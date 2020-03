Coronavirus: guide des gestes de prudence selon les âges

Cliquez sur l'infographie pour l'afficher en version agrandie.

Jeunes

PRÉVENTION: La jeunesse s’accompagne souvent d’un sentiment d’invulnérabilité. Les jeunes ont ainsi tendance à minimiser la situation. Or ils sont susceptibles de véhiculer le virus, notamment à des personnes à risque. Pour les sensibiliser, des humoristes romands ont réalisé une vidéo de prévention. Le message: on joue le jeu. C’est-à-dire qu’on arrête de s’agglutiner sur des terrasses, on se salue sans bises ni accolade et on évite les bisous langoureux. Quitte à devenir, encore plus que d’habitude, une génération ultraconnectée sur les réseaux sociaux.

EN S’AMUSANT: Plusieurs dessinateurs romands, à l’instar de Patrick Chappatte et Vincent L’Épée, ont également lancé une campagne de dessins destinés à un jeune public, visant à sensibiliser sans dramatiser, notamment sur les mesures d’hygiène nécessaires. Pour les tout-petits, il est conseillé de leur apprendre une comptine pendant le lavage de mains: cela leur permettra de compter le temps nécessaire à un lavage efficace.

ÉCOLE: La fermeture des écoles ne signifie pas vacances. Les cours continuent à distance, et les élèves seront en contact quotidien avec leurs professeurs. A priori, les examens de fin d’année sont maintenus. Les apprentis passent à l’enseignement à distance durant les jours de cours. Sinon, ils vont travailler comme d’habitude, sauf indications contraires de leur employeur. Les voyages d’études, camps et autres sorties à l’étranger sont malheureusement annulés jusqu’à la fin de l’année scolaire.

CAS GRAVES: Les jeunes ne sont également pas complètement à l’abri. Les médecins constatent que de plus en plus de jeunes patients développent des complications. «On s’est trompés, il faut arrêter de les comparer avec la grippe, a prévenu Gilles Pialoux, chef du service infectiologie à l’Hôpital Tenon à Paris, sur les ondes de RTL. C’est bien plus grave. Il n’est plus rare de voir des jeunes de 30 ou 40 ans, sans pathologie. Le cercle s’élargit.» La mortalité chez les jeunes reste toutefois très faible.

Parents

GARDE. Même si les écoles sont fermées, les enfants ne doivent pas être confiés aux grands-parents, considérés comme vulnérables. Les Cantons sont en train de mettre en place des solutions de garde alternatives. Celles-ci sont cependant en général destinées uniquement aux enfants dont les solutions de garde mettent en danger des personnes à risque. Les parents faisant partie du personnel soignant ainsi que ceux qui assurent le service d’accueil scolaire sont prioritaires. La prise en charge devrait se faire dans leurs écoles respectives. Celles-ci ont cependant besoin de temps pour s’organiser. Selon l’Association vaudoise des parents d’élèves (APE), mieux vaut ne pas les charger davantage: «Pensez à passer par votre association de parents d’élèves locale s’il en existe une», recommande l’APE Vaud.

ALTERNATIVES: Il n’y aura pas de place pour tout le monde. Inutile d’appeler les services de garde d’urgence traditionnels, comme la Croix-Rouge: son personnel de garde est généralement constitué de personnes âgées. La priorité sera, là aussi, réservée aux enfants du personnel soignant. Il faut compter sur l’entraide: sur les réseaux sociaux, nombreux sont les parents qui s’organisent entre eux. L’APE genevoise appelle les parents à communiquer leurs disponibilités et besoins. Les offres se multiplient: l’agence Aleydis fait savoir qu’elle dispose de nounous à 29 francs l’heure. Le site Topnanny.ch met également nounous et parents en relation.

SOUPLESSE LIMITÉE: A priori, les employeurs devraient se montrer souples dans les jours à venir. La loi oblige toutefois les parents à trouver une solution alternative rapidement. Selon le Secrétariat à l’économie, «si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour l’accomplissement d’une obligation légale (ndlr: celle d’entretien des père et mère), l’employeur doit lui verser le salaire pour un temps limité. Les parents sont tenus d’éviter des absences prolongées en s’organisant différemment.»

