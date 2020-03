Coronavirus: secteur par secteur, l’économie suisse appelle à l’aide

L’économie suisse est frappée de plein fouet par le coronavirus. Aucun domaine n’est épargné. Le Festival international de films de Fribourg, qui devait se tenir fin mars, a été annulé. comme des dizaines de manifestations. Et la liste des rendez-vous supprimés ou décalés à Palexpo s’allonge. Berne examinera d’ici au 20 mars les mesures qui pourraient être prises pour atténuer l’impact économique du coronavirus. Coups de sonde dans les secteurs à risque.

Tourisme

Les touristes chinois manquent à l’appel. Photo: Keystone

LES CRAINTES

«Nous estimons que 50% des nuitées pour les hôtes chinois durant le 1er trimestre 2020 sont perdues», déclare Véronique Kanel, de Suisse Tourisme (ST). Pour février, cela représente 50 000 nuitées, soit environ 19 millions de francs. Les destinations les plus impactées sont Zurich, Genève, Lucerne, Grindelwald et Zermatt. Selon HotellerieSuisse, 62% des établissements urbains interrogés déclarent être touchés, notamment en raison de la suppression ou du report de nombreux congrès professionnels. Les annulations en Suisse touchent aussi les marchés européens, mais il est trop tôt pour chiffrer ces pertes. Si l’épidémie est surmontée d’ici à avril, il y aura une perte annuelle de 20% à 30% des nuitées, et il faudra douze mois pour revenir à la situation précoronavirus. Si elle dure jusqu’à l’automne, il y aura entre 60% et 70% de nuitées perdues, et le temps de récupération sera de trois ans au maximum.

LES RÉPONSES

HotellerieSuisse et GastroSuisse, les acteurs de la branche, demandent une approche pragmatique de la réduction du temps de travail, doublée d’une réduction de la charge administrative et d’un accès facilité aux indemnités de chômage partiel. Par ailleurs, un effort devra être fait sur les campagnes publicitaires: Suisse Tourisme, l’organe de promotion, financé à hauteur de 56,7% par la Confédération, déclare qu’il est difficile d’estimer aujourd’hui la nécessité de disposer de fonds extraordinaires. Pour rappel, en 2011-2013, pour amortir les effets du franc fort, ST avait bénéficié de fonds supplémentaires de 12 millions de francs, octroyés par le parlement.

Taxis

LES CRAINTES

Les chiffres donnés par Mohammed Gharbi, vice-président de la coopérative de taxis (SCCIT) à Genève, sont éloquents: «Depuis quelques jours, la chute de notre chiffre d’affaires atteint 30% à 35%, et ça continue de baisser.» La catastrophe n’est pas loin. «On ne voit plus personne à l’aéroport, poursuit-il. Nos temps d’attente se comptent en heures.» Il n’y a pas que les touristes asiatiques qui se sont évaporés. Les cadres des multinationales, des organisations internationales ou encore des banques ont également disparu. «C’est pareil en ville avec la clientèle des hôtels.»

LES RÉPONSES

Face à l’épidémie, les taxis sollicitent une aide du gouvernement genevois. «On a demandé de ne pas payer les 1400 francs de taxes annuelles sur les taxis, détaille Mohammed Gharbi. Nous allons aussi tout prochainement exiger une aide en cash aux autorités, car nous n’arrivons plus à payer nos factures de base.»

Événementiel

LES CRAINTES

«Je note un ralentissement sensible des réservations, qui peut atteindre 80% selon les spectacles», explique Vincent Sager, directeur de l’organisateur de spectacles Opus One. Avec des variations: «Un concert de hip-hop destiné à un public jeune sera moins impacté qu’un spectacle familial, dont le public est plus âgé et plus sensible à la problématique du coronavirus.» Mais c’est clairement la soupe à la grimace. «Si le mois de mars va être très difficile, la situation pourrait rester délicate jusqu’en mai», estime-t-il. Plus grave, il n’y a pas que les spectacles réunissant plus de 1000 personnes qui vont être affectés. «Les concerts réunissant 300 à 500 personnes peuvent être touchés, car le contexte est très anxiogène et les gens hésitent à sortir.» L’inquiétude est également vive du côté des festivals de Montreux et du Paléo. Pour Palexpo à Genève, outre le Salon de l’auto et Watches & Wonders, annulés, de nombreuses manifestations sont décalées, comme le Salon des inventions et Index (textiles non tissés). Le sort de congrès médicaux (cancer du poumon, artériosclérose), de Vitafoods, d’Ebace (aviation d’affaires) et de l’EPHJ (sous-traitance) est encore incertain.

LES RÉPONSES

Le recours facilité au chômage partiel pourrait offrir un début de solution. «Mais la mise en place d’un fonds d’indemnisation par les autorités est indispensable pour notre secteur si la crise perdure», lance Vincent Sager.

