l’heure, aucune autre ne sera mise sur pied, que ce soit dans le périmètre de la réserve des Grangettes, comme ce fut le cas fin 2018, ni près de la rive sud du lac de Neuchâtel.

Le Canton de Vaud n’articule pas de chiffres de la population de l’omnivore sur ses terres. «L’espèce est extrêmement mobile et s’adapte très facilement à son environnement», poursuit le chargé en communication. Néanmoins, la DGE relève que les effectifs sont toujours hauts, notamment dans le massif jurassien; et cela en dépit des mesures prises ces deux dernières années, comme la modification réglementaire visant à améliorer l’efficacité de la chasse. «Il n’est pas rare d’observer des compagnies d’une vingtaine d’individus, même en fin de période de chasse», dit encore Denis Rychner.

Mi-janvier, le Grand Conseil vaudois a voté une résolution demandant au Conseil d’État d’intervenir rapidement pour réguler plus efficacement le sanglier, qui provoque des dégâts dans les cultures. Ce qui fâche Kate Amiguet: «Forcément, on cultive massivement du maïs, élément de base de l’alimentation du sanglier. On n’a qu’à semer autre chose.» Christophe Boillat