OCCUPER Peur que vos enfants se transforment rapidement en Gremlins incultes? Plusieurs sites proposent des exercices respectant le programme scolaire: Ipcoaching.ch, Biceps.ch, Benk.ch.

Travailleurs

À LA MAISON: La Confédération recommande, pour les professions qui le permettent, le travail à domicile. Beaucoup d’entreprises ont déjà pris les devants depuis quelques jours en renvoyant leurs employés à la maison.

CONSEILS: Pour les débutants du télétravail, il est recommandé de s’organiser de façon à rester productif tout en n’empiétant pas sur sa vie privée. Dans la mesure du possible, il faut ainsi s’organiser un espace uniquement dédié au travail, qu’il s’agisse d’une pièce entière ou juste un coin du salon. On évite de travailler dans son lit ou avachi sur son canapé. Dans la même veine, mieux vaut s’habiller que de rester en training toute la journée. C’est mieux pour le moral ainsi que pour la libido du conjoint.

S’ORGANISER: Mieux vaut aussi conserver le rythme de la journée: se laver, manger un morceau avant d’allumer son ordi, faire des pauses. Faites des tours dans le jardin, sur le balcon, voire autour du pâté de maison, histoire de prendre un peu l’air. Délimiter des heures de travail fixes permet aussi de mieux compartimenter vie professionnelle et vie privée.

GARDER LE LIEN: Les mails et les messages sont efficaces, mais la solitude guette. Les Skype et autres vidéoconférences permettent de garder des contacts humains et d’éviter de plus les malentendus: l’écrit ne permet pas de retranscrire avec justesse toutes les émotions.

DROITS ET DEVOIRS: Si l’entreprise est forcée de fermer à cause de la pandémie, l’employé a le droit de recevoir son salaire même si cela représente une lourde charge pour l’employeur. En raison de l’obligation de fidélité, l’employé peut cependant, suivant les circonstances, être tenu de rattraper les heures de travail «manquées». Enfin, l’entreprise est tenue d’indemniser les personnes qui se sont vu interdire de prendre congé, à l’instar du personnel soignant du CHUV. Les personnes au chômage sont quant à elles tenues de continuer leurs recherches d’emploi et ne peuvent pas refuser de suivre des formations ni de se rendre aux rendez-vous fixés par l’ORP.

Seniors

À RISQUES:Les personnes considérées «à risque» sont celles qui sont âgées de plus de 65 ans, ou souffrent déjà d’une maladie chronique: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire, cancer.

CONTACTS: Il s’agit de mettre un peu sa vie entre parenthèses: évitez les transports publics autant que possible, tout comme les lieux bondés. Si cela n’est pas possible, évitez au maximum les contacts. Les rendez-vous professionnels et privés qui ne sont pas nécessaires sont également à éviter. Sinon, profitez de la technologie! Des applications comme Skype ou FaceTime feront très bien l’affaire. Les personnes à risque doivent impérativement éviter les personnes malades. Les visites en EMS ou dans les hôpitaux sont à prohiber.

ENFANTS: Même si cela représente un crève-cœur, les contacts avec les enfants doivent être limités. Malgré la fermeture des écoles, les grands-parents ne constituent pas une bonne solution de garde alternative, les enfants pouvant être des vecteurs de virus.

ENTRAIDE: L’heure est à la solidarité: pour les courses ou la promenade du chien, amis, parents, plus jeunes et voisins peuvent s’en charger. Dans les quartiers et les immeubles, de plus en plus de bonnes âmes proposent leurs services. N’hésitez pas à accepter de l’aide.

SOLITUDE: Se protéger contre le coronavirus revient pour les groupes à risque à s’isoler. Une mesure particulièrement rude pour le moral. Pour lutter contre la solitude, Pro Senectute recommande la mise en place de chaînes téléphoniques: les participants s’appellent tour à tour une fois par semaine, pour prendre des nouvelles et discuter.

VIGILANCE Le développement d’éventuels symptômes est à observer avec une attention toute particulière. En cas de difficulté à respirer, de toux ou de fièvre, restez chez vous. Appelez tout de suite votre médecin ou un centre de santé. Privilégiez l’utilisation de paracétamol plutôt que d’anti-inflammatoires.