«Claude Béglé ressort texto la visite type qu’on fait aux hôtes importants»

«Bien que le gouvernement ait pris des mesures positives pour s’engager dans les mécanismes internationaux des droits de l’homme, la situation sur le terrain n’a pas réellement progressé.» Dans le dernier rapport d’Amnesty International, bien peu de doutes subsistent sur la dureté du régime nord-coréen. «Jusqu’à 120 000 personnes continuent d’être détenues arbitrairement dans des camps de prisonniers politiques», note l’ONG. Pas de liberté d’expression ni de circulation. Entre cette réalité et les propos de Claude Béglé, il y a un monde. Le conseiller national PDC est-il simplement tombé dans le piège de la propagande de Pyongyang ou y a-t-il une part de vérité dans ses propos? S’agit-il d’une vaste mise en scène du régime ou d’une évolution rassurante du pays?

Pour y voir plus clair, nous avons soumis certaines des déclarations du conseiller national à quatre personnalités qui ont visité la péninsule. Parmi eux, un ex-collaborateur du Département fédéral des affaires étrangères qui s’y est rendu «comme touriste» l’an dernier. Nous avons également interrogé Jean-François Rime (UDC/FR) qui faisait partie d’un groupe d’élus qui ont visité à titre privé le pays en 2012. Parmi nos personnalités figure aussi le journaliste et réalisateur Marc Wolfensberger, qui a fait trois fois le voyage entre 2012 et 2013. Enfin, nous avons recueilli l’avis de la coréanologue Juliette Morillot, auteure de plusieurs ouvrages, dont «Le monde selon Kim Jong-un». Elle se rend en Corée du Nord depuis quarante ans. Chacun livre un regard sans concession sur le voyage de Claude Béglé tel qu’il le raconte sur les réseaux sociaux.

«Tout ce qu’on voit est une vitrine»

«Le plus surprenant, c’est que Claude Béglé n’a aucun recul sur la propagande du régime, lâche un ex-collaborateur du DFAE. Tout ce qu’on visite est une vitrine.» Un avis que partage Jean-François Rime: «La Corée du Nord, c’est unique au monde. Et pourtant j’ai beaucoup voyagé. Dès que vous arrivez, vous prenez conscience que tout ce qu’on vous montre n’est pas la réalité. Claude Béglé s’est fait embobiner.»

La piscine, les dortoirs, la cafétéria et la formation continue? «Oui, tout cela est vrai, il n’y a pas de doute, explique Juliette Morillot. Moi-même j’ai vu les mêmes choses aux mêmes endroits.» Mais la coréanologue précise tout de suite que cette filature modèle fait partie du programme typique de toutes les visites que l’on propose aux personnalités importantes qui viennent en Corée du Nord. Pour elle, Claude Béglé «ressort ce qu’il a vu texto, comme ébahi, sans aucune mise en perspective. Il était sûrement accompagné de guides sympas qui ont renforcé ses impressions, mais tout le pays ne ressemble pas à ça.»

«Ce tweet n’est pas faux, mais présente une vision réductrice»

«Les 50 francs dont parle Claude Béglé ne sont pas un salaire, mais plutôt un argent de poche qui permet aux travailleurs d’acheter ce que l’État ne fournit pas, explique Juliette Morillot. Mais ce montant n’est pas la norme. Dans les campagnes, les ouvriers recevront des kilos de patates, ou un lopin de terre à cultiver.» Pour elle, ce tweet n’est pas faux mais présente une vision réductrice de la façon dont fonctionne le pays.

«La Corée du Nord, c’est délicat, ajoute Marc Wolfensberger. Il faut y aller plusieurs fois pour avoir l’impression de se rapprocher un tant soit peu du peuple. Même après trois voyages, je suis revenu avec plus de questions que de réponses», conclut le réalisateur.

Jean-François Rime se souvient d’une visite où il a vu les conséquences de la malnutrition liées aux famines des années 1990. «C’était dramatique.» Et au niveau du développement du pays? «Mon impression est qu’ils ne progressent pas, mais régressent.» Et le conseiller national UDC ne voit pas comment cela aurait pu changer en si peu de temps.

«Jamais Claude Béglé n’a pu voyager seul»

Voyager seul? «C’est impossible, réagit Jean-François Rime. Des gens devaient le suivre. Un soir, mon beau-frère a réussi à sortir de l’hôtel pour aller boire un verre. Nos accompagnants n’étaient pas du tout contents.» Marc Wolfensberger confirme: «En Corée du Nord, vous ne pouvez pas faire un pas sans être accompagné, même la DDC (ndlr: Direction du développement et de la coopération) est suivie, à travers ses employés locaux.»

C’est impossible aussi pour des raisons pratiques, explique l’ex-collaborateur du DFAE. «Sortir de Pyongyang sans chauffeur est inimaginable, il n’y a ni lumière ni GPS, et des contrôles de police partout.» Pour lui, c’est sûr, Claude Béglé était avec un chauffeur. «Une personnalité de ce type sera toujours accompagnée, conclut Juliette Morillot. Moi, j’y vais depuis quarante ans, et on commence seulement à me laisser me promener seule. Mais c’est parce que je parle coréen et que les guides sont devenus des copains avec le temps.»

«La capitale n’est pas du tout comparable à la campagne»

«C’est vrai, à Pyongyang, les gens ne sont pas à quatre pattes en train de chercher des grains de riz, lâche Marc Wolfensberger. Dans la capitale, les passants ont des téléphones portables, on voit des bouchons le soir depuis l’hôtel, et on sent l’émergence d’une classe moyenne.» Mais le réalisateur s’empresse d’ajouter: «Il faut bien se rendre compte que ce qu’on voit là n’est pas comparable à la réalité des campagnes.»

Pour en parler, Jean-François Rime raconte cette anecdote. «Nous avons assisté à la récolte du riz. Il n’y avait aucun tracteur. Les gens travaillaient à la faucille. Lorsqu’ils avaient terminé, des enfants repassaient récupérer les petits grains de riz qui restaient. Et, une fois que cela était terminé, d’autres passaient avec des oies et des canards pour manger les derniers restes.»

L’ex-collaborateur du DFAE se souvient surtout du peu de développement du réseau routier. «En dehors de Pyongyang, je n’ai vu qu’une route goudronnée, celle qui va de la capitale à la frontière. Sinon, il s’agit de chemins de terre. Mon souvenir est aussi un black-out total dès qu’il fait nuit.» Pour celui qui a voyagé l’an dernier en Corée du Nord, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. «C’est évident, les gens ne passent pas leurs journées à pleurer avec le visage enfoui dans les mains, mais il suffit d’être là quelques jours pour se rendre compte qu’ils vivent dans la peur et craignent la délation.»

Pour Juliette Morillot, coréanologue qui va en Corée du Nord depuis ses 18 ans, sur la page Facebook comme dans les autres déclarations de Claude Béglé, «il s’agit d’une analyse faite à l’emporte-pièce».