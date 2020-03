Dans nos étables, les vaches laitières sont de plus en plus connectées

À Sâles (FR), en Gruyères, les trente vaches laitières de l’exploitation tenue par Grégoire Savary et ses parents portent à leurs colliers de petits boîtiers intrigants.

«Nos vaches sont équipées de capteurs pour mesurer leurs activités, explique le jeune agriculteur. C’est un outil intéressant. Ces technologies nous permettent d’anticiper les problèmes de santé en détectant les maladies plus tôt.» Le badge posé aux colliers de ses vaches capte ainsi une quantité importante de données en 3D qui permettent de calculer l’activité de l’animal, s’il est couché ou s’il mange entre autres.

«Ces données sont ensuite traitées avec des algorithmes. Et en cas de besoin, on reçoit une alerte sur notre téléphone portable», poursuit Grégoire Savary. Bienvenue dans l’agriculture numérisée.

Les vaches connectées, comme celles de l’agriculteur fribourgeois, sont encore rares. Tout comme les robots qui traient ou fourragent tout seuls.

«En 2018, Agroscope a mené une enquête auprès d’environ 250 producteurs de lait suisses sur l’utilisation de technologies dans l’étable. Les résultats montrent que les nouvelles technologies numériques sont actuellement utilisées par un pourcentage à un chiffre des agriculteurs», souligne Felix Adrion, collaborateur scientifique au centre fédéral Agro­scope.

Mais le mouvement est assurément en marche: «La jeune génération est très ouverte aux nouvelles technologies et si l’on regarde d’autres pays, on observe que la tendance est également à la hausse», relève l’expert.

La vache, cette sportive d’élite

Les entreprises qui produisent ces capteurs l’ont bien compris. Le marché est en plein boom. Agroscope vient de publier une étude à ce sujet. Elle recense plus de 160 produits connectés, uniquement pour les vaches laitières, sous forme de boucles d’oreilles, de bracelets ou de badges!

«On peut certainement parler d’un certain essor, affirme Felix Adrion. Ces dernières années, en particulier sur le marché des systèmes numériques de surveillance des animaux, de nombreuses start-up ont vu le jour aux côtés des fournisseurs de technique d’étable établis de longue date. Elles utilisent de nouvelles approches pour l’évaluation des données, par exemple aussi l’intelligence artificielle.»

Ces capteurs proposent une foule d’applications. On peut tout savoir sur sa vache en temps réel: poids, temps de repos, positions, activités, repas, boiterie, mammite, qualité du lait, rumination, etc.

On peut tout savoir sur sa vache: poids, repos, temps de repas, etc. Photo: Gabriela Brändle/Agroscope

Outils utiles ou gadgets? «L’achat d’un tel système par un agriculteur dépend toujours des avantages qu’il en retire pour l’exploitation, répond Felix Adrion. Gérer et alimenter un troupeau de vaches laitières peut très bien se faire aussi sans systèmes numériques.»

Cela dit, les spécialistes s’accordent à dire que, bien utilisées, ces nouvelles technologies sont un apport bienvenu pour l’agriculteur. Parce que, rappelle Stéphane Teuscher, directeur de ProConseil à Prométerre, les vaches laitières ne sont pas des animaux ordinaires: «La vache laitière est une sportive d’élite. Ce n’est peut-être pas Kilian Jornet. Mais c’est une sportive de haut niveau. Il faut veiller à ce qu’elle ait une alimentation équilibrée et une bonne santé. Tous les nouveaux capteurs numériques permettent de s’adapter aux besoins et aux capacités de chaque animal, c’est de la santé personnalisée.»

À l’institut de Grangeneuve (FR), Jean-Charles Philipona, responsable du secteur Production animale, souligne que ces technologies accompagnent les changements survenus ces dernières années dans les fermes: «Il y a eu une évolution importante au niveau de la gestion du troupeau. Ces nouveaux systèmes contribuent à améliorer la santé de l’animal. Cela dit, des études ont montré qu’ils ne remplacent pas l’œil du producteur. Mais l’addition des observations de l’agriculteur et des données récoltées par ces systèmes permet une meilleure gestion du troupeau».

Moins d’antibiotiques, moins de coûts

Grégoire Savary confirme. «Pour nous c’est une aide bienvenue. Il y a cinquante ans, dans une ferme, vous aviez souvent des grands-parents ou un oncle ou une tante, cinq à six personnes qui étaient là et observaient le troupeau. Aujourd’hui, il y a moins d’yeux pour cela et ces outils technologiques offrent un soutien intéressant.»

Précurseur, le jeune producteur a acheté il y a cinq ans déjà un équipement connecté pour ses vaches. Ce passionné de nouvelles technologies y a trouvé son compte: «Bien sûr, c’est un certain investissement. Mais ensuite, chacun fait ses calculs de rentabilité. À mes yeux, une vache malade, ce n’est pas que des frais de vétérinaire. C’est une perte de lait, du temps investi et, à la fin, aucun éleveur n’a du plaisir à avoir une vache malade.»

Il ajoute: «On fait aussi partie du groupe Relais, un groupe d’éleveurs qui cherchent à diminuer la consommation d’antibiotiques des animaux. Ça va dans ce sens-là.»

Si l’agriculteur a moins de coûts et de travail administratif - tout est consigné directement dans le téléphone - l’animal gagne aussi en confort, assure Stéphane Teuscher, en donnant un exemple: «Des systèmes numériques aident à déceler les vaches qui sont portantes. Il y a encore dix ans, on devait faire des échographies aux vaches, avec une particularité: elles se faisaient de l’intérieur. On voit bien l’apport considérable pour le bien-être animal.»

L’écueil des données

Encore faut-il savoir interpréter les données et graphiques reçus sur son écran. C’est l’une des principales difficultés de ces nouvelles technologies.

«Pour pouvoir utiliser ces systèmes, il faut en effet de bonnes bases, par exemple par rapport au ruminement de la vache, explique Jean-Charles Philipona. À Grangeneuve, nous faisons de la mise en valeur des données récoltées et nous nous en servons aussi comme outils didactiques.»

Autre risque pour le paysan: être tenté de suivre l’activité de son troupeau jusqu’en vacances, comme ce propriétaire de chevaux qui nous confie avoir averti ses enfants d’un poulinage depuis la Californie! Grégoire Savary rigole: «J’ai pour habitude de me déconnecter lorsque je prends quelques jours de congé. Ce risque n’est pas lié au métier mais aux technologies en elles-mêmes.»