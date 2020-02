Après le coup de sang du syndic, des jeunes sont menacés de mort

«Patrick Correia […], Piotr O.: bientôt on vous fera la peau. S. et S. aussi.» La tension est montée d’un cran dans le village vaudois de Bière (1600 âmes), au pied du Jura. Ce message de menace anonyme est apparu jeudi sur une bâtisse de la gare. «Une amie m’en a envoyé une photo en début de matinée», témoigne le premier nommé au sujet de la page A4 dactylographiée, un écolier portugais de 16 ans. «Quand on est arrivé sur place à la sortie des cours, juste avant midi, c’était déjà retiré.»

La veille, c’est son père, Filipe Pinto Correia (52 ans), qui affirme avoir été l’objet de menaces de mort, proférées par deux agriculteurs. Et mardi, le conducteur d’une Jeep aurait intimidé le quinquagénaire alors qu’il circulait le long d’une route cantonale. «Le véhicule nous a doublés et a planté sur les freins: si mon père n’avait pas donné un coup de volant, on aurait fini dans le ravin», lâche Patrick Correia.

Cette famille n’est pas la seule à dénoncer des pressions qui émaneraient d’autres villageois, depuis l’annonce rendue publique en début de semaine de la démission du syndic des lieux, Jacques-Henri Burnier, en poste depuis 2006. Agriculteur de 65 ans, l’élu a déclaré en substance avoir pris la décision qui s’imposait suite à l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre, en lien avec un «pétage de plombs» survenu en pleine rue le 3 février dernier. Le sexagénaire ne conteste pas en être venu aux mains peu avant 19 h avec un groupe de jeunes, au rang desquels figuraient Patrick et son camarade Piotr.

«J’ai été pris en photo par un automobiliste qui a baissé sa vitre, témoigne Piotr (15 ans). Je l’ai ensuite vu en train de me filmer alors que je courais derrière sa voiture, avant de me faire un doigt et d’accélérer.» Cet écolier polonais affirme en outre avoir été suivi mercredi par des individus qu’il ne connaissait pas, alors qu’il déambulait dans le village. «Avant ça, trois personnes, dont une avec un chien, m’ont dit qu’elles allaient appeler la police pour plus que je foute la m… à Bière.»

Le muret longeant le parking extérieur du supermarché porte encore les stigmates de la surréaliste altercation du 3 février, le syndic ayant commencé par monter sur le trottoir au volant de sa Land Rover. «On discutait à la hauteur du passage pour piétons quand j’ai vu le véhicule descendre la rue de la Confrérie dans notre direction, après avoir fait demi-tour devant l’église, à 50 mètres, se souvient Patrick Correia, qui assure qu’aucun des mineurs présents ne savait à quoi ressemblait le chef de l’Exécutif. Comme la voiture continuait de rouler à environ 15 km/h jusqu’à frotter le muret sur plusieurs mètres, je me suis mis à l’abri en sautant sur ce dernier. Un ami a été percuté à la jambe.» Trois des jeunes auraient fini sur le capot. La police cantonale se borne à indiquer que l’un d’eux a souffert d’une contusion à un mollet.

Échange de coups de poing au visage

«Le syndic m’a suivi jusque dans la cour du parking et m’a bousculé, complète Piotr. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, il m’a dit qu’il fallait que j’assume mes conneries. Et m’a fait tomber mon natel au moment où je voulais envoyer un message pour raconter ce qui se passait…» L’écolier polonais dit avoir reçu «deux ou trois bonnes claques et des coups de poing», notamment dans le ventre: «J’avais mal au visage; c’était enflé et rouge.»

L’élu-agriculteur se serait ensuite dirigé vers Patrick Correia. «Il sentait l’alcool, jusque dans ses habits, se souvient ce dernier. Je lui ai demandé si on pouvait s’expliquer calmement, parce que je ne voulais pas en venir aux mains. Comme il m’a donné un coup de poing dans la mâchoire, j’ai riposté et il est tombé.» Après l’intervention d’une employée du supermarché alertée par Piotr, le sexagénaire aurait alors menacé les mineurs de «tirer trois coups de fusil» le temps qu’il récupère son arme.

Élu en 2002, Jacques-Henri Burnier a annoncé sa démission pour le 30 juin. Photo: Alain Rouèche.

En début de semaine, Jacques-Henri Burnier a justifié son coup de sang comme une réaction aux multiples déprédations (vitres brisées et tags) qui seraient le fait des jeunes du village. Depuis, le syndic démissionnaire est aux abonnés absents. Selon nos informations, son avocat lui aurait conseillé de ne plus s’exprimer publiquement durant la durée de l’enquête.

À la demande de la procureure chargée du dossier, l’homme a adressé une lettre d’excuses aux parents des trois écoliers (dont ceux de Patrick et de Piotr) à avoir déposé une plainte. Un courrier teinté d’ironie – la missive se conclut par la formule «bien amicalement» – dans lequel l’agriculteur dit être «suivi médicalement et judiciairement»: «Vos enfants n’ont plus rien à craindre de ma part.» Tout en demandant aux familles de faire preuve de patience avant de se «régaler de mes déboires» au pénal. «Je n’accepte pas ces excuses sur un bout de papier, ça ne se fait pas, estime Piotr. Il faut qu’il nous le dise les yeux dans les yeux. Et pas seulement aux trois plaignants.»