Épisode 3, cinq jours avant l’alunissage

«Une précision absolue, une émotion justifiée». C’est par ces titres que La Tribune de Lausanne résumera cette journée du 16 juillet 1969. Ce matin-là, à 9h32 heures locales (14h32 heures en Suisse), la fusée Saturne 5 décolle de Cap Kennedy (l’actuel Cap Canaveral). «Je ne sais pas comment j’ai fait pour ne pas pleurer. Peut-être parce que trop de gens pleuraient autour de moi. La plupart avaient déjà vu des hommes partir pour l’espace. La plupart avaient déjà vu décoller là monstrueuse et majestueuse Saturne 5. Ils avaient senti le sol vibrer sous leurs pieds. Ils avaient senti leur poitrine trembler. Ils n'avaient pas pleuré. Mais hier, ils n'ont pas pu se retenir», câble Jacques Tiziou, l’envoyé spécial à Cap Kennedy de La Tribune de Lausanne, l’ancêtre du Matin Dimanche.

Photo: Getty

Pour les astronautes, la journée a commencé par une visite médicale, dès 5h du matin, suivie d’un dernier petit-déjeuner terrien. Au menu, jus d’orange, beefsteack, œufs brouillés et café dans de grandes tasses. Il y avait avec eux le directeur du vol Donald Slayton, et aussi William Anders, un collègue astronaute, qui faisait partie de l’équipe et qui peut être mobilisé en cas de défaillance d’Armstrong, d’Aldrin ou de Collins. Il est venu pour rien. Les médecins ont trouvé que l’équipe «se porte comme un charme», et Anders ne partira jamais pour la Lune. Il restera dans l’histoire comme le photographe de la mission Apollo 8, celui qui a montré à quoi ressemblait un lever de Terre vu depuis la Lune, et qui a profondément changé notre vision de la Planète bleue.

Après une très longue attente pour les trois astronautes, la fusée géante Saturne 5 décolle enfin. Il est 9h32 à Cap Kennedy, 14h32 en Suisse. La fusée tremble sur sa base pendant 9 secondes avant de s’ébranler dans un océan de flammes. Presque à l’heure prévue. Le directeur du vol, Rocco Petrone, précise un peu plus tard que le lancement a eu lieu avec un retard de 724 millièmes de secondes sur l’horaire prévu. La fusée emporte trois astronautes à bord du «train lunaire», pour le voyage le plus fantastique de l’histoire de l’humanité. Onze minutes après son décollage, Apollo 11 était en orbite. Un peu plus tard, à 16h heure suisse, les astronautes mettent à feu le troisième étage de la fusée porteuse et foncent sur la Lune. A ce moment, alors que l’engin survole l’Australie, la vitesse du vaisseau spatial passe de 28'000 km/h à 32'900 kilomètres à l’heure.

A 17h47, Apollo se sépare du troisième étage de la fusée. On entend un message en provenance d’Apollo 11: c’est «un voyage magnifique, un bon voyage», résume l’équipage. Ce message laconique est le premier commentaire accordé par les trois astronautes. Jusque-là, le commandant Armstrong, Aldrin et Collins se sont contentés d’échanger des informations techniques avec le centre spatial de Houston. A 20h32 (Suisse), la fusée se trouvait à 37'000 kilomètres de la Terre. On retiendra de la première partie de ce vol sans histoires, de routine dirait-on, la première interjection de Collins lorsque la protection thermique de son hublot fut enlevée: «La vue est belle!» Armstrong traduisit plus froidement pour le Centre de contrôle de Houston par un très sobre «Visuel go».

Pendant ce temps, sur Terre, le président des Etats-Unis, Richard Nixon, annonce que le 21 juillet sera un jour férié aux Etats-Unis, pour que tout le monde puisse profiter de l’événement qui s’annonce. La presse suisse (qui a délégué 11 journalistes à Cap Kennedy) rapporte que le décollage de Saturne 5 aurait été regardé par 60 millions de téléspectateurs autour du monde, sauf en URSS et en Chine.

Enfin, on enregistre les premières réactions des célébrités de l’époque. Hergé, le bédéiste et père de Tintin, enchaîne: «C’est à vous dégoûter de la science-fiction. J’ai posé Tintin et Milou en 1953 sur la Lune. A peine 16 ans plus tard, pan, ça devient vrai. Le génie précurseur de Jules Vernes, lui, a duré un siècle. Le progrès va trop vite, mais c’est merveilleux »

«J’ai peur qu’une fois surprise, la Lune par timidité s’éteigne, et, dès lors, manque dramatiquement aux amoureux et aux poètes» Maurice Chevalier

Cette semaine, nous revivons le compte à rebours qui va du décollage de la fusée «Saturne 5» au premier pas sur la Lune, comme les lecteurs suisses de 1969 ont pu suivre cette actu. Les informations, citations, reportages et anecdotes que vous trouvez ici ont été puisés dans les pages de la «Tribune de Lausanne», l’ancêtre du «Matin Dimanche». Un feuilleton en 7 épisodes, où l’on retrouvera souvent notre envoyé spécial d’alors, le journaliste aérospatial Jacques Tiziou, auteur d'«À l’assaut de la Lune» et décédé en 2017 à Washington. C’était l’un des rares francophones accrédités à cap Kennedy.

Vous retrouverez encore dans ce feuilleton une rubrique intitulée «Les autres mondes», toute l’actu qui est survenue à côté d’«Apollo 11», où l’on retrouve Joe Dassin et Pascal Couchepin, Eddy Merckx et Ted Kennedy. Bonne semaine lunaire! Jocelyn Rochat