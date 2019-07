L’EPFL vouait à la casse de vrais trésors

«Ils nous ont dit: «Vous avez jusqu’à fin juin pour tout récupérer, sinon on jette!» Pour Yves Bolognini, cet ultimatum lancé au printemps par l’EPFL a suffi pour lancer une opération de sauvetage inédite. Il y a plusieurs années, il a fondé le Musée Bolo, à Écublens, pour conserver un patrimoine trop souvent négligé: les vieux ordinateurs. Autant dire qu’il ne pouvait pas dire non.

En l’espace de quelques semaines, une poignée de bénévoles se sont mobilisés pour récupérer plusieurs dizaines d’antiquités informatiques, jusque-là stockées sur le campus. «En tout, il y a une vingtaine de grandes machines et une cinquantaine de plus petites», évalue Robin François, secrétaire de l’association des amis du Musée Bolo, qui a coordonné les opérations. «À six personnes, il y en a eu pour 250 heures. Nous avons travaillé le soir, la nuit et le week-end!»

Gros comme un frigo

«L’EPFL a longtemps disposé d’un local de stockage non officiel, qui a dû être libéré pour un autre usage. La collection qui s’y est constituée au fil des ans contient des pièces très intéressantes», relate Yves Bolognini. Pour l’instant, les ordinateurs naufragés ont été entreposés dans un sous-sol à Chavannes-près-Renens. En effet, l’espace d’exposition dont dispose le Musée Bolo sur le campus de l’EPFL est trop petit pour exposer le fonds qu’il possède déjà, soit environ 5000 objets au total.

Les machines cédées par l’EPFL sont un condensé d’histoire, car elles proviennent de son Centre de calcul, fondé en 1958. «À l’époque, c’était le seul endroit où l’on trouvait des ordinateurs sur le campus. Les machines servaient à l’ensemble des chercheurs», explique Robin François, qui se passionne pour ce patrimoine en parallèle d’un job dans la sécurité informatique. Parmi les antiquités les plus vénérables, il désigne un processeur HP de 1968, gros comme un frigo. Loin des smartphones d’aujour­d’hui, dont les applications s’activent du bout des doigts, l’installation nous ramène à une époque où les programmes étaient rangés dans de petites boîtes en carton. Sous la forme de rubans troués comme du papier à musique, ils permettaient de réaliser diverses opérations, comme comparer des séries de données.

Un autre trésor montre que l’EPFL a elle-même récupéré des machines historiques qui ne lui appartenaient pas. Le calculateur IBM 360 modèle 40, daté des années 1960, lui a été confié par la Migros. «On ne sait pas très bien quand, confie Robin François. Mais cela montre qu’au fil du temps des gens du Centre de calcul ont été sensibles à la préservation de machines comme celle-ci.»

À sa connaissance, il n’en reste qu’une cinquantaine d’exemplaires dans le monde. Et pour en retracer l’histoire c’est un véritable travail d’enquête qui commence. «Nous avons pris contact avec les archives de la Migros, mais à ce stade nous savons juste qu’elle était utilisée pour la comptabilité, le traitement des salaires et la gestion des stocks.» C’était l’ère des ordinateurs sans écran, gros et lourds, constellés de boutons, de cadrans et d’interrupteurs. Mais la collection du Centre de calcul de l’EPFL comporte aussi de vieux laptops des années 1990, ainsi que la station de travail Lilith, un dinosaure des années 1980 qui précède l’avènement des ordinateurs personnels.

Pour le Musée Bolo, il ne s’agit pas seulement de sauver ces ordinateurs, mais aussi de les maintenir en état de marche. Car ils peuvent encore servir, et pas seulement pour décorer. «Nous avons récemment reçu d’anciennes disquettes d’une administration cantonale, raconte Robin François. Les archives cantonales ne pouvaient rien en faire, alors on nous a demandé si nous avions une machine capable de les lire.»

Ironie de la situation, le Musée Bolo joue les sauveteurs alors qu’il a lui-même de la difficulté à payer le loyer de ses locaux de stockage. «Mon sentiment est que la sauvegarde de ce patrimoine n’est pas la priorité de l’EPFL», regrette Yves Bolognini. Contactés, deux vice-présidents de l’institution n’ont pas souhaité commenter cette donation, ni la politique de l’EPFL en matière de patrimoine informatique.