«Je suis très fier d’avoir l’image d’un élu des banques»

Le PLR était largué en ce début de campagne. La crise économique doit vous remettre à la mode. Rien de tel qu’une bonne récession?

Nous ne cherchons pas à être à la mode. Les questions économiques forment le véritable code génétique du PLR. Il est logique que lorsque les problèmes dans ce domaine risquent de frapper la Suisse, il s’en saisisse immédiatement et à bras-le-corps.

Mais faut-il aujourd’hui avoir peur pour son emploi?

Non, au contraire. L’économie suisse tourne à plein régime. On voit que 87% des gens sont satisfaits de leur travail et de leur salaire. Cela dit, je suis parfaitement conscient, tout en étant PLR, que des personnes tirent la langue avec des salaires qui leur permettent difficilement de joindre les deux bouts. Il faut aussi penser à elles. Et la seule manière de le faire est d’avoir une économie forte et un partenariat social efficace. C’est précisément pour maintenir cette situation, en prévision de problèmes qui pourraient frapper l’économie mondiale, que nous avons regroupé l’ensemble de nos propositions et que nous en avons formulé de nouvelles. Il faut anticiper pour éviter la crise. C’est notre job.

La libéralisation à tous crins n’a plus vraiment la cote. N’est-ce pas le moment de changer de recette?

Nous ne proposons pas cela, mais des mesures qui permettent d’assurer que nos entreprises restent en Suisse et maintiennent des emplois et que de nouveaux contribuables viennent s’y installer. Parallèlement, nous proposons aussi des mesures qui permettent d’améliorer la situation des femmes, en particulier des femmes qualifiées, qui aujourd’hui ne reviennent pas forcément vite sur le marché du travail parce que la fiscalité est décourageante et que les déductions des frais de garde d’enfant sont très limitées. Nous voulons les porter à 24'000 francs et prônons l’imposition individuelle.

Ces idées sont connues. Vous n’avez rien de neuf?

Si, notamment ce visa pour les start-up que nous aimerions mettre en place. Mais nous constatons que nous manquons souvent de vision globale en Suisse. Nous aimerions développer cette vision d’ensemble pour la fiscalité et l’économie avec l’idée qu’elle est créatrice de stabilité et de sécurité.

Le Conseil fédéral semble obsédé par l’idée de signer de nouveaux accords de libre-échange, comme il l’a montré avec le Mercosur. Vous suivez?

La priorité absolue doit aller au maintien des relations bilatérales avec l’Europe. Ce n’est pas pour faire plaisir à l’UE, mais c’est dans l’intérêt de la Suisse! L’Europe est notre client principal. Parallèlement à cela, ne fermons pas les yeux face à la concurrence internationale. Nous avons besoin de nouveaux accords de libre-échange. Le fait que Guy Parmelin soit maintenant à la tête de l’Économie devrait contribuer à apaiser les craintes du milieu paysan.

Au niveau financier, tout semble réglé. Est-ce qu’on a encore besoin d’un élu des banques comme vous à Berne?

Oui, il y a encore du travail, notamment pour éviter la surrégulation qui empoisonne la place financière. Et je suis très fier d’avoir cette image: les banquiers genevois créent des dizaines de milliers d’emplois et sont eux-mêmes des contribuables responsables et souvent aussi de grands mécènes pour la culture et le sport. Genève peut leur dire merci.

Et le virage écolo de votre parti, vous adhérez?

Bien sûr. Je suis pour l’action et non pas pour le bruit. Si chacun d’entre nous contribue de manière intelligente à prendre des mesures qui ralentissent le réchauffement climatique, ce sera déjà un immense pas. J’ai la chance d’avoir des enfants grands et des enfants jeunes. Mes filles de 8 ans sont très conscientes des problèmes écologiques, des déchets plastiques, des écogestes. Je pense que la génération qui a aujourd’hui entre 5 et 30 ans et qui va régner sur la Suisse d’ici à quelques années aura une conscience écologique spontanée et naturelle.

Vous vivez maintenant au bord du Léman. Vous voyez les changements en direct?

C’est évident que lorsqu’on est proche de l’eau ou sous l’eau – ce qui est souvent mon cas parce que je suis un passionné de plongée sous-marine – on est en présence directe avec le problème climatique et de sauvegarde de la planète. Aux Maldives, j’ai vu les coraux abîmés. On voit l’inconscience écologique de 90% des pays de la planète qui balancent tous leurs déchets sans tri dans la mer, et ces îles de plastique qui se forment. L’été dernier, la température du Rhône à Genève a atteint 29,2 degrés, un record historique.