Laurent Gerra: «Je n’ai jamais donné d’accord écrit au FC Sion»

Même annulée, la choucroute du FC Sion fait toujours parler d’elle. L’édition 2020, qui devait se tenir le 14 mars, est remuée par l’annonce de l’humoriste français Laurent Gerra qu’il ne s’y produirait pas.

Dans une mise au point publiée sur son compte Instagram le 26 février et relayée par Lematin.ch, l’humoriste français indiquait qu’il n’avait jamais confirmé «officiellement» sa participation et que les organisateurs savaient depuis plusieurs mois qu’il ne serait pas présent.

Ce qu’a contesté de manière véhémente le FC Sion, par la voix de son président. Remonté, Christian Constantin a alors diffusé un certain nombre de documents, dont un contrat d’intermédiaire avec une société domiciliée en Valais. Dans un premier temps, Laurent Gerra s’est contenté de réagir par son avocat genevois. L’ampleur prise par l’histoire l’a amené à sortir de son silence, pour «rétablir la vérité». «Le Matin Dimanche» l’a joint par téléphone vendredi.

Nous voulions parler avec vous de cet imbroglio lié à la choucroute du FC Sion.

Écoutez, je suis content de répondre à ce qui a été dit à plusieurs reprises. Je suis d’autant plus heureux que l’on n’a pas le droit d’affirmer que je me suis défilé. Ce n’est pas mon genre, car j’honore toujours mes contrats.

Que s’est-il passé? Comment êtes-vous entré en contact avec Christian Constantin?

Nous avons été mis en relation par Monsieur Frédéric Mahler, qui a organisé deux rencontres en 2019 et qui m’a proposé de parrainer une soirée. J’ai demandé en quoi cela consistait et on m’a répondu: «Ce sera comme pour Gérard Depardieu. Tu viens et tu dis deux mots dans une conversation à bâtons rompus.» Je me suis dit: «Pourquoi pas?» D’autant que j’adore la Suisse. Mais que l’on soit clair! Pour moi, parrainer une soirée ne veut absolument pas dire livrer un spectacle.

Vous étiez plutôt favorable au projet?

Je trouvais l’idée sympathique. Puis, de fil en aiguille, les demandes ont changé. Jusqu’à ce que Monsieur Constantin me lance: «Tiens! Tu vas faire Hollande, puis Sarkozy. Et après, il y aura Yann Lambiel qui va arriver et va m’imiter.» Là, j’ai répondu: «Attendez! Vous me parlez d’un spectacle!» Mais je ne peux pas faire de spectacle sans mon équipe. J’ai besoin de lumière, de mes musiciens. Je ne suis pas en tournée, je n’ai pas l’équipe à disposition. Je ne vais pas la remobiliser pour une soirée comme celle-là. Trouver une solution intermédiaire était impossible. Qu’avez-vous fait ensuite?

J’ai prévenu au mois de novembre 2019 Monsieur Frédéric Mahler que dans ces conditions, je ne participerai pas à la choucroute. Je l’ai fait assez tôt pour que le FC Sion puisse trouver un remplaçant. J’ai tous les textos pour le prouver. Je ne raconte pas de bobards. Mais j’ai l’impression que le message n’est pas passé. Est-ce que Christian Constantin a vraiment été informé? Ont-ils laissé traîner les choses? Je ne sais pas. Ce que je tiens à préciser, c’est que je n’ai jamais touché un centime.

Pourtant, Christian Constantin a publié un relevé bancaire indiquant le versement d’un acompte de 34 000 euros à la société Athos Society Holding* qui se présentait comme votre représentant.