Horlogerie

On brade les montres à Lucerne. Photo: Keystone

LES CRAINTES

Le secteur est pris en tenaille par la chute de la demande et la rupture d’approvisionnement en composants, trop souvent commandés en Chine. Le mal endémique de l’horlogerie – qui vend de moins en moins de pièces, mais gagne de plus en plus d’argent grâce aux montres haut de gamme, et est par trop sino-dépendante en ce qui concerne les composants – est en passe d’atteindre son point de fusion à cause du virus. Pour la première fois depuis des lustres, la Fédération horlogère prévoit, pour février, des chiffres «qui seront négatifs tant en valeur qu’en volume», reconnaît son président, Jean-Daniel Pasche. «Peut-être vaudrait-il la peine pour certains de se poser la question de rapatrier des opérations et fabrications de certains composants en Suisse», ajoute-t-il. Toute l’industrie souffre, des sous-traitants aux grands groupes (Swatch a perdu plus de 15% de sa valeur en quatre semaines, soit quelque 1,8 milliard de francs). Mais pour des dizaines de PME, marques ou assembleurs, l’exercice 2020 risque bien d’être le dernier.

LES RÉPONSES

Plus de souplesse en matière de chômage partiel, et engagement de la BNS pour juguler l’appréciation du franc.

Industrie

LES CRAINTES

Le moment est très délicat pour l’industrie des machines et de l’équipement. ABB, Bobst, Tornos ou Oerlikon se retrouvent sous pression. «L’arrivée du coronavirus entrave encore davantage la conjoncture déjà faible de l’industrie», relève Philippe Cordonier, membre de la direction de Swissmem. Pour certains, la production est carrément à l’arrêt. «Nous avons constaté que de nombreuses entreprises membres de Swissmem produisant en Chine ont temporairement arrêté leur production, confie-t-il. Nous entendons aussi parfois parler des premiers goulets d’étranglement de l’approvisionnement en Suisse.» En clair, les PME suisses peinent actuellement à importer les pièces et les composants nécessaires pour faire tourner l’outil industriel.

LES RÉPONSES

Le chômage partiel pourra difficilement être évité. «Mais nous n’avons pas encore d’entreprises qui y ont eu recours pour cause de coronavirus», précise Philippe Cordonier. Au travers des activités de conseils juridiques, il constate cependant une forte recrudescence des demandes de renseignements à ce sujet.

Automobile

Le Salon de l’auto stoppé net le 28 février. Photo: Keystone

LES CRAINTES

Les conséquences économiques de l’annulation du Salon de l’auto donnent le vertige: «Pour la fondation qui l’organise, explique le directeur du salon, Olivier Rihs, c’est une perte de plus de 10 millions de francs. Pour les exposants, entre 100 et 150 millions, et quant au manque à gagner pour le Grand Genève et la Suisse, il est de 200 à 250 millions.» Un trou béant aussi pour Palexpo, déplore son directeur général, Claude Membrez: «C’est un vrai coup dur. Nous sommes en train de chiffrer le manque à gagner.» Pour Auto-Suisse (importateurs), le péril est double, pointe son président, François Launaz: «Je m’attends à ce que les immatriculations de voitures neuves reculent, comme en Allemagne ou en Italie du Nord, ce qui aura pour conséquence une baisse du chiffre d’affaires.» L’autre bombe à retardement concerne les véhicules électriques et hybrides: «Il y a eu une hausse des commandes en décembre, 2836 contre 743 en 2018, et nous comptions dessus pour atteindre les 10% de voitures à propulsion alternative. Si elles ne sont pas livrées, nous risquons de ne pas nous rapprocher assez des 95 g de CO2 par km pour 2020.»

LES RÉPONSES

Chômage partiel étendu et facilité. Auto-Suisse n’exclut pas de se retourner contre les pouvoirs publics en cas d’amende pour non-respect de la nouvelle norme sur les émissions de CO2.

Aviation

LES CRAINTES

Au niveau mondial, l’épidémie pourrait coûter 113 milliards de dollars en 2020. Genève Aéroport a vu le trafic passagers reculer de 12% entre le 24 février et le 5 mars. Swiss accuse une baisse des réservations. Les passagers concernés par les annulations de vol «reçoivent un remboursement ou peuvent modifier leur réservation sans frais». Quant à ceux qui avaient des vols vers Milan ou Venise, la compagnie leur offre une modification, sans frais, pour les billets émis jusqu’au 26 février inclus et couvrant une période de voyage allant du 24 février au 9 mars. Les passagers qui ne peuvent regagner leur pays à cause de la pandémie peuvent annuler ou modifier leur réservation gratuitement. Les vols vers Tel-Aviv sont annulés, et la suppression des lignes vers la Chine a été prolongée jusqu’au 24 avril.

