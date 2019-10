Il y aura plus de femmes et plus de mères au Palais

La nouvelle représentation féminine pèsera sur six dossiers

Avec 41% d’élues, le nouveau Conseil national va-t-il faire de la politique autrement? La conseillère aux États démissionnaire Géraldine Savary (PS/VD) en est persuadée. «C’est le début d’une nouvelle ère. Jusqu’à présent, les élues ont dû s’intégrer dans un monde qui n’était pas le leur. Il leur a fallu adopter les codes masculins: parler fort, occuper l’espace.» Le rééquilibrage des genres sous la Coupole va inévitablement changer la donne, estime la Vaudoise.



La PDC Doris Leuthard décrit avec des morts forts son expérience d’un Conseil fédéral à majorité féminine: «Nous avons pris des décisions plus courageuses.» Inédite, la nouvelle configuration du parlement amène, cela dit, plein de questions: en étant plus nombreuses, le sentiment de sororité qui pouvait unir des politiciennes au parcours de vie similaires va-t-il céder la place à des rivalités sans merci?



Par quels mots les médias vont-ils remplacer les fameux «ténor» et autres «tribun» utilisés sans cesse? «On ne parlera pas de tribunes, ni de poids lourds, ça serait bizarre. Un nouveau narratif va s’écrire», estime Géraldine Savary. La socialiste a une autre conviction: plus de femmes au parlement ne veut pas dire que la politique deviendra «bienveillante».



Au-delà de la manière de débattre, la progression du nombre d’élues va influencer la façon dont s’organise la politique fédérale. «Nous avons désormais plus de chances d’en finir avec ces trois semaines de session consécutives, difficiles à concilier avec le travail et la famille», espère Isabelle Moret, vice-présidente du Conseil national.



Le curseur pourrait aussi bouger sur toute une série de dossiers. La précédente législature en a donné des indices: tant sur l’égalité salariale que sur le congé paternité, les votes de conseillères nationales dissidentes ont marqué.



S’il n’y a pas de politique commune à toutes les politiciennes, il y a des soucis communs, notamment en matière d’égalité. Flavia Kleiner, coprésidente d’Operation Libero, se réjouit de ce rééquilibrage. Mais elle ne peut s’empêcher d’ajouter: «J’espère que le jour viendra où il ne faudra plus compter sur les femmes pour défendre ce qui touche à l’égalité. C’est un sujet qui concerne tout le monde.» Parmi tous les dossiers, la nouvelle vague violette pourrait peser sur six en particulier.



Le congé parental



Le congé paternité de deux semaines? Tout juste acquis de haute lutte, il passe déjà pour un combat d’arrière-garde. La clé pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes, c’est le congé parental aux yeux de ses partisans. L’idée d’un congé de 28 semaines – 14 pour les pères et 14 pour les mères – est dans l’air. Verts, socialistes et Vert’libéraux comptent désormais 83 voix au National pour le faire passer. L’appui de femmes d’autres partis pourrait être déterminant.



L’âge de la retraite



Pour assainir l’AVS, le Conseil fédéral propose de relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans, avec des compensations pour certaines. Selon Géraldine Savary, un parlement plus féminin pourrait avoir une influence sur ce serpent de mer. «Cela permettra-t-il de rejeter l’élévation de l’âge? Ou de trouver une alternative?



Les femmes bourgeoises ne vont peut-être pas voter contre l’élévation, mais elles pourraient décider de rouvrir le chantier de la réforme du deuxième pilier», analyse la socialiste. Dans un récent sondage, seules 32% des femmes s’étaient prononcées en faveur d’une hausse.



Les violences faites aux femmes



Le nouveau parlement devra se pencher sur le durcissement des peines pour viol et la redéfinition de cet acte. Il pourrait en profiter pour aller plus loin. Une étude d’Amnesty a montré qu’une Suissesse sur cinq a subi un acte sexuel sans consentement et que seules 8% d’entre elles ont porté plainte.



Une source d’explication: le seul fait de ne pas avoir consenti à un acte sexuel n’est pas constitutif d’un viol en Suisse.



L’imposition individuelle



La bagarre sera relancée sur l’imposition individuelle, qui veut que la taxation des couples mariés ne se fasse plus sur une seule, mais sur deux déclarations. Chacun la sienne.



«L’imposition individuelle encouragerait beaucoup plus de femmes à travailler ou à travailler plus. Le modèle actuel ne favorise pas les modèles progressistes», estime Flavia Kleiner, d’Operation Libero.



Maternité



La femme qui subit aujourd’hui une fausse couche doit payer, seule, des frais qui incombent à l’assurance maladie. Cela fait débat. Les élues pourraient faire pression pour la prise en charge des frais de maternité et de grossesse dès le départ. Autre dossier sensible: le licenciement des mères à leur retour au travail.



Mariage pour tous et PMA



Le projet sera sur la table du nouveau parlement dès cet hiver. Verts, Vert’libéraux, PS et PLR y sont acquis. Au Conseil des États, les femmes PDC, acquises à ce projet, pourraient jouer les arbitres.