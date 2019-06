«Enfants d’enfants placés, nous sommes un dommage collatéral»

«Nous ne sommes pas parties de zéro, mais en négatif.» Dire que Mélanie* et Fanny* ont eu une enfance difficile relève de l’euphémisme. Ces deux jeunes Romandes ont grandi avec un papa violent, multirécidiviste. Depuis l’âge de 13 ans et 11 ans et la séparation de leurs parents, elles refusent tout contact avec leur père, qui reste pour elle une figure menaçante.

Si elles se décident à témoigner aujourd’hui anonymement, c’est que Mélanie et Fanny ont compris une chose qui en change beaucoup d’autres à leurs yeux. Dans la foulée du travail historique sur les victimes de mesures de coercition et les placements extrafamiliaux, elles ont découvert que ce père cruel a été placé à sa naissance, dans les années 60, dans un orphelinat tenu à l’époque par des religieuses. «Il nous disait parfois qu’il avait été élevé à la dure. Mais nous n’avions pas pris la mesure de ce qu’il avait vécu. C’est par hasard que j’ai compris», raconte Mélanie.

Forte de son intuition, l’aînée des deux sœurs prend contact avec l’association Le P’tit-Clément**, fondé par le Fribourgeois Clément Wieilly, lui-même un ancien enfant placé au grand cœur, bien connu pour son engagement. Une expertise psychiatrique dont Mélanie et Fanny ont pu avoir connaissance vient confirmer leurs recherches: leur père compare son orphelinat à une prison et affirme y avoir subi des sévices physiques et des privations. Les deux sœurs inscrivent ainsi le parcours de leur père dans la grande histoire, celle des personnes victimes de mesures de coercition, auxquelles la Confédération a demandé pardon, reconnaissant que «cette injustice a eu des conséquences sur toute leur vie».

Jeunes mamans, Mélanie et Fanny ressentent d’abord une forme de soulagement: non, le comportement de leur père n’est pas héréditaire. «Il dit que sans ces années de placement, il ne serait pas devenu comme ça», glisse Fanny. «À l’adolescence, j’avais tellement peur de devenir comme lui. Comprendre m’a fait du bien: je me suis dit que mon père n’est pas né psychopathe, mais l’est devenu. J’ai aussi fait ces recherches pour que mes enfants n’aient pas à le faire», ajoute Mélanie.

Héritage de peur… et de dettes

Mais cette prise de conscience n’a pas modifié l’héritage. «Nous sommes nées avec l’étiquette de personnes à problèmes. Nous avons été marginalisées. Notre papa, on l’a toujours vécu comme une croix.» La peur de ce père, qui selon des experts ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, reste blottie au fond du ventre. «Je l’ai vu torturer ma mère. J’ai moi-même subi des violences physiques et psychiques. Nous sommes en hypervigilance depuis petites», témoigne Mélanie.

Ces Romandes ont aussi reçu en héritage la pauvreté. Alors que le paternel, très dépensier, est déclaré en faillite personnelle, les dettes se reportent tout d’abord sur leur mère, puis s’abattent sur elles à leur majorité. «À 18 ans, j’ai reçu directement l’acte de saisie. Je n’avais rien. C’était flippant. Ce système est totalement incohérent», dénonce Fanny. Elle se rappelle aussi cette bourse d’études refusée au motif qu’elle ne pouvait pas compléter une petite case du formulaire: «Adresse du père». «Je me suis dit que ma vie aurait été plus simple s’il avait été mort.» Mélanie se souvient qu’à 19 ans, en apprentissage, elle vivait avec 10 francs par jour. Le reste passait dans les remboursements. «Si notre père avait été solvable, il aurait dû nous aider jusqu’à nos 25 ans. En revanche, l’État ne paie des pensions que jusqu’à 18 ans. Hormis un bref suivi psychologique dû à la situation de nos parents, notre pays n’a rien fait pour nous.»

Les deux jeunes femmes ont aujourd’hui un travail, une famille, une vie stable. «On a eu une enfance gâchée. J’aspire maintenant à la vie la plus normale possible», dit Fanny. Mais rien n’est simple, aujourd’hui encore. Et après le soulagement, la prise de conscience a fait naître un sentiment de révolte: «Tout cela était écrit avant que l’on naisse. Nous, les enfants de la deuxième génération, sommes un dommage collatéral», affirme Mélanie. Les deux sœurs souhaiteraient aujourd’hui que cela soit reconnu. Et au moins que les poursuites héritées de leur père soient effacées. «On a dû se battre tout le temps. Mais c’est l’État qui a failli. Et on continue de nous taper sur la tête plutôt que de nous tendre la main», affirme l’aînée.

* Noms d’emprunt ** www.leptitclement.com (Le Matin Dimanche)