Easyjet constate une diminution de la demande sur ses marchés européens, plus marquée pour le nord de l’Italie. «Les annulations concernent certains vols entre le 13 et le 31 mars 2020, dont la plupart ont des fréquences quotidiennes multiples», précise la compagnie low-cost. Depuis la Suisse, il s’agit des lignes Genève-Venise, Genève-Naples, Naples-Zurich et Bâle-Venise. Les passagers dont le vol a été annulé proactivement, à cause du virus, sont transférés sur d’autres vols à la même date ou se font rembourser leur billet intégralement.

LES RÉPONSES

Easyjet ne prévoit pas de recourir au chômage partiel. Swiss propose des congés sans solde ou des réductions du temps de travail.

Sport

Davos-Rapperswil à huis clos le 29 février. Photo: Keystone

LES CRAINTES

Certains clubs ont peur du présent («si on nous demande de jouer sans spectateurs, on est mort», résume Yannick Buttet, président des basketteurs de Monthey), d’autres de l’avenir. «La plupart de nos sponsors et donateurs sont des PME. Si elles connaissent des problèmes financiers, on sera impacté dès la saison prochaine», redoute la coprésidente du HC Bienne, Stéphanie Merillat, qui a déjà beaucoup souffert cette saison. «Chaque match à domicile renvoyé, c’est 200 000 francs de perdus.» Les hockeyeurs ne jouent plus depuis une semaine, les footballeurs depuis deux. Le volley et le basket sont aussi à l’arrêt. «On craint de devoir arriver à des extrémités, reconnaît le directeur général du Servette FC, Constantin Georges. Nous souffrons structurellement et financièrement. Je suis obligé de penser à l’éventualité de mettre au chômage technique mes employés en CDD. Et si le championnat devait être annulé, on pourrait même se poser la question des contrats des joueurs.»

LES RÉPONSES

«C’est le flou total. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut obtenir un dédommagement», avoue Stéphanie Merillat. Constantin Georges résume le sentiment général: «La première aide serait déjà que nous soyons entendus. Mais je sens ces derniers jours qu’il y a une prise de conscience des difficultés vécues par certaines entreprises comme la nôtre.» Le dirigeant servettien a «entendu parler d’un fonds de compensation qui pourrait être créé» et qui serait «une bonne chose». Yannick Buttet va pour sa part déposer un dossier de chômage technique, ce qui, pense-t-il, lui permettra de recevoir des indemnités de la caisse de chômage et de pouvoir payer ses employés. «On espère aussi de l’aide de la part de la Ligue», souffle-t-il sans trop y croire.

Les recettes des experts contre la crise

Les entreprises cherchent des solutions pour surmonter la crise déclenchée par le coronavirus. Les économistes Stéphane Garelli (à g.), professeur à l’IMD, et Samuel Bendahan, professeur à HEC Lausanne, donnent leurs recettes.

LES MESURES

Concernant le chômage partiel, «cela fait partie des outils qui permettent de lutter contre la récession en Suisse. Et nous allons très probablement entrer en récession», prédit Stéphane Garelli. Samuel Bendahan nuance le propos en rappelant que si les entreprises «doivent bien évidemment y recourir, il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas adapté à tout le monde, notamment aux indépendants, dont les artistes pour ce qui est de l’événementiel». D’où la nécessité d’invoquer en parallèle «le droit d’urgence pour proposer des remèdes efficaces». De quels types? Pour Stéphane Garelli, «le soutien de la Confédération peut prendre la forme d’une donation en cash, de crédits à taux zéro ou d’entreprises qui se verraient autorisées à payer leurs impôts de manière différée». L’avantage de telles mesures est qu’elles permettent d’agir sans passer par un long débat parlementaire. Un fonds de cautionnement est également indispensable, souligne Samuel Bendahan: «On ne peut pas demander aux banques d’assumer seules le risque d’une demande de crédit d’urgence.»

LES RISQUES

Attention à l’effet d’aubaine, qui pourrait pousser certaines entreprises «à opérer des restructurations prévues depuis longtemps, en les imputant au coronavirus», prévient Samuel Bendahan. Par ailleurs, qui dit mesures d’urgence dit contrepartie. En clair, si la Confédération aide les entreprises, il est sain qu’il y ait un retour d’ascenseur: «Une fois la situation rétablie, celles-ci devraient faire un geste en ce qui concerne les salaires, les horaires, les retraites, les conventions collectives, etc. Si les pouvoirs publics se substituent aux assureurs, il est juste qu’il y ait aussi une prime à payer.»

LES LEÇONS

Trop fragiles face aux catastrophes, qu’elles soient sanitaires ou climatiques, «les entreprises doivent comprendre qu’elles ne peuvent plus accepter le système actuel», analyse Stéphane Garelli. Il est urgent de diversifier les sources de production, car la dépendance à la Chine est trop élevée. «Et s’assurer que les fournisseurs choisis dans le cadre de cette diversification respectent des normes sanitaires strictes, par exemple en matière de procédures lorsque leurs employés brésiliens ou vietnamiens seront malades, pour garantir que la chaîne d’approvisionnement ne soit pas rompue.» En clair, des normes sanitaires de type ISO doivent être créées.