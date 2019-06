Interné à 14 ans sans avoir commis de délit, un Vaudois témoigne

Dans l’appartement de Patrick Plancherel, à Gland (VD), d’imposants volumes trônent sur la table. Il ouvre le premier livre et nous montre son portrait. «Ma fille m’a dit que j’étais beau», sourit-il avant d’ajouter: «Mais on sent que les gens sont marqués. On peut lire leur passé sur leur visage.»

Ces portraits, ce sont ceux d’internés administratifs, ces innocents que la Suisse a enfermés sans raison de 1930 à 1981, dont le nombre est estimé au bas mot à 60 000. Une Commission indépendante d’experts a documenté cette période sombre. Dans le sillon de ce travail qui sera publié tout au long de l’année, Patrick Plancherel a accepté de raconter son histoire. «C’est hyper important, ce qu’a fait cette commission. Ça peut faire évoluer, amener à des changements peut-être.»

«Ma mère n’aimait pas les enfants»

Patrick Plancherel pose le livre sur la table, ouvert sur la photo de «sa» prison et s’enfonce dans son fauteuil. «Je suis le frère aîné d’une fratrie de quatre enfants: deux sœurs, aujourd’hui décédées, et deux garçons. À 6 ans, on m’a placé chez des sœurs catholiques. À 8 ans, j’étais déplacé chez des paysans à côté de Porrentruy (JU). Je n’ai plus revu mes sœurs et mon frère, sauf à Noël. Nous étions alors comme des étrangers.» Avant d’être un «interné administratif», Patrick Plancherel a donc été un enfant placé, comme beaucoup d’autres. Interrogé sur les raisons de ce placement, il répond du tac au tac: «Parce que ma mère n’aimait pas les enfants. C’est ce qu’elle m’a dit lorsque je lui ai demandé, à 18 ans, pourquoi elle ne nous avait pas gardés. Elle m’a dit que la contraception, ce n’était pas si facile à l’époque.»

De sa petite enfance passée à Renens (VD), chez ses grands-parents, Patrick Plancherel se souvient des problèmes d’alcool de son père et de son grand-père et d’avoir vu un jour sa mère être «balancée» à travers la fenêtre de la cuisine. Il se rappelle aussi très bien avoir découvert qu’il avait une deuxième petite sœur alors qu’il était chez les religieuses, de l’avoir retrouvée ensuite placée à Porrentruy, auprès d’une famille «hyper gentille». «Le manque de la famille, c’est un gros manque. Tu le portes à vie. Ce n’est pas normal d’arracher des enfants comme ça à leurs parents. Des gens me disent que je devrais oublier. Mais ils ne se rendent pas compte. On ne peut pas oublier ça.»

«Ce n’est pas normal d’arracher des enfants comme ça à leurs parents. Des gens me disent que je devrais oublier. Mais on ne peut pas oublier ça»

À la ferme, à 8 ans, Patrick Plancherel devient un ouvrier. «Il fallait couper des betteraves, s’occuper des lapins, des porcs, des vaches, sortir le fumier à la brouette, c’était très lourd, très dur.» Il se souvient qu’il n’a pas eu faim. Il se rappelle la dureté des coups. «Le paysan et sa femme, c’était Dr Jekyll et Mr Hyde. Ils étaient à la fois hyper sympas et très brutaux.» Les coups de fourche, de poing et de règle sur les doigts rythment les semaines. «Tout le monde dans le village savait qu’ils me tabassaient. Personne ne réagissait vraiment.» Un jour, Patrick Plancherel se fait assommer par le paysan, une autre fois il chute de 7 mètres sur du béton en rentrant de la paille. Puis il y eut les coups de trop. «Un jour, le paysan m’a vraiment tabassé violemment. J’ai piqué du pain, une tranche de lard et je suis allé me cacher pendant la nuit dans une armoire de l’école. Quand la maîtresse, qui était aussi la maire du village, m’a trouvé le matin et vu dans cet état, elle a refusé que je rentre. Elle a porté plainte contre les paysans et appelé les services sociaux.» Mais il n’y a pas de secours. L’assistante sociale lui dit qu’il s’est mal comporté. «On va t’apprendre à travailler.»

«J’étais un cas social»

À 14 ans et demi, sans autre forme de procès, le jeune homme est ainsi interné à Vennes, sur les hauts de Lausanne. «J’étais un cas social mais il y avait beaucoup de cas pénaux: un ou deux gars avaient commis des meurtres, d’autres des viols. Beaucoup de gens étaient là à cause de la drogue. J’ai vu des gens se piquer dans la veine jugulaire, des trucs de fou.» Deux jours plus tard, le jeune adolescent est violé. Il tente de s’ouvrir les veines. «Mais je suis encore là.»

À 62 ans, même l’indicible est raconté avec calme. Et les doux yeux bleus de Patrick Plancherel ne se voilent que rarement. «J’ai appris à mettre de la distance avec mes émotions». L’internement à Vennes se poursuit, entre fugues, froid et tentatives d’abus. Le jeune homme est contraint à des travaux, comme assembler des boîtes à musique. Il fait un apprentissage de peintre, l’un des cinq proposés dans l’établissement. «Le fait de pouvoir un peu aller à l’extérieur, c’était comme un souffle pour moi.» À 20 ans révolus, il sort de Vennes. «Ils m’ont donné ma carte d’identité et 15 francs. J’ai demandé: «Et l’argent de mon apprentissage?» J’avais une seule petite valise. Je leur ai dit que j’allais fermer leur maison.» Quelques années plus tard, sous la pression du Groupe d’informations Vennes dont il fait partie, l’institution sera bel et bien transformée. Une victoire. «C’est la fin de l’histoire. Et tout est vrai, je vous le promets.»

La fin? Pas encore. Libre, devenu père et contremaître peintre, Patrick Plancherel est victime d’un grave accident de la route. Une voiture dérapant sur la route enneigée vient percuter son véhicule à l’arrêt. «J’aurais pu mourir ou rester paralysé.» Il écope de deux cervicales déplacées et d’une incapacité de travail à vie. Aujourd’hui, après des années à Genève, il est de retour à La Côte, où vivent ses trois enfants et petits-enfants. Sa fierté. «Ils ont une belle vie. Je suis content. Ça me rassure.»

«Tout ce qu’on m’a fait de mal, j’ai essayé de le rendre en bien»

«L’indemnisation? Des cacahuètes»

La Confédération a demandé pardon aux internés administratifs et mis en place un fonds de réparation. Lundi, le Conseil national a approuvé une rallonge de 58 millions de francs au budget 2019 pour que toutes les demandes de dédommagement soient traitées d’ici à la fin de l’année. Mais cela n’efface pas le sentiment d’une «injustice grave»: «J’ai été indemnisé mais c’est des cacahuètes! Ce n’est rien comparé à ce que je leur ai donné durant toutes ces années.» Est-il en colère? «Grave. Je la contiens. Mais je crois que tout ce qu’on m’a fait de mal, je l’ai rendu au maximum en bien. Je ne parle pas d’argent, mais d’amour.» (Le Matin Dimanche)