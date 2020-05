Le Forum de Davos veille à l’éducation 2.0 de nos enfants

Les technologies éducatives séduisent de plus en plus de parents, notamment avec ces jouets dopés à l’intelligence artificielle chargés d’aider leur progéniture à apprendre dès le plus jeune âge. Certains sont capables de dialoguer avec les bambins, d’autres d’évaluer leur niveau de connaissance pour leur proposer le type d’exercices appropriés. Mais attention, si ces joujoux offrent de solides avantages en termes d’éducation, les enfants restent extrêmement vulnérables sur la Toile.

Et l’internet des jouets a aujourd’hui pris une telle importance que le Forum économique mondial (FEM) s’est associé à l’Unicef pour tenter de réguler le domaine et responsabiliser les parents.

Kay Firth-Butterfield, responsable de l’intelligence artificielle au FEM, nous livre quelques clés essentielles à respecter avant de laisser les petits utiliser ces produits.

En quoi consiste votre travail au sein du Forum économique mondial?

Je dirige un groupe de coordination multipartite, rassemblant gouvernements, entreprises et notamment monde universitaire, chargé de la gouvernance de la technologie. Avec pour objectif de nous assurer que les innovations émergentes, comme l’intelligence artificielle (IA), se développent avantageusement dans le monde. Nous travaillons avec de nombreux pays, et notamment avec la France, avec qui nous développons actuellement un projet basé sur la reconnaissance faciale pour les Aéroports de Paris et la SNCF. Une technologie fondamentale, qui va radicalement changer le monde, mais qui suscite énormément de préoccupations. L’État de Washington vient de signer un projet de loi à ce sujet, établissant des règles spécifiques aux logiciels utilisés dans ces cas-là. D’autres villes ont, par contre, banni cette technologie, à l’instar de San Francisco. L’idée, maintenant, est de faire en sorte que son déploiement reste éthique et juste, alors qu’on sait pertinemment que la technologie a encore des problèmes pour identifier correctement les personnes et suscite des questions sociétales importantes: voulons-nous vivre dans un monde où nous sommes constamment surveillés, ou souhaitons-nous fixer des limites, et si oui lesquelles?

Certains jouets pour enfants font déjà appel à ces technologies. À quoi êtes-vous particulièrement attentive dans ce domaine?

Je travaille sur le sujet avec l’Unicef depuis deux ans. Et effectivement, de plus en plus de jouets, mais aussi des programmes éducatifs online, font appel à l’intelligence artificielle afin de pouvoir interagir avec les enfants, avec une collecte importante de données à la clé. Et cela pose de nombreux problèmes: de confidentialité, de surveillance, de manipulation, de responsabilité… Nous sommes même aujourd’hui confrontés à des notions de publicité. Imaginez une poupée qui dit soudainement à l’enfant qu’elle a froid… Cela fait-il partie d’une conversation type que l’on peut attendre d’un tel jouet ou est-ce de la publicité déguisée, afin de suggérer au petit de demander à ses parents d’acheter un manteau pour sa poupée? Que se passera-t-il si demain votre enfant, que vous souhaitez tenir éloigné de ces technologies, retrouve des amis, dont l’un possède un de ces jouets et que ses données se retrouvent collectées? Ce sont ces problèmes que nous nous efforçons de résoudre.

Mais en fin de compte, quels avantages ces jouets connectés ont-ils sur leur pendant classique?

Certains parents y voient un bon moyen pour assurer l’éducation de leurs enfants, parce que l’interaction entre ceux-ci et le jouet permet un meilleur apprentissage. Je reste d’ailleurs persuadée que l’IA a son rôle à jouer dans l’éducation en général. Mais on essaie maintenant de déterminer de quelle manière ces jouets changent vraiment leur façon d’apprendre. Parce que vous et moi, quand nous étions enfants, on créait toutes sortes d’histoires parallèles autour de nos jouets, en imaginant des jeux, des personnages, des péripéties… Mais face à un appareil aujourd’hui capable de leur répondre, les enfants ne font plus autant d’effort d’imagination et cet aspect créatif a tendance à disparaître. Alors ces nouveaux jouets vont-ils changer la façon d’apprendre des nouvelles générations, que ce soit en bien ou en mal? Pour l’instant, nous manquons encore de données pour apporter une vraie réponse.

À quoi les parents doivent-ils faire attention?

Il faut d’abord être vigilant par rapport aux données collectées par l’appareil. Sont-elles stockées de manière sécurisée? Risquent-elles d’être vendues à des tiers? Mais ils doivent aussi se demander s’ils sont à l’aise avec l’idée d’introduire une caméra de reconnaissance faciale à la maison si le jouet en est doté. Ou encore vérifier si sa notice d’utilisation est suffisamment claire et détaillée, et s’assurer de ce que le jouet va enseigner à leur enfant.

Le risque de piratage semble également important. En 2017, l’Allemagne a notamment interdit la vente de la poupée Cayla, craignant que celle-ci ne puisse être piratée pour espionner l’enfant ou permettre de communiquer avec lui…

C’est vrai. C’est pourquoi, au FEM, on souhaite maintenant créer une sorte de label permettant de récompenser les meilleurs jouets connectés et meilleures expériences éducatives online, de manière à aider les parents à comprendre à quoi ils doivent être attentifs, et quels jouets rassemblent les meilleurs critères de sécurité.

Mais comment être sûr du stockage des données, ou que notre jouet ne va pas se retrouver piraté?

C’est tout le problème de ces technologies: aucune compagnie au monde ne peut certifier être totalement imperméable au piratage. D’où l’idée d’identifier les plus éthiques et les mieux équipées en système de protection. Bien entendu, cela ne concerne pas que les jouets, mais également les domaines de la sécurité, de la santé, de la mobilité…

À propos de santé, les gouvernements du monde entier développent aujourd’hui leur application de localisation des utilisateurs pour lutter contre le coronavirus. Doit-on s’en méfier?

La question est de savoir comment les gouvernements vont gérer la balance entre la façon de surveiller les citoyens et le respect de leur vie privée. Je crois que les nations doivent surtout faire attention au fait qu’avant la crise sanitaire on sentait déjà naître un certain conflit technologique, les gens commençant à se sentir dépassés, jusqu’à s’opposer à certaines innovations. Et si demain, une fois la pandémie vaincue, les gouvernements ne reviennent pas en arrière avec cette surveillance, comme ils l’ont promis, les utilisateurs risquent cette fois de vraiment perdre confiance en la technologie. Et même si les applications que vous évoquez ne font pas directement appel à l’intelligence artificielle, cela pourrait avoir une très mauvaise influence sur la perception des gens à son sujet. Alors que, j’en suis persuadée, elle peut apporter des choses étonnantes au monde en termes d’éducation.