Deux «déesses» au départ du Rallye des Princesses

Épouse du neuf fois champion du monde de rallye Sébastien Loeb, Séverine arrive au rendez-vous avec sa Porsche gris taupe dernier cri. Peu après déboule avec un moteur encore plus ronflant Denissa Fonjallaz. Elle conduit aussi une Porsche, mais une 911 S, datant de 1968. C’est avec cette voiture de collection que les deux amies habitant La Côte, dans le canton de Vaud, ont décidé de participer au mythique Rallye des Princesses.

Cette épreuve fondée il y a tout juste vingt ans par Viviane Zaniroli, est réservée aux femmes et mélange balade et compétition. Elle conduira ces passionnées d’automobile de la place Vendôme à Paris – où le départ est donné aujourd’hui – aux plages de Saint-Tropez en passant par les plus belles routes et châteaux de France.

Cinq étapes sur 1600 km

Jusqu’ici, ces deux mères de famille, dont les filles de onze ans fréquentent la même école, avaient plutôt l’habitude de se rencontrer pour un apéro, une thalasso ou une soirée entre amis. «Faire ce rallye est un défi qu’on s’est lancé par plaisir, car on adore conduire. Mais on le fait également pour montrer que les femmes sont aussi bonnes au volant et qu’elles ont accès à tous les sports et métiers», explique Denissa Fonjallaz, cadre chez Merck à Aubonne, et copilote de Séverine Loeb.

Que cette dernière tienne le volant semble naturel vue son implantation dans le monde de la course automobile. «Pourtant, j’ai zéro expérience comme pilote! Je n’ai été que copilote, par plaisir, de mon mari. Ce sera donc une première pour nous deux, d’autant plus que nous n’avons jamais conduit ensemble», s’exclame Séverine Loeb, qui se lance dans l’aventure sans avoir vraiment pris la peine de passer par la case entraînement.

Pourtant, ce rallye en cinq étapes sur près de 1600 km, empruntant cols et routes sinueuses, ne s’annonce pas comme une promenade de santé, même s’il est émaillé de haltes déjeuner raffinées et de nuits en hôtel de grand standing, où les coureuses seront dorlotées au champagne. La vieille Porsche, dernière de la série 911 à avoir un empattement court, n’a pas de direction assistée, ni de climatisation. «Et le matin, il faudra tirer le starter pour la démarrer!» s’amuse Séverine Loeb.

L’équipage doit rouler durant près de 350 km par jour, sur un parcours parsemé de quatre zones de régularité, soit des étapes spéciales qui obligent les participantes à tenir une vitesse moyenne sur un secteur donné, tout en respectant le Code de la route, en fonction de la catégorie d’âge du véhicule.

Les vertus du cadenceur

Pour la Porsche de l’équipage vaudois, cette moyenne sera de 45 km/h. «Ce qui veut dire que pour éviter des pénalités en cas de dépassement, je devrais avoir en permanence les yeux rivés sur l’aiguille de vitesse et le cadenceur, dont j’ai découvert les vertus, il y a moins d’un mois», rigole Denissa Fonjallaz. Celle-ci devra non seulement indiquer à sa pilote quand lever le pied ou appuyer sur le champignon, mais encore suivre le roadbook pour prendre le bon chemin.

«Heureusement, je n’ai pas mal au cœur en voiture et un bon sens de l’orientation», relève encore Denissa Fonjallaz. Cette mère de deux enfants, qui possède le permis moto et dont l’ex-mari a fait le Paris-Dakar, a toujours côtoyé le milieu sportif et mécanique. Son père n’est autre que le grand hockeyeur tchèque Bohuslav Ebermann. Ce dernier a été deux fois champion du monde, trois fois médaillé aux Jeux olympiques et a joué deux saisons au LHC après avoir posé ses valises en Suisse, en 1981.

Denissa et Séverine, qui aimeraient voir se développer ce genre de rallye en Suisse, se lancent dans la course sans assistance, avec pour tout bagage une caisse à outils, quelques pièces de rechange et… une robe de cocktail. Elles ne se font guère d’illusions sur leur classement, la pole position étant occupée par trois professionnelles. On peut suivre leur périple sur le compte Instagram @DSduvolant. (Le Matin Dimanche)