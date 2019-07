Ce que 34 ans de discours du 1er Août racontent de la Suisse

S’il fallait en choisir une, il serait difficile de retenir l’allocution officielle du 1er Août apte à vous donner des frissons. La très grande sobriété suisse, ajoutée à des discours souvent lissés par la traduction, serait un début d’explication. Pourtant, on se tromperait à généraliser. Nous avons passé au crible de plusieurs algorithmes les 34 discours prononcés pour la fête nationale par les présidentes et présidents de la Confédération depuis 1985. Parmi les émotions le plus souvent générées, on trouve, curieusement, la tristesse et la peur. Mais, à y regarder de plus près, c’est rarement pour instiller la morosité, mais plutôt pour souligner la chance de la Suisse en rapport avec les tourments du monde. Le fond du message est donc toujours plutôt positif, et c’est encore plus marquant dès les années 2000. Ce n’est ainsi pas un hasard si notre classement (ci-dessus) répertorie essentiellement des émotions positives.

Les 100 paires de mots le plus souvent prononcées lors des allocutions du 1er Août de 1985 à 2018. Pour agrandir l'image, cliquez ici.

Adolf Ogi, l’inclassable

C’est, sans plus de surprise, à Adolf Ogi que revient la palme du discours le plus positif. Dans la lignée de cette inoubliable intervention, à l’aube du IIIe millénaire, devant «son» tunnel du Lötschberg, un sapin à la main, le natif de Kandersteg remettait ça huit mois plus tard, le 1er Août 2000. Certes moins mémorable, cette allocution se distingue tout de même nettement des autres par son ton plus léger et son appel à «rêver». Pas peu fier d’être souvent cité en modèle du genre, même en bon français fédéral, Adolf Ogi ne nous dévoile pas son secret. «C’était Ogi, sourit-il. J’ai toujours pensé que c’était un moment important où il fallait toucher le cœur des gens. Et pour y arriver, il faut mettre son propre cœur dans le discours, et être soi-même.»

Autre exception, l’allocution d’Ueli Maurer, en 2013, se révèle, et de loin, être la plus empreinte de «colère», avec son ton ouvertement vindicatif à l’égard des «juges étrangers». Pour qu’on ne puisse toutefois pas le taxer de faire de la politique, il se raccroche au Pacte fédéral pour rappeler que le rejet des juges étrangers est bien une valeur suisse, et non un point de vue.

Valeurs immuables

Au-delà des émotions suscitées, les discours se ressemblent aussi par le vocabulaire. «Liberté», «solidarité», «démocratie», «langues», «diversité», «paix», «indépendance» ou encore «fédéral» figurent ainsi parmi les valeurs les plus fréquemment citées et traversent les époques. De façon générale, les discours regardent «vers l’avenir» avec «confiance». Pas, ou très peu, de passé et de Guillaume Tell à l’horizon.

On loue également la «qualité de vie» dans ce «petit pays» et la Suisse est fréquemment citée comme une «île dans la tempête», «un refuge» qui ne doit cependant pas «se recroqueviller», mais «s’ouvrir» ou même être «utile au monde». La Suisse «va bien», même si on «n’oublie pas» ceux qui vont moins bien. La modestie étant présentée comme une qualité nationale, on ne compte que très peu de «Vive la Suisse!» à la mode française. L’Europe, dans le top 20 des mots les plus utilisés, révèle le lien aussi permanent que tourmenté à notre voisin.

Symboliques et sans artifice

Reconnaissant la dimension «un peu artificielle» de l’exercice, Pascal Couchepin s’est illustré par des discours, en 2003 et 2008, qui ne se privaient pas d’être positifs. Et, contrairement à plusieurs de ses collègues, il a très peu utilisé la comparaison avec d’autres pays. «Je n’ai jamais vu la nécessité d’attirer l’attention en tentant d’assombrir un tableau ou de faire peur quand les choses vont bien», dit-il, quitte à ce que le ton puisse parfois paraître léger. «Il ne sert à rien d’en faire trop, au risque de devenir grotesque», ajoute-t-il.

Plus que les mots, les symboles portent. En se rendant sur le Grütli, en 2007, pour rappeler les valeurs que sont le respect des minorités et l’intégration, le signal que Micheline Calmy-Rey envoyait était fort. Elle nous indique aujourd’hui qu’il s’agissait de «refuser qu’un groupe d’individus qui squattait le Grütli confisque le patriotisme qui appartient à tous». Pour autant, elle estime que le cœur du discours ne s’est pas éloigné des valeurs universelles du pays. «Je tenais vraiment à m’y rendre, même si on me l’avait déconseillé. Au final, près de 2000 personnes m’avaient accompagnée, c’était un moment très fort.»

