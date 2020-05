«Jamais je n’aurais imaginé voir cela un jour à Genève»

La file s’étire sur près de 700 mètres le long de l’Arve. «Il y a encore plus de monde que samedi dernier», témoigne Paule, une bénévole, également élue municipale. «Jamais je n’aurais pensé voir cela à Genève», assure-t-elle. La distribution alimentaire organisée par la Caravane de Solidarité, en partenariat avec Colis du Cœur et Partage, à la patinoire des Vernets attire, d’une semaine à l’autre, toujours plus de monde.

Des sans-papiers, mais pas seulement. Cette fois, 1683 colis ont été distribués, 300 de plus qu’il y a une semaine. Patrizia, une Genevoise de 56 ans, ex-employée de banque, confie que c’est la première fois qu’elle se résout à venir chercher un sac de nourriture. «Je dois manger et je n’ai plus rien.» Elle prend la situation avec fatalisme, comme ces voisins d’infortune qui consacrent le peu d’argent qu’ils ont au paiement de leur loyer. Beaucoup ne parlent pas ou mal le français.

Tous dans la même galère

Dans cette interminable file d’attente, il y a une majorité de Philippins et de Sud-Américains. Certains sont en règle. D’autres pas. Mais tous travaillaient avant le Covid-19.

«Mes employeurs ne déclaraient que dix heures de travail par semaine. Du coup, aujourd’hui je n’ai pas assez d’argent pour subvenir aux besoins de ma famille», explique Mariana, 49 ans, qui exerce comme femme de ménage. Sans revenus, avec sa fille et sa petite-fille à charge, elle n’y arrive plus.

«Il faut bien manger pour pouvoir rester debout», se justifie Elverado, 67 ans. Habitué à cumuler plusieurs petits boulots, il n’a plus de salaire. C’est la première fois qu’il se retrouve dans une telle situation. Ce qui le console, c’est de ne pas être seul. «Nous sommes tous dans la même m…», se rassure-t-il.

La dignité des enfants, des femmes et des hommes qui composent cette file bigarrée est poignante. Renata craque: «Moralement, c’est dur.» Cette enseignante fait partie des bénévoles. Elle vient de croiser l’un de ses élèves dans la file d’attente.

«Ce ne sont pas des marginaux ou des habitués de l’aide sociale. Ce sont des gens à qui leurs employeurs ont demandé de rentrer chez eux du jour au lendemain, il y a deux mois», confirme Silvana Mastromatteo, directrice de la Caravane de Solidarité. «Ce sont les travailleurs invisibles qui participent à la prospérité de Genève», insiste le conseiller d’État Thierry Apothéloz, venu prêter main-forte aux bénévoles.

«Ce qui se passe aujourd’hui permet de lever l’hypocrisie», ajoute-t-il. L’image de Genève en prend un coup. Dans la ville des droits de l’homme, tout n’est pas aussi lisse qu’on pourrait le penser. Les employeurs de ces sans-papiers sont les expatriés et les familles genevoises les plus aisées, qui pour certaines n’hésitent pas à profiter de la situation en tirant sur les rémunérations. Mya, Sénégalaise de 41 ans, parvient mal à contenir sa colère.

«À Genève, il y a des milliers de gens qui vivent dans la misère et qui ne peuvent pas être régularisés parce que leur employeur ne veut pas les déclarer. Cela les arrange bien. Moi, je gagne 10 francs de l’heure pour faire des ménages et 9 francs pour garder des enfants», témoigne la jeune femme.

Les injustices sont parfois criantes, surtout lorsqu’il s’agit d’étrangers arrivés dans les valises de diplomates pour être à leur service. «Cela s’apparente parfois à de l’esclavagisme moderne», dénonce Silvana Mastromatteo, qui cite le cas de deux Équatoriennes qui étaient corvéables à merci et payées selon le tarif de leur pays, c’est-à-dire 240 francs par mois. Un cas extrême.

La population qui défile aux Vernets travaillait dur mais arrivait à gagner de quoi vivre dignement avant la crise. Aujourd’hui, elle est au bord du précipice. Patrick Wieland, chef de mission MSF, est inquiet.

Un sondage réalisé ces jours montre que 3,4% de ceux qui viennent chercher un colis d’aide alimentaire ont été testés positifs au virus, «soit trois fois plus que dans la population genevoise». «Cela prouve que si rien n’est pas fait, les précarisés pourraient sombrer dans la pauvreté. Il faudra d’autres moyens pour traiter ce phénomène dans la durée», prévient-il.

Fort élan de générosité

Plusieurs élus de la Ville et du Canton étaient aux Vernets ce samedi pour aider, ou pour voir de leurs propres yeux ce que jamais Genève aurait imaginé voir. Mais la situation a aussi suscité un fort élan de générosité. Les bénévoles affluent et les gestes de solidarité se multiplient. Les Genevois ne restent pas indifférents au sort de cette population de l’ombre. Vendredi, plus de 900 personnes sont venues apporter des colis de nourriture.

«On a vu des gens qui étaient en Lamborghini ou en Porsche s’arrêter. Cologny, la ville la plus huppée du canton, nous a fait don de 400 colis. Il y a aussi du positif. Tout cela conduit à une prise de conscience», se réjouit Silvana Mastromatteo.

Si la file d’attente continue de s’allonger, les initiatives pour aider les plus démunis se multiplient. Les différentes organisations qui représentent les employés de l’ONU et les fonctionnaires internationaux en poste à Genève ont lancé dernièrement une collecte de fonds qui doivent être reversés à l’association Partage.