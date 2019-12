Le corps médical rejoint Extinction Rebellion

Ils étaient une dizaine en début d’année à occuper les locaux du Credit Suisse, puis deux cents à couper la circulation sur le pont Chauderon en avril, deux cents encore en septembre sur le pont Bessières, et plus de cinq cents hier lors de l’action de désobéissance civile organisée par Extinction Rebellion (XR) à Lausanne. Objectif: l’inauguration de la «nouvelle zone piétonne» de la rue Centrale, en clair le blocage du trafic. Un acte dicté par l’urgence et la déception.

Urgence car, rappellent les activistes, l’ONU a annoncé que sans réduction de 7,6% des émissions de CO2 dès 2020, et ce chaque année jusqu’en 2030, la catastrophe climatique ne pourra plus être évitée. «Et 2020, c’est dans deux semaines…» lâche Étienne, un quinquagénaire inquiet mais résolu à faire tout son possible pour «enrayer le pire».

Lors de l'action d'Extinction Rebellion à Lausanne le samedi 14 décembre, les manifestants demandent que les instances politiques prennent des mesures immédiates au vu de l'urgence écologique et climatique. Photo: Keystone

Déception aussi, avec une COP 25 plus que tiède et une première session du parlement fédéral laissant un goût amer: «En faisant barrage à Regula Rytz pour le Conseil fédéral, et en rejetant l’initiative pour une Suisse sans pesticides de synthèse, le monde politique montre qu’il n’a rien compris», déplore un orateur, qui appelle de ses vœux «un tsunami vert».

La zone piétonne improvisée sur la rue Centrale constituait en fait un plan B, l’idée première étant de bloquer le trafic devant la place Saint-François. Mais dès le matin la police filtrait toutes les camionnettes se dirigeant vers ce point, et faisait des contrôles à la sortie des bus à la place Chauderon. L’action éclair de la rue Centrale a fonctionné, juste à temps.

Live pendant la manifestation d'Extinction Rebellion à Lausanne

«C’est toujours une course de vitesse entre eux et nous», sourit un membre de XR. La police a vite bloqué toute remontée possible vers la place Saint-François, et vers 11 h 15 une tentative de percée est venue se briser sur le cordon de policiers. Sans heurts, la règle de non-violence ayant rapidement circulé dans les rangs des manifestants. Chants de Noël détournés, notamment par le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet, spectacles et discours se sont succédé, entre les séances de «cris collectifs» et de longues pauses de silence absolu.

Les blouses blanches en force

En début d’après-midi, la sommation de lever le camp a suscité la création de plusieurs «tortues» – manifestants assis, dos courbés et, nouveauté, enchaînés les uns aux autres par les chevilles. Impossible pour la police d’évacuer quinze personnes attachées ensemble.

La police a bloqué les manifestants qui désiraient quitter la place centrale à Lausanne pour aller à la place Saint-François. Photo: Keystone

Deux «tortues» étaient constituées d’hommes et de femmes affublés de sautoirs blancs. Car, et c’est une grande première, une importante délégation du corps médical s’est associée au mouvement, tous métiers confondus, médecins, assistants, infirmiers et infirmières ou psychologues.

«L’OMS le dit, nous entrons dans la plus grande crise de santé publique, et elle est directement liée au réchauffement climatique», explique Valérie, médecin. Maladies respiratoires, décès dus aux canicules, déshydratation des nouveau-nés sont quelques-uns des premiers maux dont souffrent les populations occidentales.

«Mais le pire se passe au sud, en Afrique notamment, avec les alternances d’inondations et de sécheresses, le retour de la malnutrition, autant d’effets directs de notre mode de vie qui réduisent à néant les progrès qui avaient été faits depuis des décennies», ajoute Thérèse, une pédiatre.

Les dégâts sont aussi psychiques, surenchérit une thérapeute: «L’anxiété augmente, souvent causée en partie par le sentiment qu’ont les gens d’une catastrophe imminente.»L’engagement s’inscrit dans la durée: une Alliance suisse des professionnels de la santé s’est constituée il y a quinze jours, et un appel conjoint avec l’Association des médecins en faveur de l’environnement a déjà été signé par plus de 600 personnes.

À la fin de l'action, les policiers ont déplacé les manifestants un à un. Photo: Keystone

Quant au mouvement «Doctors for XR», en soutien direct à Extinction Rebellion, il a vu le jour il y a quelques semaines.

À 16 h, les derniers manifestants enchaînés ont été emmenés au poste de police, qui a procédé à l’interpellation de 90 personnes, dont 5 mineurs. Une conséquence parfaitement assumée par ceux qui en avaient pris le risque: «La survie de l’humanité vaut bien quelques jours-amende», résume l’un d’eux.

Les policiers font partir les manifestants