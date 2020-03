«Si j’étais marié, je serais moins concentré sur mon travail d’évêque»

Monseigneur Morerod, seriez-vous un moins bon évêque si vous étiez marié et que vous aviez trois enfants?

Je pense que oui, quand même. Quand je vois l’emploi du temps que j’ai, il serait insupportable pour une famille. Mais il est vrai que si j’étais marié avec trois enfants, j’aurais probablement un autre rythme de vie. Ce qui signifie aussi que je serais moins concentré sur mon travail d’évêque.

Vous êtes surtout, ces temps, contraint de régler des affaires d’abus ou de sexualité: cela prend du temps sur votre ministère. Si les prêtres pouvaient vivre leur sexualité, se marier, ce type d’affaires seraient-elles plus rares?

Mais si les prêtres pouvaient se marier, je passerais probablement aussi un certain temps à m’occuper des crises familiales de mon clergé marié. Et j’aimerais bien consacrer plus d’énergie à passer le flambeau de Dieu, et moins à certains problèmes d’amour humains. Même si je n’oppose pas les deux. Mais il est exact que les affaires d’abus m’ont pris presque tout mon temps depuis quelques mois.

Est-ce que vous êtes tombé amoureux dans votre vie?

Avant d’entrer au séminaire, c’est la question principale qui se pose: il faut faire un choix. Pour moi comme pour d’autres, c’était l’obstacle principal. Je ne veux pas étaler ici ma vie privée, mais il y avait une difficulté supplémentaire. C’était le rideau de fer: elle était de l’autre côté. J’avais passé l’été avant la fin de mon collège en Pologne. Tellement de monde peut dire ce genre de choses, cependant. Mais je me sentais vraiment appelé par Dieu.

Vous n’avez jamais regretté?

Non, j’ai pris une décision, même si elle contenait cette part de déception, qui peut être assez forte sur le moment. Ce fut un véritable combat intérieur, c’est normal. Mais de là à amener quelqu’un à renoncer à sa vocation, au terme de plusieurs années de préparation, non. J’étais convaincu de mon chemin.

Aujourd’hui, on demande aux candidats séminaristes si le célibat leur pose problème. Et à votre époque?

Les candidats au séminaire ont des entretiens avec un psychologue qui traite très directement de ces questions. À mon époque, pas du tout. Je ne dis pas que ce n’était pas un problème, cela d’autant que souvent les jeunes gens passaient alors directement du «petit séminaire», école catholique permettant l’accès aux études à des adolescents dont les familles n’en auraient pas toujours eu les moyens, au «grand séminaire». On pouvait se retrouver jeune prêtre très vite, sans s’être toujours posé les bonnes questions. J’ai entendu parler d’un séminariste belge des années 60 qui disait que la chasteté et le célibat ne lui posaient absolument aucun problème. Puis on a découvert qu’il allait tous les soirs jouer de la guitare sous le balcon d’une jeune femme.

L’Église catholique a introduit cette notion de célibat dès le IVe siècle. Certains pensent que la frustration qui en découle est la racine des problèmes dont sont accusés de nombreux prêtres: de nombreuses affaires d’abus sexuels, d’emprise. Le dogme est-il ici un pousse-au-crime?

Le moment où le célibat a été demandé est l’objet d’un débat entre historiens. De toute manière, cela n’a jamais été facile, et peut évidemment favoriser des frustrations. Ceci dit aucune étude sérieuse ne soutient un lien entre célibat et pédophilie: à ce propos il vaudrait mieux interroger des spécialistes (ce que j’ai déjà fait, évidemment), et ils diront l’évidence, à savoir que la plupart des cas d’abus sexuels sur mineurs ont lieu dans les familles.

Elle ne semble guère progresser. Certes, on conseille aux victimes de pédophilie d’aller voir la police, mais l’Église n’a guère changé d’attitude face à l’homosexualité, à la contraception, ou au célibat: le pape François avait la possibilité, il y a quelques semaines, suite à la demande d’évêques sud-américains, d’ordonner prêtres des hommes mariés en Amazonie. Il a refusé. Pourquoi?

Cela démontre d’abord que la discussion existe. Mais c’est comme ça que ça fonctionne: même si des évêques ou des cardinaux seraient pour une ouverture en ce domaine, à la fin, le pape décide seul. Ce que j’en pense? Mon rôle est de faire l’unité et pas de diviser l’Église en émettant des avis personnels sur des questions qui ne dépendent pas de moi.

Peut-on l’être sur la question de la sexualité et du célibat sans les avoir vécues?

Pourquoi pas? La question avait été posée au cardinal Lustiger à la télévision française. Il avait répondu: «Vous êtes en train de me dire qu’on ne peut pas être un bon oncologue quand on n’a pas eu le cancer.» Un tel argument a sa limite, mais il n’est pas complètement nul non plus.

Aujourd’hui comme hier, l’amour de Dieu doit prendre toute la place?

Exactement, en tout cas, cela devrait. Une anecdote: il y a quelques années, dans le train entre Rome et Milan, j’ai passé tout le trajet à parler avec mon vis-à-vis. Un Italien, juif athée. Il m’a dit: «Pourquoi les prêtres catholiques ne se marient pas?» Je lui ai retourné alors la question: «Mais vous, qu’est-ce que vous pensez?» Il me répète alors qu’il n’est pas croyant, mais qu’il peut imaginer ce que signifie Dieu: si quelqu’un aime Dieu, ça doit suffire pour remplir sa vie. Je trouve cela génial, il avait très bien dit les choses. C’est cela le but. C’est dans cette perspective-là qu’on doit s’engager.

Mais après il faut tenir, ce qui induira, encore une fois, une frustration, non?

Il faut garder cette ferveur par la suite et on se trouve confronté à des difficultés et à la lassitude. Une étude en France cherchait les raisons ayant amené des prêtres à renoncer à leur ministère? Ce n’était pas le célibat, mais l’impression que personne ne s’intéressait à ce qu’il disait. C’est un aspect de la présence en baisse de l’Église, et elle n’a pas que des côtés négatifs. Il y a une phase de purification par l’humiliation: l’Église n’a en effet plus, dans nos sociétés, le pouvoir qu’elle avait autrefois. C’est une bonne chose à la fois pour l’Église et pour l’État. Un prêtre m’a dit: «Je suis devenu prêtre, j’étais considéré comme une espèce de surhomme.» Maintenant, nous sommes ressentis comme des hommes avec leur faiblesse.

Vous ressentez des avancées?

Oui et non. Ce qui est frappant, c’est que les jeunes catholiques qui viennent à l’église sont d’abord des gens qui tiennent à ce qu’elle ne change pas trop. Ils cherchent un absolu. Vouloir la modernité, en ces domaines, c’est aussi prendre le risque de s’y dissoudre. Mais il s’agit tout de même d’accompagner et de comprendre plus profondément le rôle de la sexualité, pour l’intégrer dans la théologie d’aujourd’hui. C’est un travail qui ne sera jamais facile. Et pour lequel je suis aussi reconnaissant de l’aide que je reçois des femmes.