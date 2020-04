Côté mode, les soldes nous attendent

Non! Pendant près de deux mois de confinement, la Toile n’a pas pris la relève des bons vieux grands magasins et autres boutiques pour nous vendre des fringues. Manor peut bien se vanter d’avoir multiplié par quatre ou cinq ses ventes en ligne entre mars et avril par rapport à la même période l’an dernier. Les recettes liées au textile sont restées nulles en magasin.

Comment espérer en plus une compensation? Devoir rester le plus possible chez soi, ne plus voir ses collègues de boulot, être privé d’opéra, de cinéma, de bars, et de boîtes de nuit sape forcément le goût de la coquetterie. Et c’est l’effondrement global de la demande de fringues depuis près de deux mois.

H&M, une des enseignes européennes les mieux armées, a elle-même avoué le 3 avril une chute de près de 50% de son chiffre d’affaires le mois dernier. Tout autre profil! L’illustre enseigne suisse de confection haut de gamme, Bongénie Grieder, nous a elle-même confié un pronostic inédit: 15% à 25% de baisse de chiffre d’affaires cette année. Un sondage de Boston Consulting Group laisse prévoir un recul des ventes de 20% à 25% pour le prêt-à-porter dans le monde en 2020. Simultanément, une hausse de 10% des ventes on line n’y changera pas grand-chose.

Face à l’adversité, beaucoup de détaillants rouvriront leurs magasins en Suisse le 11 mai, en multipliant les rabais. Sur les vêtements et les chaussures. Première motivation: écouler aussi vite que possible les invendus liés au printemps. Ceux-ci perdent de la valeur dans les stocks à une cadence affolante.

«Les offres de printemps se révéleront particulièrement attractives», prévient déjà Sofia Conraths, porte-parole de Manor. Bongénie Grieder n’annonce encore rien de particulier, en termes de rabais, pour le 11 mai. Mais sans prendre pour autant du retard dans la reprise de la lutte, sur un marché un brin endormi avec le coronavirus.

«Nous faisons actuellement 20% de rabais sur les nouvelles collections printemps/été vendues sur notre site internet et cela dure jusqu’à la fin du mois», précise Claudia Torrequadra, porte-parole de Bongénie Grieder.

Malgré tout, les détaillants ne se préparent pas à des ventes massives ces prochains mois. Avec ou sans rabais. En ce mois d’avril 2020, même Zalando, le géant allemand de la vente de vêtements sur le Net, broie du noir dans la presse européenne. La branche a, il est vrai, commencé de souffrir bien avant l’éclatement de la pandémie de coronavirus. Consolidation et changements structurels ont ainsi eu raison de trois marques suisses récemment: Charles Vögele, Yendi et Blackout. En Allemagne, le groupe Tom Tailor Holding et Colloseum, le grand spécialiste berlinois des toilettes pour très jeunes femmes, suscitent eux-mêmes des inquiétudes quant à leur avenir. Tous les détaillants textiles seront en plus tenaillés par une incertitude dans les pays les plus développés: la reprise et la cadence de la production de vêtements très bon marché en Inde et au Bangladesh ces prochains mois.