Attendez! J’ai moi-même une société de production. Si j’avais fait un spectacle, je serais passé par elle. D’autant que je ne peux pas livrer, même un morceau de spectacle, sans l’aval de mon producteur. Là, comme on m’avait parlé d’une conversation, je n’ai pas vu le truc arriver. Puis j’ai découvert, fortuitement, une annonce avec mon image, alors qu’ils n’avaient le droit d’utiliser ni mon image ni mon nom, et que j’avais bien dit à Monsieur Mahler que je déclinais l’invitation. Je vois sur une affiche Andrea Bocelli, ma courge, Yann Lambiel et le sosie vocal de Johnny. Un comble! Car lors des premiers échanges, je leur avais justement proposé, pour amener un élément un peu festif dans l’échange sur scène, d’interpréter une chanson de Johnny. Il fallait seulement qu’ils me préviennent assez tôt pour que je puisse produire une bande. Mais il n’y avait jamais de suivi.

Vous mentionnez la mise en contact par Frédéric Mahler, qui apparaît sur le contrat mis en ligne par le FC Sion, comme le directeur d’Athos Society Holding. Avez-vous des relations d’affaires avec lui?

Non, je n’ai jamais été représenté par Monsieur Frédéric Mahler. Il n’a jamais travaillé pour moi. Il m’a seulement parlé de la choucroute et présenté Christian Constantin, que je ne connaissais pas. D’ailleurs, nous avons eu un bon contact. Il est même venu voir mon spectacle quand je me suis produit en Suisse. La suite est différente. Je ne trouve pas très élégant ce qu’il a propagé dans les médias (ndlr: «Je lui ai payé deux cuites, cela m’a coûté 2000 euros»), parce que c’est faux. De même, je n’ai pas trouvé d’une très grande classe de publier des photos d’une soirée privée. Ils ont de la chance que je ne les attaque pas.

Cela vous a vraiment fâché?

Pas fâché, choqué! Quand il dit qu’il me paie des cuites… c’est lui qui choisit le vin! Je n’ai rien demandé. Ce qui me peine, c’est la réaction des gens. Je ne regarde pas les réseaux sociaux, mais j’en ai entendu parler. Je suis honnête. Michael Drieberg (ndlr: patron de Live Music Production) avec qui je travaille depuis des années, peut en témoigner. Même si j’ai un spectacle qui doit être reporté en raison, par exemple, d’une extinction de voix, je n’ai jamais failli. Je suis toujours revenu pour tenir mes engagements. Alors que l’on mette ma réputation en doute parce que certains ne se concertent pas, je ne peux pas l’accepter. Les gens sont allés jusqu’à dire: «Ben dis donc! Il s’est pris 35 000 balles pour rien.» Je le répète: j’avais annulé, la société Athos n’a rien à voir avec moi et je n’ai rien touché. Sans compter que je ne peux pas me faire payer par l’intermédiaire d’une holding suisse. Ce serait aberrant! Je paie mes impôts en France. Avec mon métier, je me dois d’être irréprochable.

C’est donc une histoire entre les deux parties signataires du contrat?

Pour recruter ses joueurs, Christian Constantin doit aussi choisir les agents avec lesquels il travaille, non? Je pense qu’il doit vérifier ses sources. Ici, c’est pareil. C’est lui qui signe un contrat avec Monsieur Mahler. Je suis dans mon bon droit, car je les ai prévenus assez tôt. Je n’ai jamais donné d’accord écrit. Le seul échange est la confirmation d’une date avec mon assistante. C’est un problème de communication entre eux. On est en Suisse, il faudrait qu’ils accordent leurs pendules.

Une telle histoire vous est-elle déjà arrivée durant vos trente années de carrière dans le spectacle?

Sincèrement, non. C’est assez lamentable de travestir les faits. Le plus regrettable est que cela se passe en Suisse, pays que j’adore et dans lequel j’ai hâte de revenir. J’y ai toujours été bien reçu. Cela dit, il m’est déjà arrivé de me faire avoir et c’est presque «normal». À l’époque, Jacques Martin m’avait prévenu: «On se fait avoir, cela fait partie du métier.» Mais je n’imaginais pas que cette histoire prendrait de telles proportions. Je tenais juste à rétablir la vérité.

* Selon le Registre du commerce (RC), Athos Society Holding est une société domiciliée à Sion et gérée par un administrateur unique. Selon le contrat mis en ligne par le FC Sion, son directeur est Frédéric Mahler.