Les coursiers, ces grands sportifs qui s’ignorent

Prenez la charge physique. Quelques dizaines de kilomètres pour une journée tranquille à bien plus d’une centaine parfois, le plus souvent dans les rues très peu plates de Lausanne: d’Ouchy à Épalinges, de l’université au Mont-sur-Lausanne. Ajoutez-y la variable endurance, soit un effort à reproduire généralement entre trois à cinq fois par semaine. Avec du poids sur le dos. Et finalement, mixez le tout avec la dimension mentale et psychologique. Soit l’inconfort lié à la météo, le stress du trafic, l’angoisse de ne pas trouver la bonne rue, la bonne porte, le bon étage.

Les silhouettes changent

Voilà la charge quotidienne d’un coursier à vélo. Les contraintes sont les mêmes que pour l’immense majorité des sportifs de haut niveau? Absolument. Mais ne comptez pas sur eux pour qu’ils vous parlent d’exploit, de tour de force ou ne serait-ce même de performance. En vérité, on leur inculque plutôt tout l’inverse. Avant d’être embauchés parce qu’ils sont de bons cyclistes, les coursiers débutants sont choisis pour leurs qualités humaines et leur aisance sur la route et face aux délais. Ensuite, plus que d’être capables d’avaler le Petit-Chêne en un temps record, il est attendu d’eux une ponctualité et un sens des responsabilités irréprochables.

«La fourchette est grande, mais une livraison dure en moyenne six minutes, détaille Paul Kormann, quinze ans de service à Vélocité, la principale entreprise de coursiers à vélo dans le canton de Vaud. Si un employé en perd une ou deux sur la route, ce n’est pas un drame, au contraire. Par contre, s’il a besoin de cinq minutes pour trouver le bon endroit, c’est déjà plus problématique.» En somme, un bon coursier à vélo n’est pas celui qui livrera son colis plus vite que les autres, mais celui qui, infatigable et résistant, enchaînera les commandes sur la journée, puis la semaine, puis l’année…

«À l’époque, puisqu’il existe des compétitions de coursiers à vélo, certaines entreprises s’étaient attaché les services de cyclistes de premier plan pour tenter de rafler la mise, raconte Raphaël Faiss, triple champion du monde en 2003, 2004 et 2006. Mais rapidement, elles s’étaient rendu compte de l’inutilité de la démarche: les cyclistes de métier n’étaient pas meilleurs que les coursiers, davantage habitués à réfléchir au meilleur chemin à emprunter et aux particularités du milieu.»

On ne rivalise pourtant pas avec un cycliste professionnel simplement avec la tête et grâce à un bon sens de l’orientation. Impossible de tenir la cadence sans des mollets solides et un cœur bien accroché. Deux qualités qui se développent bien vite dans la profession. «C’est drôle de remarquer à quel point la silhouette d’un employé peut changer en une année», sourit Paul Kormann. Pas celle des mordus habitués à grimper en selle depuis tout petit, mais celle des autres, tombés souvent un peu par hasard dans le métier.

Parce que le domaine n’est pas réservé à une élite, à des gens nés sur une bicyclette. «En fait, c’est même très difficile d’établir un profil type, lance Malo Baggiolini, coursier à Vélocité en parallèle de ses études, prêt à se lancer dans l’aventure à 100% dès cet été. A priori, notre seul point commun unanime, c’est d’aimer travailler au grand air. Il n’y a pas que des immenses passionnés de cyclisme qui nous rejoignent, mais j’ai le sentiment qu’à force, tout le monde devient un peu mordu.»

Au point de parfois rentrer chez soi en fin de journée accroché à son guidon, de ressortir la bécane en soirée ou de profiter de son week-end pour voir du paysage ou faire un tour en VTT.

Prêt pour le Grand Raid

«Comme dans n’importe quel sport, c’est plaisant de constater qu’on progresse, qu’on finit même par avoir de la facilité, explique Paul Kormann. Du coup, bon nombre de coursiers ne se contentent pas seulement des «heures de bureau», mais cherchent à en faire un peu plus.» C’est aussi l’une des raisons qui pousse Vélocité à n’engager personne pour une durée de moins de six mois.

«Il existe une vraie notion de progressivité, détaille Malo Baggiolini, qui parcourt autant sa ville d’Yverdon-les-Bains que la capitale olympique. Je me souviens encore de la galère de mes débuts. Je n’avais pas souvent mis les pieds à Lausanne, et connaître la ville dans laquelle on livre, ça représente un immense confort. Pour ne pas nous griller, au départ, on nous demande d’effectuer trois shifts (ndlr: demi-journée) par semaine. C’est éprouvant les premières semaines, puis de plus en plus accessible.»

Alors pour tenir le rythme, on pourrait être tenté de penser que chaque coursier s’astreint à une préparation physique spartiate à suivre en parallèle des livraisons, le tout en se pliant à une hygiène de vie irréprochable.

«Ah, vous ne connaissez pas notre réputation?, se marre Malo Baggiolini. Paul Kormann, désireux de ne pas trop ternir cette réputation, précise: «On voit littéralement de tout. Des végétaliens qui font particulièrement attention à leur santé jusqu’aux fumeurs dont on se demande comment ils peuvent tenir sur un vélo. Maintenant, le coursier passe le plus clair de son temps seul sur la route. Alors oui, on aime bien se retrouver à plusieurs après le boulot pour partager une bière. Ça fait complètement partie de la convivialité du milieu. Et une fois encore, on ne recherche pas la performance.»

Mais ceux qui le veulent le peuvent… Raphaël Faiss, par exemple, a rallié quinze fois l’arrivée du Grand Raid. Un fait d’armes que ce retraité du métier, désormais responsable de recherche et professeur à l’Université de Lausanne, doit au moins en partie à l’entraînement pratiqué entre deux livraisons.

«Ce job, c’est à la fois un immense avantage et une petite contrainte quand il s’agit de performer en compétition. D’un côté, il offre un immense volume d’entraînement, forcément bénéfique. Rouler entre 50 et 180 kilomètres par jour, ce n’est pas rien. De l’autre, il empêche d’établir une planification précise, chaque journée de travail étant différente. Maintenant, rien n’empêche de se faire une livraison à bloc ou de ressortir le vélo en fin de journée si on en a encore sous le pied.»

Éviter les blessures

Jusqu’à risquer la blessure? «Je n’ai pas l’impression que ce soit un phénomène particulièrement fréquent chez les coursiers, assure le Valaisan. Comme un employé de bureau avec sa chaise, un coursier finit par trouver une certaine ergonomie sur son vélo. Même si personne n’est à l’abri d’un mauvais coup reçu sur le genou ou d’une tendinite.»

Pour s’en prévenir, les nouveaux venus reçoivent plusieurs fiches de conseils. Certaines proposent une routine d’étirements, d’autres recommandent d’effectuer régulièrement un contrôle du matériel. Comme des sportifs de haut niveau, en fait.