L'immunothérapie: un traitement en huit étapes

180 pages pour décrire le protocole, 65 collaborateurs spécialement formés – de la dizaine de médecins aux infirmiers en passant par les biologistes… Ces chiffres décrivent l’ampleur de l’essai clinique en immunothérapie mené actuellement au CHUV. Il implique plusieurs services et, pour parvenir au résultat final, une équipe de coordinateurs supervise le travail, comme une tour de contrôle. Avec cette recherche, la thérapie cellulaire est également testée, une première pour Lausanne.

Patrick Stehle est l’un des sept patients qui ont participé depuis mars 2018 à cet essai de phase I, qui vise à tester la faisabilité et la sécurité du traitement. Trois autres malades vont suivre. Tous sont atteints d’un mélanome. Tous ont développé des métastases. Et tous ont bénéficié auparavant d’autres thérapies qui ont échoué.

Les soins qui leur sont administrés relèvent de l’immunothérapie. Cette famille de traitements, dont certains sont expérimentaux, a en commun d’utiliser les lymphocytes T. Ces globules blancs sont les soldats de notre corps. Quand ils voient une cellule anormale, ils l’attaquent. Mais parfois, ils n’arrivent plus à faire ce travail. Et le cancer se développe. Dans l’essai que nous présentons dans les pages qui suivent, ils sont prélevés dans une tumeur du patient. Ils sont ensuite multipliés et rendus plus performants en laboratoire, pour enfin être réinjectés dans le corps du malade.

Derrière cette présentation schématique se cachent des semaines de traitement, de nombreuses manipulations et une longue préparation. La gestion du protocole, de sa mise en forme jusqu’à l’étude des résultats par des spécialistes de la gestion des données, est assurée par le Centre des thérapies expérimentales (CTE, doté de 130 collaborateurs) du Département d’oncologie UNIL CHUV. Celui-ci a d’abord dû transposer les travaux du laboratoire de base en un traitement désormais testé. Avant de se lancer, il a fallu «dessiner» le protocole, mettre en place les techniques. Et obtenir l’aval de Swissmedic et de la commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain, qui sont aussi consultés à chaque fois que la marche à suivre est changée.

Quels sont les résultats de ce traitement de la dernière chance? «Je ne peux pas donner cette information, mais ils sont bons, répond Lana Kandalaft, cheffe de service au CTE. Or cette technique ne fonctionne pas sur tout le monde et il faut sélectionner les bonnes personnes. C’est aussi ce que nous essayons de comprendre.»

Des essais du même type menés à l’étranger montrent une rémission dans 25% des cas. Les médecins ne veulent toutefois pas faire de promesses: les expériences ne sont jamais identiques. Et puis, à peine un millier de personnes ont suivi un tel traitement dans le monde. Quoi qu’il en soit, c’est avec l’espoir de sauver des vies que ces recherches sont menées. Et qu’un nouvel essai va débuter dans les prochaines semaines, avec d’autres types de tumeurs.

Un traitement en huit étapes

Pour afficher l'infographie en version agrandie, cliquez sur l'image ou cliquez ici. (Le Matin Dimanche)