«Condamner ma mère à 8 ans de prison ferme, c’est trop long»

«Quand elle m’a tiré dessus, la première chose que je me suis dite, c’est que ça devait bien arriver un jour ou l’autre…» Patrizia Mori est la Vaudoise qui a miraculeusement survécu au drame familial le plus tragique qui soit: se faire tirer dessus à cinq reprises par celle qui lui avait donné la vie 27 ans plus tôt. C’était il y a deux ans jour pour jour. Vendredi, le Tribunal criminel de Lausanne a condamné cette mère borderline à 8 ans de prison – soit 2 ans de moins que la peine demandée par le Parquet –, assortis d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire ainsi que d’une expulsion vers son Italie d’origine d’une durée de 15 ans. Sa fille, qui n’a pas souhaité assister au procès de sa génitrice (aujourd’hui âgée de 63 ans) ni au verdict, nous fait part de ses états d’âme. Et de ses projets.

«Elle n’a pas changé…» lâche-t-elle en commentant les photos de sa maman publiées cette semaine dans la presse, ainsi que les croquis d’audience, «très ressemblants». Car Patrizia ne l’a plus revue depuis cette terrible fin d’après-midi du 29 juin 2017. «C’est elle qui m’appelle depuis la prison, quand elle peut… Le reste du temps, on s’écrit.» La jeune femme n’est pas encore prête pour lui rendre visite au parloir carcéral: «Ça va être dur pour elle de me voir en fauteuil…» Lors de son audition en l’absence de sa maman, lundi, la Lausannoise a déclaré aux juges lui avoir proposé de pousser sa chaise roulante lorsqu’elle sortira de prison. Interrogée sur cette perspective par la Cour, la sexagénaire dit espérer que sa fille «n’aura plus besoin d’être aidée» d’ici à ce qu’elle-même retrouve sa liberté.

«Je me sens autant jugée qu’elle»

«J’espère qu’elle fera appel, poursuit Patrizia. Une condamnation à 5 ans aurait été adéquate, sachant qu’elle en a déjà purgé deux.» Une peine plancher qui aurait potentiellement permis à l’Italienne de quitter sa cellule en fin d’année prochaine, moyennant une libération conditionnelle. «Je me sens autant jugée qu’elle. M’enlever ma mère pendant 8 ans, ça voudrait dire que je n’ai pas assez fait pour l’aider. Elle a vraiment besoin de soins. Et ça n’est pas derrière les barreaux qu’elle pourra bénéficier d’une réelle prise en charge.» Une nouvelle vie qui n’aura dans tous les cas pas lieu en Suisse, l’intention de tuer étant synonyme d’expulsion obligatoire pour les non-détenteurs d’un passeport à croix blanche.

En cours d’enquête, la Lausannoise a affirmé qu’elle avait pardonné. «Je lui ai pardonné durant toute ma vie, nous confie cette battante. J’étais très jeune quand j’ai été amenée à m’occuper d’elle. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour l’aider.» Et ce dès l’enfance, dans sa Lombardie natale, bien qu’élevée principalement par sa grand-maman durant ces sept premières années. «J’ai été maternelle avec elle, lui disant de ne pas faire ceci ou cela.»

À son arrivée en Suisse, l’Italienne – assistante en pharmacie à ses heures, alors âgée de 41 ans – a été rapidement dépassée dans son rôle de mère célibataire, sombrant dans une dépression déjà latente depuis ses 30 ans, lorsqu’elle a dû faire une croix sur son rêve de femme au foyer. Contrainte de devoir gagner sa vie, elle a repris la gestion de plusieurs pharmacies entre Lausanne et Genève. Avant de se tourner vers l’immobilier, quatre ans avant le drame. «Ça n’était pas la vie que j’aurais voulu avoir, a-t-elle lancé face à la Cour. J’aurais voulu plus d’argent, même si je n’avais pas de problème d’argent.» Son seul mobile aurait été de ne pas laisser sa fille «seule».

«J’ai souvent dû me faire à manger seule. Quand le frigo n’était pas vide… Puis il a fallu que je m’occupe de ses finances», reprend Patrizia, qui ne cache pas n’avoir jamais cessé de craindre sa mère insomniaque. Très souvent dans un état second en raison de sa dépendance à ses puissants somnifères, et au penchant prononcé pour l’alcool. «Je devais aussi être là pour l’empêcher de se jeter par le balcon.» Depuis son incarcération, l’ex-pharmacienne n’a jamais nié avoir voulu se suicider après avoir pris la vie de sa fille ce 29 juin 2017. Une date qui revêt une signification particulière pour la sexagénaire, mais que l’intéressée n’a pas souhaité expliciter, hormis le fait qu’elle lui «rappelle une personne».

Cet élément a convaincu les juges de qualifier les tirs de tentative d’assassinat et non de meurtre, en raison de leur caractère prémédité. Une planification du crime également suggérée dans les dernières volontés de l’Italienne, rédigées quatre jours plus tôt, dans lesquelles elle précise qu’en cas de décès – pour elle comme sa fille –, leurs corps ne fassent pas l’objet d’un prélèvement d’organes.

«La société me doit beaucoup, lâche Patrizia. J’ai commencé à chercher de l’aide auprès de mes profs quand j’avais 12 ans. Ensuite il y a eu le médiateur scolaire, mes amis…» Lorsqu’elle avait à peine 20 ans, l’étudiante en management a à nouveau fait part de sa situation auprès de son entourage – des échanges WhatsApp l’attestent. Mais aussi auprès de sa psychologue, de la police, ainsi qu’à une permanence juridique: «Je leur disais que ma mère avait des tendances suicidaires et voulait m’emmener avec. On me répondait toujours que j’avais beaucoup de ressources…»

Récolte de fonds pour remarcher

La jeune femme se dit en revanche reconnaissante envers sa maman. Pour «tout ce qu’elle a donné», avant le jour fatidique. «Je parle trois langues couramment, j’ai fait des études. Comme elle était très bonne pharmacienne, elle a passé beaucoup de temps à m’expliquer la chimie, la biologie… J’ai voyagé – les États-Unis, la Sicile –, elle m’a donné le goût des musées, de la culture.» Le goût du tir sportif aussi, quand Patrizia avait 14 ans. «C’est de famille: mon grand-père maternel avait reçu des médailles en Italie.»

C’est en tout cas pour sa mère que cette ex-adepte de krav-maga s’entraîne comme une guerrière lors de ses sessions de rééducation, avec l’espoir de remarcher un jour. Son site internet de récolte de fonds vise à financer des séjours de plusieurs mois dans des centres de thérapie américains.

Côté Suisse, l’AI ne lui a pas versé un centime: «On me dit d’attendre que ma situation soit stabilisée.» (Le Matin Dimanche)