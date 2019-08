La peur laisse des traces dans notre cerveau

Victoria, 32 ans: «Toute la journée des attentats de Boston est gravée dans ma mémoire»

«Avril 2013. Mon mari et moi profitons de quelques jours de vacances sur la côte est des États-Unis. Encore euphoriques, nous sortons du stade après un match intense des Red Sox. Le soleil brille, nous décidons de remonter Boylston Street pour encourager les marathoniens sur la ligne d’arrivée. On aimerait passer de l’autre côté de la rue, mais la foule est dense. Non loin de là, les drapeaux de l’arrivée flottent au vent. Soudain, sur ma droite, une déflagration me fait sursauter. De la fumée s’échappe et je pense à un court-circuit. Mais quelques secondes plus tard, deuxième détonation, à gauche cette fois. Et là, je comprends. C’est un attentat.



»Je garde en mémoire des images extrêmement précises de ces instants où je passe en mode survie. Autour de nous, tout le monde arrête de parler. Puis c’est la panique. Certains fuient en abandonnant leurs sacs et même des poussettes, d’autres s’agglutinent les uns contre les autres pour se protéger. Je revois encore à mes pieds ce sac Longchamp, couleur marron, que sa propriétaire a laissé là. Mon mari me saisit la main et nous courons dans les rues de Boston jusqu’à notre hôtel.



»Malgré la terreur, je me souviens avec précision de l’itinéraire que nous avons emprunté. En fait, cette journée entière reste gravée dans ma mémoire. Je me souviens de ce que j’ai mangé, des discussions que j’ai eues et même des vêtements que je portais ce jour-là, avant l’attentat.



»Aujourd’hui encore, je garde certains réflexes liés à cet événement. Je ne me sens pas à l’aise dans les lieux

bondés et je ne reste jamais près d’une poubelle, au cas où une bombe s’y trouverait…»