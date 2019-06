La plus grande grue sur chenilles d’Europe est à Crissier

La nuit prochaine, à l’instar de celle d’hier à ce dimanche, plus aucun train ne pourra circuler entre Lausanne et Morges. Un service de bus sera mis en place sur ce tronçon à partir de minuit, jusqu’à lundi 4 h 45. La même interruption du trafic avait été décidée lors du week-end du 15 et 16 juin. Rebelote encore dans deux semaines, à l’issue de la dernière soirée du Montreux Jazz.

À l’origine de ces perturbations en série: la plus grande grue sur chenilles d’Europe (90 m de haut), dressée au pied d’un pont routier permettant de relier les communes de Crissier et d’Écublens en franchissant les huit voies ferrées de la gare de Renens, sise à 300 m. Construit en 1972, cet ouvrage nord-sud très fréquenté (20 000 véhicules par jour) est devenu vétuste. Interdit au trafic depuis le 12 juin pour être démoli, ses derniers éléments de béton ont été retirés ces derniers jours.

Un monstre de métal

Depuis l’apparition de ce mastodonte de 1500 tonnes (dont 160 pour les impressionnantes chenilles de 14 mètres de long pour 2,6 m de haut) soutenu par 800 tonnes de contrepoids, la passerelle provisoire pour piétons ne désemplit pas. Lors de leur traversée de 170 m, les badauds – tous âges confondus – s’arrêtent pour saisir certains mouvements aériens du monstre de métal.

Le clou du spectacle est attendu pour la nuit du 13 au 14 juillet, avec la pose «coup-de-poing» d’un nouveau pont métallique de couleur bleue – plus large que l’ancien car doté d’une piste mixte pour piétons et vélos. Une pièce de 420 tonnes, soit l’équivalent de la masse que peut atteindre un Boeing 747 au décollage.

«Pour une distance de 56 m entre l’axe de la grue et le centre de gravité de la charge», nous précise Pierre Bays, chef d’unité à la Direction cantonale des routes. Et de dévoiler que le coût de location du colosse made in USA (qui ne compte que quelques unités déployées à travers le monde) durant sept à huit semaines est de l’ordre du million de francs, soit un dix-septième du budget du chantier.

Une première dans le canton

«C’est un investissement qui vaut vraiment la peine: l’outil permet une meilleure qualité d’exécution et surtout de gagner plusieurs mois en procédant par opérations coups-de-poing, tout en réduisant les coûts globaux et en améliorant la sécurité des ouvriers ainsi que des installations ferroviaires, poursuit le responsable. C’est une première dans le canton, tous maîtres d’ouvrage confondus.»

En temps normal, l’opération de ce week-end aurait par exemple nécessité plus de deux semaines de travail de nuit, avec des mesures de sécurité compliquées. Faute de pouvoir la retirer au moyen d’une grue ordinaire, la pièce en question aurait en effet dû être démolie sur site, à savoir dans le faisceau des voies CFF…

93 camions venus d’Allemagne et de Belgique auront été nécessaires pour transporter la précieuse Terex CC 9800. «Une pièce a dû être réparée en urgence car la foudre est tombée sur la grue lors des violents orages d’il y a deux semaines, explique Pierre Bays. Des capteurs électroniques ont été endommagés, mais ils ont pu être réparés très rapidement, si bien que l’opération prévue a pu être reportée à la nuit suivante.»

(Le Matin Dimanche)