Ces jeunes touchent leur rêve du bout des doigts

Il régnait une ambiance de course d’école vendredi, dans la banlieue d’Olten. La moitié de la délégation suisse pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne a reçu ses équipements officiels. Une journée de lancement qui a ravi ces adolescents. «C’est une vraie fierté de pouvoir participer à un tel événement», résumait la skieuse Delphine Darbellay, 17 ans, des étoiles plein les yeux.

«C’est plus grand que ce qu’on pensait», a observé le Vaudois Fantin Ciompi. Les spécialistes du freeride ont par contre eu de la peine à s’enthousiasmer devant les habits, jugés trop étroits. Au moment de la photo officielle, on a ensuite frôlé le drame lorsqu’ils ont dû enlever leur indéboulonnable bonnet. «Non mais tu as vu ma tête?!?»

Le snowboardeur Eliot Golay a reçu son planning pour les JOJ et reste un peu perplexe. «Certains trucs me paraissent un peu bêtes, balance le Vaudois. Je dors à Lausanne alors que mes compétitions seront à Leysin. Je devrai me lever à 4 h du matin.»

En plus des interminables essayages, les talents de demain sont passés par différents ateliers, de la fresque murale au quiz interactif sur smartphone. Des activités divertissantes qui tranchaient avec les étapes plus rébarbatives, et néanmoins inévitables (antidopage, nutrition, etc.). «On nous plonge dans le monde du sport professionnel, se réjouit le Neuchâtelois Robin Tissières (ski-cross). C’est cool de pouvoir toucher ce rêve du bout des doigts.» Vivement janvier pour ces gamins talentueux.