Être champion d’e-sport peut rapporter plus que le sport

Dimanche dernier, sur le gazon londonien, Novak Djokovic n’a pas lésiné sur les efforts. Durant un match d’anthologie, long de presque cinq heures, il a tout donné pour venir à bout de l’inépuisable Suisse, Roger Federer. À la clé, le sacre d’un Grand Chelem de tennis certes, mais aussi un chèque pour le vainqueur de 2,35 millions de livres sterling, soit 2,9 millions de dollars. Une somme à première vue à la hauteur de la prouesse physique.

Mais l’est-elle vraiment dans une époque où le sport peut désormais aussi se jouer depuis son canapé, une console en main ou depuis un bureau à l’aide d’un clavier et d’une souris?

Car dans une semaine, celui qui remportera le premier championnat du monde de «Fortnite» encaissera un plus gros montant que le champion serbe à Wimbledon. Et comme le montre une infographie réalisée par l’institut allemand Statistita, cette tendance ne concerne pas que le tennis, mais se constate dans de nombreux autres sports individuels.

Une industrie en pleine ébullition

Ce récent basculement entre les deux univers sportifs remet en perspective l’essor phénoménal de la scène e-sport au cours des trois à quatre dernières années. À l’aide de licences fortes telles qu’«Overwatch», «Hearthstone», «Counter-Strike», «Starcraft 2», «Call of Duty» ou encore «FIFA» et l’incontournable «League of Legends»… L’industrie des sports électroniques de compétition est en pleine ébullition.

D’ici à la fin de l’année, le cabinet Newzoo prédit que pour la première fois, cette dernière devrait franchir le cap symbolique du milliard de revenus (en hausse de 26,7% sur un an). Et le marché pourrait encore doubler d’ici deux ans à trois ans. Dans un tel contexte, il n’est donc pas surprenant que les récompenses en argent (prize money en anglais) s’envolent pour les jeux les plus populaires.

Tout cela sans compter les contrats de sponsoring et de publicités proposés aux champions. Tyler «Ninja» Blevins, le joueur professionnel le plus célèbre de «Fortnite» avec ses 11 millions de fans sur la chaîne spécialisée Twitch, indiquait au magazine américain «ESPN» empocher environ 1 million de dollars par mois.

Swisscom a créé la Hero League

Conscients des montants en jeu, les joueurs suisses comptent très clairement surfer sur la vague et se positionner sur ce fertile «e-terreau». Sur le plan local, plusieurs équipes se sont constituées ces derniers temps, à l’exemple du Lausanne eSports ou du Servette Geneva eSports en Suisse romande.

Peu après son concurrent UPC, Swisscom s’est également laissé séduire par cet univers. Sans même faire allusion à la question pécuniaire, la responsable e-sport de l’opérateur suisse, Nadine Jaberg, estimait l’automne dernier que l’e-sport a atteint «des dimensions similaires au sport classique».

Du coup, Swisscom a créé la Hero League avec la collaboration de l’ESL (Electronic Sports League). Dans les grandes lignes, il s’agit d’une plateforme nationale destinée à déceler de futurs talents pour permettre à la Suisse de s’assurer une place dans ce monde en pleine effervescence.