En 2011, s’appuyant sur les mêmes valeurs, elle n’avait pas hésité à aborder frontalement certains enjeux, évoquant la pression sur la planète ou un «bien être» qui ne peut pas être fondé sur des déséquilibres, quand les uns gagnent des millions et les autres 4000 francs par mois. «Il n’y a pas de raison de se cacher d’évoquer les préoccupations générales des Suisses ce jour-là», souligne-t-elle.

Pascal Couchepin abonde: «J’ai eu la chance de pouvoir me prononcer dans une période qui allait effectivement bien, les accords bilatéraux I venaient d’être signés et l’économie repartait. Je pense que ces discours sont l’occasion de trouver de l’espoir, même face à l’adversité. Cette année, il serait d’ailleurs logique d’entendre qu’il faut unir et rassembler les Suisses autour du climat.» La balle est dans le camp d’Ueli Maurer mais, si l’on en croit son message adressé aux Suisses de l’étranger, il retourne aux classiques valeurs que sont «la fiabilité, la modestie, l’ardeur à la tâche et… la ponctualité». Un discours, c’est réglé comme une horloge.

Le plus optimiste

Pascal Couchepin, 2003

Pour son premier discours du 1er Août à la tête de l’État, Pascal Couchepin se montre résolument optimiste. En trente-quatre ans, c’est celui qui compte le moins de références touchant à la peur.

Extraits: «Le 1er Août est une étape importante dans l’année. Je souhaite que nous célébrions ce jour en ayantla volonté de transmettre autour de nous, et plus spécialement aux plus jeunes, le désir de construire l’avenir, sans égoïsme de classe, de génération ou de région, mais en visant à l’intérêt général. […] Ce soir, c’est cela qui doit nous unir, c’est le sens de l’intérêt général que nous célébrons. Il nous a permis de construire une société qui est enviée par beaucoup.»

Le plus énervé

Ueli Maurer, 2013

«Ces derniers temps, la Suisse a subi des pressions répétées. On nous dénigre, on nous soumet au chantage. Les Grands nous donnent des ordres. Ils exigent que nous adaptions notre système juridique à des règles étrangères.» Tranchant avec le ton employé dans les discours de ses collègues, Ueli Maurer axe toute son allocution contre les juges étrangers.

Sur un ton plutôt vindicatif, il ajoute: «Nous le savons: ce n’est pas parce que la Suisse fait quelque chose de faux qu’on nous critique. On nous critique parce que nous avons du succès, parce qu’il y a, chez nous, quelque chose à prendre.» Et d’inviter, en conclusion, les Suisses à «s’engager en faveur de notre patrie.»

Le plus joyeux

Johann Schneider-Ammann, 2016

Quelques mois plus tôt, il se faisait l’auteur d’un buzz mondial en déclamant, lugubre: «Rire c’est bon pour la santé.» La statistique des mots est imparable, c’est bien son discours de 2016 qui est répertorié comme étant le plus «joyeux». Cela est surtout dû au fait que Johann Schneider-Ammann y vante la formation, l’innovation en termes élogieux,et axe son propos sur la réussite.

Comme Pascal Couchepin huit ans avant lui, il s’adresse aux Suisses depuis l’EPFL. «Jamais satisfaits de nous-même, nous sommes sans relâche à la recherche d’idées nouvelles et meilleures. Nous préservons ainsi nos emplois. Merci à vous qui faites vivre cette dynamique!»

Le plus enthousiaste

Adolf Ogi, 2000

Non, il n’y a pas de «formidable» dans ce discours. Même sans cela, Adolf Ogi reste celui qui a prononcé le discours le plus enthousiaste et, également, le plus lyrique, en changeant de rythme et en multipliant les répétitions. «La Suisse se porte bien! Aujourd’hui, nous pouvons être reconnaissants, fiers et confiants. Aujour­d’hui, nous pouvons aussi rêver. […] La fête nationale est un jour de fête. Pour la réflexion. Pour l’espoir. Aujour­d’hui, je vous invite à rêver avec moi. Si nous savons qui nous sommes, si nous savons ce que nous voulons, l’avenir sera fait de nos rêves!» Quitte à devenir un peu mystérieux: «La Suisse de mes rêves est toujours la patrie.»