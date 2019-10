Demain, nous voyagerons en taxis-drones

Les drones? Ça fait encore un peu peur. Des armées s’en servent dans diverses opérations, plus ou moins avouables. Des mouvements terroristes développent un vrai savoir-faire dans leur maniement. L’aéroport de Londres Gatwick a lui-même été paralysé plus de deux jours, en décembre 2018, du fait de survols de drones intempestifs.

Le monde du transport aérien s’est toutefois remis de ses émotions. Des avionneurs et des aéroports veulent désormais nous faire monter à bord de drones. Nous entrons dans l’ère de l’aviation commerciale électrique, transportant des passagers, mais sans pilote. Et ça commence demain.

Une coopération a déjà débuté entre un des constructeurs de drones les plus avancés en Europe, Volocopter, domicilié près de Stuttgart, et l’aéroport de Francfort.

La phase d’évaluation en cours promet, probablement dès l’an prochain, des expériences d’une dimension riche d’enseignements: Fraport, le quatrième aéroport d’Europe, accueille en effet près de 70 millions de passagers par an.

Volocopter a en plus déjà prouvé la maturité de son modèle VC200, lors d’une démonstration le mois dernier au-dessus de la ville de Stuttgart. L’appareil a en plus démontré en août sa compatibilité avec les systèmes de contrôle aérien à l’aéroport d’Helsinki.

D'abord deux, puis quatre passagers

Alexander Zosel, cofondateur de Volocopter, estime que le VC200 sera disponible sur le marché d’ici à deux ans. «Il s’agit d’un appareil pourvu de deux sièges, dont un pour le pilote, nous précise Helena Treek, porte-parole de Volocopter. Mais dès que nous serons autorisés à faire voler nos appareils de façon autonome, ils pourront sans autre accueillir deux passagers.»

Le VC200 sera en plus très vite suivi du VC400, conçu pour transporter quatre personnes. Ces étapes seront franchies d’autant plus rapidement que la firme a déjà commencé ses premières expériences d’exploitation sans pilote en automne 2017, à Dubaï. Puis à Singapour.

Nous nous approchons dès lors d’un nouveau domaine de l’aviation civile: l’eVTOL (electrical vertical take-off and landing). C’est-à-dire la génération des aéronefs électriques, parfois hybrides, décollant et atterrissant à la verticale pour transporter des personnes.

Ces engins apparaissent souvent sous la forme de «multicoptères», dotés de multiples rotors. Des experts les perçoivent encore parfois comme une mixture technologique, associant des attributs d’hélicoptère et de drone. La direction de Volocopter dissipe cependant tout malentendu: «Nous nous référons à la technologie des drones.»

Conduite au sol

Il est vrai que l’eVTOL est voué à des opérations dirigées à distance (remotely piloted aircraft systems), témoignant des progrès dans l’intelligence artificielle et l’internet des objets (infrastructure interconnectant des équipements physiques ou virtuels).

Ces engins sont actuellement surtout commercialisés comme de nouveaux atouts pour relier les grands aéroports et les centres urbains. L’idée étant d’associer confort et efficacité dans le transport entre le tarmac et les toits de grands hôtels ou autres sites stratégiques. Les hélicoptères n’ont eux-mêmes pas attendu le XXIe siècle pour déposer des patients sur des toits d’hôpitaux.

Les démarcheurs au service d’avionneurs actifs dans l’eVTOL brandissent souvent comme arme commerciale une étude de l’ONU, publiée l’an dernier. Celle-ci indique que plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans des villes. Et ce sera plus des deux tiers dans trente ans. «La planète comptera alors 43 cités de plus de 10 millions d’habitants», a déjà prévenu «le machin».

Du pain bénit pour les as de l’eVTOL et de l’UAM (urban air mobility)! Les échéances s’avèrent aussi claires qu’imminentes. Hans Jörg Hunziker, directeur général du consultant zurichois AllJets, cité dans la revue spécialisée «SkyFlight», n’exclut pas des services de drones taxis entrant en scène dans le ciel helvétique dès 2023.

À titre d’hypothèses de travail, d’autres experts ont évoqué des vols de drones avec quatre passagers, de Lugano-Agno à Locarno, Côme ou Zermatt, se développant entre 2025 et 2030. Mais cette nouvelle génération du transport aérien ne concerne pas que des start-up ou des PME.

Uber commence en 2023

Uber a annoncé qu’il commencerait en 2023 ses opérations de taxis volants, lors d’une conférence à San Francisco en automne 2018. Parmi les plus grands avionneurs, Airbus et Boeing sont aussi de la partie. Une filiale suisse du second, Aurora Swiss Aerospace, a elle-même joué un rôle majeur dans la réalisation de l’Autonomous Passenger Air Vehicle .

Dans l’effervescence industrielle actuelle, les nouveaux aéronefs labélisés eVTOL accueillent de plus en plus de passagers et deviennent plus régionaux qu’urbains: leur rayon d’action passe souvent de 50 à 120 km. Voire 300 km, à l’instar du fameux Lilium Jet, œuvre tout électrique d’une start-up munichoise homonyme, forte d’une vitesse de pointe de 300 km/h. Et le Lillium Jet peut accueillir cinq voyageurs.

Les aéronefs du futur, électriques, sans pilote et à vocation urbaine

LE PAV DE BOEING

Aussi gracieuse que silencieuse, cette création de Boeing NeXt et Aurora Flight Sciences a effectué son premier vol le 22 janvier, en Virginie. Le Passenger Air Vehicle vole sans équipage et devrait être opérationnel dès 2024. Il se profile déjà comme un concurrent sérieux du CityAirbus.

CITYAIRBUS

Cette œuvre d’Airbus Helicopters a été dévoilée au grand public le 11 mars à Ingolstadt, en Bavière. Dans le même Land, cet appareil a effectué son premier vol sans pilote le 3 mai. Conçu pour transporter quatre passagers, le CityAirbus devrait être commercialisé dès 2025.