Ils débarquent en bandes pour caillasser, vandaliser, brûler

La commune genevoise de Meyrin a connu une fin de semaine passée aux allures de bataille rangée entre jeunes adolescents. Des échauffourées ont éclaté mercredi, vendredi et samedi dans les rues de la localité. «Cela a démarré aux autos tamponneuses de la Campagne Charnot à Meyrin, où loge un mini Luna Park. Une jeune fille provenant de la région d’Annemasse (F) aurait été importunée par des jeunes de Meyrin, explique Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. Elle aurait ensuite prévenu ses amis qui, après s’être réunis en masse, auraient décidé de faire une expédition punitive.»

Les belligérants meyrinois ont été rejoints par un groupe du quartier du Lignon. La police qualifie de «guérilla urbaine» les trois jours de bagarre qui ont suivi entre la quarantaine de participants. Ceux-ci se coordonnaient via les réseaux sociaux pour se retrouver dans Meyrin-Village et aux abords du Cycle d’orientation de la Golette. Outre des affrontements entre jeunes, des patrouilles de police ont aussi été prises pour cible par des caillassages.

D’importants contrôles ont été mis en place le week-end dans la commune et à la frontière de Moillesulaz, où passe le nouveau tram transfrontalier. Les saisies menées par les forces de l’ordre sur ces jeunes gens de 13-14 ans interpellent. Ainsi, trois cocktails Molotov, des poings américains, un couteau et un pistolet à air comprimé ont été trouvés. Trois personnes ont été arrêtées, dont deux mineurs. Fort heureusement, «aucun blessé ne s’est annoncé à la suite des affrontements. De notre côté non plus, pas de blessé à signaler», rapporte Alexandre Brahier. Il n’y a pas eu de nouvelles bagarres cette semaine.

Comment expliquer cette flambée de violence? Président du syndicat de police UPCP, Marc Baudat affirme «n’avoir jamais connu ça en quatorze ans de carrière». Il évoque un climat tendu. «Je suis très inquiet par cet accroissement de la violence urbaine et par ces groupes qui veulent affronter la police, explique-t-il. J’ai pu exprimer cette inquiétude au ministre de la Sécurité, Mauro Poggia. J’attends de voir comment il va y répondre.»

Il rappelle que la police a déjà été victime de caillassages à Halloween dans plusieurs quartiers. Un extincteur a également été lancé sur une voiture de patrouille, en décembre au Lignon. Il craint que certains endroits deviennent des «zones d’exclusion» dans lesquelles la police se rendrait moins. «Nous nous déplaçons maintenant au Lignon avec deux patrouilles. Mais, dans le même temps, le personnel opérationnel est en chute libre. Il faut ajouter à cela une structure organisationnelle qui n’est pas adéquate avec aucune coordination entre les services.»

«Climat d’insécurité»

Parmi les quartiers concernés, celui du Lignon attire tous les regards. Des jeunes avaient déjà participé à une vaste échauffourée le 24 janvier, au centre-ville de Genève. Une cinquantaine d’adolescents venue du quartier verniolan et des Pâquis s’étaient affrontés près de la gare après un concert de rap. «Depuis six mois environ, un climat d’insécurité se fait ressentir dans le quartier du Lignon», reconnaît Alexandre Brahier.

Le porte-parole de la police explique que ces groupes se rassemblant dans les allées d’immeubles, commettent des actes de vandalisme ou s’adonnent parfois à du trafic de drogues. «Il y a également eu des incendies dernièrement, plusieurs véhicules stationnés ont été brûlés», précise Alexandre Brahier, qui confirme que les agents se déplacent désormais à plusieurs patrouilles. Pour certains, cette réponse policière créerait des tensions avec les jeunes. Une opération du groupe d’intervention après les caillassages de l’automne aurait ainsi mis le feu aux poudres.

Les habitants de la cité confirment ce climat d’insécurité. «Un groupe d’une dizaine de jeunes commet des dépradations dans le quartier et traîne dans les parkings et les cages d’escalier. Les femmes seules, les personnes âgées qui rentrent le soir ne sont pas rassurées», témoigne une locataire. Résidente de longue date, elle se dit étonnée par la situation actuelle. «Il y a toujours eu des groupes de jeunes qui se réunissaient mais nous pouvions leur parler, ils ne posaient pas de problème, poursuit-elle. Là, la situation est plus tendue, nous sentons qu’il ne faut pas trop leur parler.»

L’Association des locataires du Lignon se mobilise. «Cela devient problématique, rapporte la présidente Ruth Righenzi. Nous sommes en contact avec la commune de Vernier et avec les polices, cantonales et municipales. À cause du coronavirus, l’association ne peut actuellement pas se réunir dans son ensemble, alors nous le faisons en petit comité. Nous ne pouvons pas attendre la fin de la pandémie car il y en a qui ne chôment pas pendant ce temps.»

La Mairie de Vernier se veut rassurante. «Il a pu survenir quelques événements provenant de gens très souvent identifiés. Nous travaillons au quotidien avec nos moyens sur cette problématique. À un moment, c’est à la justice d’intervenir, estime le maire socialiste Martin Staub, responsable de la sécurité. Je me garderais bien de parler de climat d’insécurité. Sans nier des problèmes, notamment sociaux, Le Lignon est une cité où il fait bon vivre.»