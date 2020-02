La France plus tolérante que la Suisse face aux politiciens dénudés

Cette première en France est vécue dans la consternation. Samedi, au lendemain du retrait surprise de Benjamin Griveaux de la course à la Mairie de Paris, les commentateurs dénonçaient l’attaque portée contre le candidat de La République en Marche qui l’a poussé à la démission. «Spirale infernale» («Le Parisien»), «pilori médiatique» («Le Figaro»), «rare bassesse» («Libération»), «abaissement de la démocratie» («Le Monde»): les éditorialistes s’accordaient à relever qu’avoir une maîtresse à laquelle on envoie des images de masturbation dans le cadre d’une relation consentante n’a rien d’illégal. Cela relève du domaine le plus strict de la vie privée. Cela n’aurait jamais dû être dévoilé. Tous aussi s’inquiètent d’une «américanisation» de la vie politique qui ferait peser la menace des réseaux sociaux sur la tête de chaque élu.

Dans le flot des réactions, le célèbre avocat Éric Dupond-Moretti résume l’enjeu d’une formule acérée: «On est au cœur d’une société, qui exige la transparence, voire la transpercence.» Lui aussi désigne les coupables: «Les réseaux sociaux sont en train de nous déchiqueter et, petit à petit, de nous faire perdre notre liberté.» Comme on est loin de la Suisse, avec de telles réactions! En août 2014, une affaire similaire avait frappé le conseiller national et président de Baden, Geri Müller. Lui aussi s’était pris en photo dénudé et avait envoyé l’image à une femme avec laquelle il flirtait par internet.

Certes, la photo était prise dans son bureau de président, mais il s’agissait d’un échange de messages privés dans le cadre d’une relation consentante, à laquelle Geri Müller, divorcé à l’époque, avait d’ailleurs mis fin assez rapidement car la jeune femme le harcelait. Malgré cela, quand la «Schweiz am Sonntag» avait révélé l’«affaire», le parti des Verts avait en grande partie lâché le politicien et poussé à sa démission. Rares étaient en Suisse ceux qui prenaient résolument la défense de Geri Müller au nom de la protection de la sphère privée. Et même ceux qui le faisaient regrettaient son «imprudence» à faire et envoyer de tels selfies compromettants. Geri Müller avait démissionné du Conseil national puis il n’avait pas été réélu à la syndicature de Baden. Il a en revanche été blanchi par la justice, qui a condamné la jeune femme et un spécialiste en communication qui la conseillait.

En France, l’atmosphère est très différente. L’unanimité du soutien à Benjamin Griveaux doit beaucoup au fait qu’il a devancé les critiques en annonçant sa démission avant que le scandale n’éclate. Comme la victime est tombée sans qu’il ait fallu pousser, tout le monde peut se parer des plumes de la vertu. Car la pression montait autour de Benjamin Griveaux. Dès mercredi, son équipe rapprochée avait connaissance de la publication des séquences intimes sur un site internet, puis de leur reprise sur des réseaux sociaux. En fin d’après-midi, jeudi, un tweet hypocrite du député Joachim Son-Forget a fait exploser la Toile: dès ce moment-là, quelques journalistes et politiciens sont au courant. Les TV font le siège de la permanence de campagne de Benjamin Griveaux, les demandes de réponses se multiplient, et si personne n’a encore diffusé d’info, ça ne peut que sortir à la première occasion.

En annonçant son retrait en même temps qu’il révélait l’affaire, Benjamin Griveaux a dés­armé les coups. Que se serait-il passé s’il s’était maintenu? Dans «Libération», l’actrice Ovidie le blâme d’avoir agi comme les filles victimes de revenge porn, à qui on reproche d’avoir été imprudentes et qui quittent leur collège pour se protéger. En se maintenant, estime Ovidie, Benjamin Griveaux aurait pris «publiquement la défense des victimes». Peut-être aurait-il dû le faire, peut-être même cela aurait-il relancé une campagne en très mauvaise posture. Il ne l’a pas fait, et quand on pense à son couple ou ses enfants, on peut comprendre pourquoi.