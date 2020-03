La génération Greta roule dans des voitures polluantes

Quand Greta Thunberg lance son appel pour le climat, les jeunes répondent en masse pour soutenir la cause. Après la manifestation monstre du 17 janvier à Lausanne, une autre est prévue le 15 mai. Les jeunes défenseurs du climat reprochent à leurs aînés de vivre au-dessus de leurs moyens et de détruire la planète. Objet de mépris fréquent: le quinqua et son énorme SUV dont les émissions de CO2 contribuent à accélérer le changement climatique.

Cette image ne colle pas entièrement à la réalité, comme le montre notre analyse des données des propriétaires de voitures. L’Office fédéral des routes (OFROU) répertorie toutes les voitures immatriculées en Suisse. Cette base de données comprend, par exemple, les catégories d’âge des propriétaires et les émissions de CO2 en grammes par kilomètre de chaque voiture. Avec plus de 4,6 millions de voitures de tourisme, ces données reflètent de façon précise la composition du parc automobile suisse. Elles montrent notamment les préférences régionales pour certains véhicules, l’importance donnée à la puissance ou aux émissions de CO2.

Le résultat est clair: les très jeunes conducteurs ne sont pas aussi soucieux de l’environnement qu’on pourrait le penser. Sur les quelque 15 000 voitures appartenant à des moins de 20 ans, la moyenne des émissions de CO2 est de 161 g/km. C’est la troisième valeur la plus élevée par rapport aux autres catégories d’âge. Seuls les parcs de véhicules des catégories d’âge «de 80 à 90 ans» et «plus de 90 ans» émettent davantage de CO2.

Les communes où les voitures polluent le plus

En bon état de marche et pas chère

Erich Schwizer, expert en mobilité au TCS, estime que «pour de nombreux jeunes qui achètent leur première voiture, la première chose qui compte est qu’elle roule, qu’elle soit en bon état de marche et qu’elle soit abordable. Nous estimons que les jeunes achètent donc souvent un modèle plus ancien. Les vieux modèles consomment plus.» Et effectivement, on voit que dans la catégorie des très jeunes propriétaires, deux tiers des voitures datent d’avant 2010, alors que dans toutes les autres catégories, cette proportion est d’un tiers environ.

Pour Micaël Tille, enseignant à l’EPFL, les bonnes intentions sont souvent oubliées dans la pratique. «Beaucoup de gens déclarent se soucier de l’environnement, du climat, mais lors d’un achat, ils oublient ces beaux principes. Il y a aussi des impossibilités quand on a un budget serré.»

L’analyse du parc des voitures électriques montre également à quel point l’environnement n’est pas la priorité pour ces 14 000 tout jeunes automobilistes: seulement une dizaine possèdent une voiture 100% électrique sur les 33 000 que la Suisse comptait fin 2019.

Les obstacles à l’acquisition d’un tel véhicule par les jeunes sont importants. «Pour une voiture électrique, vous avez généralement besoin d’une station de recharge à la maison, explique Erich Schwizer. Quiconque veut en installer une mais ne possède pas son logement doit, par exemple, convaincre le propriétaire de la nécessité d’une station de recharge. C’est un obstacle coûteux et qui prend du temps, surtout pour les jeunes.» Les 20-29 ans ont de bien meilleurs résultats: c’est la catégorie pour laquelle les émissions moyennes de CO2 sont les plus basses, avec seulement 155 g/km. Et cela, alors que leurs ressources financières sont plus basses que celles des trentenaires, des quadras ou des quinquas.