Les chiens sont aussi au chômage technique

Le chômage technique, ce n’est vraiment pas une vie de chien. Le confinement qui leur est actuellement imposé pour cause de coronavirus n’est pas du goût de Jaz et de Lennox, deux spécialistes de la détection de punaises de lit qui habitent à Meyrin (GE).

Jaz, femelle de 8 ans et demi, végète un peu et Lennox, 3 ans, ne comprend pas ce qui lui arrive, il est tout le temps en demande d’activité et je dois lui rappeler de rester tranquille», explique leur maîtresse Blondine Monnard, une éducatrice canine et conductrice de chiens de détection de punaises de lit.

Avant le coronavirus, les deux chiens avaient une existence des plus actives, avec trois ou quatre détections de punaises de lit par jour au maximum, ici dans un hôtel, là chez un particulier ou dans un local de la Protection civile. Ce travail était entrecoupé de moments plus relax, faits de balades en forêt et de jeux de balle. Mais Jaz et Lennox sont désormais confinés.

«En tant qu’éducateurs canins, nous avons été informés de l’interdiction d’exercer par le Service des affaires vétérinaires de Genève», précise Blondine Monnard. Quant à la détection de punaises, «elle n’est pas formellement prohibée, mais nous avons pris la décision de suspendre nos activités jusqu’à ce que la situation soit normalisée. En effet, nous allons au domicile des gens, nous déplaçons des meubles, nous touchons des objets, et il serait difficile d’appliquer les règles sanitaires actuellement en vigueur. Cela ferait prendre beaucoup de risques de contagion pour une activité qui n’est pas considérée comme vitale, même si les gens qui doivent cohabiter avec les punaises vivent une situation extrêmement éprouvante.»

De gros bosseurs

L’inaction est d’autant plus pesante que Jaz et Lennox sont de gros bosseurs. «Ce sont des chiens de travail, qui sont normalement à l’œuvre plusieurs heures par jour, en plus des promenades et des entraînements. Maintenant qu’ils sont au chômage, ils tournent un peu en rond et je les vois s’agiter dès que je bouge le petit doigt, relève Blondine Monnard. J’ai mis en place des activités annexes: masticatoires, cognitives, recherches de flair, etc., mais je ne veux pas les surstimuler non plus. Ils doivent aussi à apprendre à rester calmes.»

Un chien de travail est très différent d’un chien de beauté ou de famille, précise l’éducatrice canine. «Ils proviennent de lignées qui ont été sélectionnées avec un potentiel d’énergie plus élevé que les autres. Leurs besoins en activités peuvent être de plusieurs heures par jour. C’est pour cela que les éducateurs canins conseillent aux gens qui voudraient adopter un animal de choisir un chien de famille, et pas un chien de lignée de travail.»

C’est aussi pour cette ardeur à la tâche que Blondine Monnard a choisi Lennox, chez l’éleveuse lucernoise où elle était déjà allée chercher Jaz cinq ans plus tôt.

Le duo est entraîné à détecter la présence de puces de lit («Jaz» à l’œuvre ci-dessus) et travaille dans la région genevoise. Photo: Blondine Monnard

«J’ai pris le chiot qui correspondrait le plus au travail de détection, le métier que je voulais lui faire faire. Il fallait qu’il soit équilibré, curieux, indépendant et surtout qu’il ait un nez sensible, toujours à l’affût, bref, des critères qui sont importants pour cette profession.»

Jusqu’à récemment, le duo faisait clairement figure de rareté, puisque Jaz et Lennox sont des bergers hollandais, proches cousins moins connus du berger malinois. Ce sont des chiens utilisés dans la police hollandaise. Et tout comme le berger malinois, ils sont destinés à des professionnels ou à de bons connaisseurs de la race.

C’est le cas de Blondine. Éducatrice canine, fille d’une éducatrice canine, elle a participé à son premier concours canin à 14 ans et n’a jamais quitté ce monde-là. Ainsi, il y a quelques années, lorsqu’elle se retrouve sans emploi, elle a songé à utiliser ces compétences.

«J’ai fait un stage administratif dans une société de désinsectisation, et j’ai constaté qu’il y avait une demande importante pour des chiens de détection et un réel besoin pour les familles touchées par ce fléau. Avec deux collègues éducateurs et professionnels du chien, nous nous sommes lancés, en nous formant auprès d’instituts reconnus.»

Selon l’éducatrice canine, la reconnaissance de l’odeur des punaises est rapidement assimilée par l’animal. La suite, et c’est le plus long, consiste à apprendre au chien à chercher des punaises dans divers lieux et contextes. Notamment à vérifier en hauteur, au sol, derrière un meuble ou sous un tas d’habits. «Mais c’est le travail de flair, la recherche, qui est l’activité qui demande le plus d’énergie au chien. C’est aussi une très belle activité, même pour un chien d’appartement, confiné ou pas», suggère Blondine Monnard.

Ce qui est sûr, c’est que l’emploi du temps normal de Jaz et de Lennox explique leur spleen actuel. Un planning qui ferait pâlir d’envie nombre de congénères, à commencer par tous ceux qui passent près de huit heures tout seuls à la maison quand leur maître travaille.

«Je pense qu’il y a aujourd’hui en Suisse 90% des chiens qui s’ennuient profondément. Et cette inaction explique de nombreux comportements qui posent problème et que nous devons traiter en tant qu’éducateurs canins.»