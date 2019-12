«On a eu nos guéguerres, mais c’est du passé»

On vous a souvent présentés comme des ennemis. Or vous semblez pouvoir cohabiter dans la même pièce et discuter…

Sébastien Ogier: Ça se voit, non, qu’on ne s’entend pas (rires)?

Sébastien Loeb: L’entente est bonne. Il n’y a aucun souci. On ne se voit pas tous les jours non plus. Et puis je n’ai appris que ce matin que tu venais aussi, Séb (rires). C’est vrai, à un moment il y a eu des guéguerres. Beaucoup de bruit a été fait là autour. À la moindre étincelle, certains en ont fait un foin pas possible.

S. O.: Oui, ça a été surfait. À une époque, il y a eu des tensions, bien sûr, mais c’est loin derrière et je regarde toujours devant. Ça me fait plaisir de parler avec Séb quand je le vois. Nous sommes avant tout guidés par la même passion. Il y a toujours des discussions intéressantes et c’est sympa qu’il soit revenu dans le championnat du monde des rallyes (WRC). On est loin de se mettre sur la gueule!

On imagine que c’est aussi un peu le propre des pilotes d’être des adversaires…

S. O.: Il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur, donc quand les deux veulent être celui-là, c’est forcément compliqué.

S. L.: C’est ça, on était adversaires. Mais du temps est passé et depuis notre rivalité, Séb a gagné six autres titres mondiaux. C’est quand même beau que deux pilotes français aient enchaîné quinze titres à eux deux.

Et dans le privé, vous arrive-t-il de vous côtoyer?

S. O.: C’était davantage le cas à l’époque des tensions, justement! Parce que je vivais aussi dans le canton de Vaud (ndlr: désormais à Saint-Gall). On a ensuite suivi des voies différentes, même si Séb est revenu dans le rallye à mi-temps. Nos vies sont très chargées, on se voit plutôt sur des courses ou des événements sponsors.

S. L.: Je n’ai jamais vraiment fréquenté d’autres pilotes en dehors non plus. On vient de plein d’endroits différents. Si on était voisins, on se verrait peut-être, mais on ne va pas faire deux heures de route pour boire un café!

S. O.: Avec nos copilotes, on se voit toute l’année, donc on aime bien couper un peu.

Vous vous êtes affrontés sur un nouveau simulateur de Formule 1, ici à Lucerne. Qui est le meilleur?

S. L.: Ah, au simulateur, c’est moi (rires)!

S. O.: Je l’ai laissé gagner. Il va quand même falloir que je m’entraîne un peu pour le jour où mon petit se mettra aux consoles de jeux. Je ne suis pas très bon sur simulateur, et ça ne m’attire pas plus que ça. On a la chance de faire en vrai. L’absence de simulateur dans le rallye me plaît. Peut-être que ça changera à l’avenir. Les jeunes qui veulent percer seraient sans doute plus motivés d’y passer des heures. Moi, ça ne me fait pas envie.

Dans le réel, alors, quels sont vos objectifs pour 2020?

S. L.: La pause est courte. Le rallye d’ouverture, à Monte-Carlo, c’est pour fin janvier déjà. Il y a les Fêtes entre deux, donc on profitera d’un peu de tranquillité avec la famille et les potes et de faire du ski. Je viens de disputer une course du Trophée Andros, sur la neige, en voitures électriques. J’en disputerai encore la dernière manche début février. En WRC, je vais participer à six courses, comme cette année, qui ne sont pas toutes défi nies. Je veux me faire plaisir en essayant de marquer des points au championnat des constructeurs pour notre écurie Hyundai, où Ott Tänak et Thierry Neuville lutteront, eux, pour le titre des pilotes.

S. O.: Comme l’an dernier, la préparation sera courte, très courte, pour découvrir et mettre au point une nouvelle voiture (ndlr: Toyota). J’aurai connu trois équipes en quatre ans! L’objectif sera de gagner des courses et tenter de remporter un dernier titre, puisque j’ai prévu que ce serait ma dernière année.

S. L.: Bon, moi j’avais dit en arrêtant la première fois que je ne reviendrai plus au WRC, et regardez où j’en suis. Ça reste un plaisir de se bagarrer en rallye. C’est là qu’on a les meilleures sensations.

S. O.: Et les victoires sont toujours plus belles après une grosse bagarre. Avec le retour de Séb, ça fait un candidat de plus à la victoire, donc ça pimente bien.

Vous avez tous les deux connu un âge d’or du rallye. Aujourd’hui, avec la montée de l’écologie et une certaine fronde antisports mécaniques, êtes-vous inquiets pour l’avenir de votre discipline?

S. L.: Le format et la réglementation du rallye n’ont pas énormément changé. Il y a eu quelques évolutions sur les voitures. C’est clair qu’on entend toujours plus parler de l’électrique et le sport automobile est un peu obligé de suivre.

S. O.: Mais on est un peu en retard, selon moi. Il aurait fallu changer plus tôt. Techniquement, l’évolution n’est pas encore bien en place et risque d’amener une hausse des coûts. Nous vivons une période charnière du rallye, comme il y en a eu d’autres. La tendance dans la société est à la prise de conscience qu’il faut changer nos habitudes. Mais nous avons besoin d’une vision claire.

S. L.: Le tout électrique peut être adapté à des courses courtes, en circuit. En rallye, ça ne peut pas marcher.

S. O.: Je suis sûr que ce n’est pas l’avenir de l’automobile, dans tous les cas. Il est dommage que l’industrie et les politiques aillent uniquement dans le sens de l’électrique. L’hybride offre des solutions intéressantes aussi. Ou d’autres nouvelles énergies. Les organisateurs nous disent qu’il est de plus en plus difficile de mettre des courses sur pied. Mais il y a toujours une passion humaine pour la course et les rallyes, un spectacle gratuit et proche des gens. En suivant la tendance de la société, on peut continuer d’être acceptés par le grand public.

De quoi êtes-vous le plus fiers dans vos carrières respectives?

S. O.: C’est toujours le premier titre qui marque. Parce que c’est le moment où tu atteins l’objectif de toute une vie. Ça fait des années que tu te bas avec cette seule idée en tête et, ce jour-là, le rêve s’accomplit. Le fait d’avoir duré aussi longtemps, Séb encore plus que moi, est aussi quelque chose d’assez exceptionnel, dont nous pouvons être fiers. Mais ce n’est pas ce qui nous rend le plus heureux. C’est de continuer à nous faire plaisir au volant.

S. L.: Le premier titre m’a marqué moi aussi. C’est un aboutissement. Après, j’ai aussi des souvenirs marquants: j’ai gagné le Rallye de France et des titres mondiaux chez moi, en Alsace, devant ma famille et mes potes. Des moments incroyables. Mais je suis surtout fier d’avoir pu accomplir une carrière aussi longue et de pouvoir vivre de ma passion encore aujourd’hui. Piloter à 45 ans, ce n’est pas donné dans tous les sports. Je me considère comme un chanceux.