Quand chiens et chats nous marchent sur le clavier

Ils sont sur toutes les photos de télétravail, parce qu’ils suivent à la trace leurs maîtres transformés en nouveaux forçats du coronavirus. Ici, c’est un chat qui dort sur le laptop, parce que c’est bien chaud. Là, il grimpe sur les épaules de sa nouvelle maîtresse. Ou plus béatement, le matou est étalé de tout son long sur les documents qui ont été posés par terre.

Le tableau ne change pas quand on sort courir: on croise plus de chiens que jamais qui se promènent au bord du lac. Certains toutous campent aussi près des bureaux improvisés à la maison, juste contents de bénéficier de la présence de leur maître qui, pour une fois, n’est pas parti travailler.

Ils remplacent les collègues

Même ceux qui n’ont pas encore adopté de compagnon à quatre pattes y songent. «Des gens s’offrent généreusement pour accueillir temporairement un chien du refuge, parce qu’ils ont du temps et envie de s’en occuper, mais nous ne pouvons pas donner suite parce qu’un placement temporaire n’est pas souhaitable pour le psychisme du chien», explique Stéphane Crausaz, au Refuge Sainte-Catherine de la SVPA de Lausanne.

«Leur présence fait toute la différence, raconte Valérie Blom, une lectrice à Vérossaz (VS). Je commence à ressentir le manque d’interactions sociales. Avoir des animaux m’aide. Je vais courir avec le chien, et j’aime aller dire bonjour à mes deux chats pendant une pause. Ils ne remplacent pas tout à fait les collègues, mais ils me changent tout de même les idées.»

Et les animaux, comment vivent-ils cette période de confinement? «Comme un immense bouleversement», répond Marylène Wassenberg, à Aubonne (VD). Cette comportementaliste spécialisée dans les chats fait «une différence entre les petits félins qui peuvent sortir et les chats de salon qui représentent déjà 90% de ma clientèle en temps normal».

Ceux qui ont accès au jardin le vivent apparemment beaucoup mieux. Ils sortent pour y trouver les heures de tranquillité qu’ils affectionnent, et ils reviennent en «curieux, pour observer les membres de la famille humaine dans de nouvelles activités inhabituelles». Le confinement est plus difficile à vivre quand minette se retrouve bloquée au 3e étage d’un immeuble, sans pouvoir sortir, dans une famille avec de jeunes enfants.

«Là, il est important que le chat puisse quand même bénéficier de points de retrait pour s’isoler ou de possibilités d’évasion en hauteur, pour qu’il passe cette période difficile sans trop de stress», conseille Marylène Wassenberg.

Le problème est différent pour les chiens, qui ont besoin, «idéalement, de deux heures quotidiennes en quatre sorties», rappelle Stéphane Crausaz. Bien sûr, «il faut tenir compte du chien, précise Anneli Muser Leyvraz, vétérinaire comportementaliste à Genève. Un pékinois n’a pas les mêmes besoins qu’un border collie ou un berger allemand. Et il faut aussi tenir compte de son âge, ou d’éventuels problèmes physiques.»

Organiser des jeux

La vétérinaire voit d’un bon œil l’idée d’organiser des jeux d’intérieur pour son chien (voir ci-contre). «Certains appréciaient d’aller aux cours d’éducation canine ou d’agilité qui sont désormais interdits et qui leur manquent. De tels jeux peuvent les remplacer.» Cela dit, si les animaux égaient le confinement de leurs maîtres, les idées noires ne sont jamais loin. «Ma plus grande peur, est de tomber malade, de me retrouver à l’hôpital et de ne pas savoir où vont aller mes chiens, surtout si je devais venir à mourir! Je suis plus inquiète pour eux que pour moi», nous écrit l’éducatrice canine Blondine Monnard, à Meyrin.

Elle n’est pas la seule à réfléchir à de tels scénarios. À la SVPA, Stéphane Crausaz rappelle que «son refuge est à disposition pour accueillir temporairement les petits animaux (chiens, chats, rongeurs) de personnes hospitalisées. Nous le faisons toute l’année, Covid-19 ou non. Je ne crois pas que nous ayons actuellement accueilli un animal en raison du virus, mais nous nous y sommes préparés.»

Il faut enfin se souvenir qu’«il y aura une vie après le virus, même si elle semble encore lointaine, rappelle Anneli Muser Leyvraz. C’est surtout vrai pour les chiens qui ne peuvent pas rester seuls. Il faut penser que l’animal a été en contact plus longtemps avec vous à cause du confinement, et qu’il a apprécié ces interactions où on lui montre qu’on aime être avec lui. Il ne pourra pas se retrouver seul du jour au lendemain, quand le travail reprendra.»

Car le confinement ressemble aux longs congés maladie bien connus des comportementalistes. Il nécessitera une préparation progressive avant la reprise du travail. Parce qu’il arrive que l’animal qui vivait très bien seul jusque-là n’en soit plus capable par la suite. En attendant, place aux gratouilles. Ces jours, c’est open bar.

