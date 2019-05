Le quotidien d’une femme suisse en 1959

C’est l’année de naissance de Ségolène Royal, Victoria Abril, Suzanne Vega, Rosanna Arquette et Diane Tell. Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba, le Marché commun entre en vigueur en Europe. En 1959, Eisenhower est président des États-Unis. Les Soviétiques, avec à leur tête Khrouchtchev, photographient la face cachée de la Lune. Chez nous, le premier Do-it-yourself est ouvert à Zurich alors que le chantier de l’autoroute A1 entre Lausanne et Genève débute.

Cette année-là, Barbie sort d’usine et, en mars, la Commission romande des consommatrices (CRC), l’ancêtre de la Fédération romande des consommateurs, est créée. Un événement important pour les femmes, qui n’avaient pas le droit de vote au niveau national. Quelle était leur vie en 1959? Récits.

Amour

Pas trop près des garçons

En 1959, il y a 7,6 mariages pour 1000 habitants (4,8 en 2017). Les femmes ont 25 ans en moyenne lorsqu’elles font ce pas (près de 30 ans aujourd’hui). On estime que 12,7% des couples unis cette année-là risquent de divorcer (près de 40% en 2017). Les jeunes filles ne rencontrent pas les garçons si facilement! «Quand j’avais 15 ans (ndlr: en 1942), je suis allée voir un match de foot un dimanche après-midi. Mais cela a dû être la seule fois, et je ne sais pas comment cela a été possible», raconte Marcelle Allemann, une Jurassienne de 91 ans.

À la même époque, Simone Chapuis est membre des Jeunes paroissiens. «Les séances des garçons et des filles n’avaient pas lieu le même soir. Mais les garçons venaient nous regarder derrière les fenêtres», raconte cette femme de 88 ans, qui a notamment milité dans l’association pour le suffrage féminin. «Un week-end mixte avait été organisé, mais mes parents ont refusé que nous y allions, ma sœur et moi.»

D’origine américaine, l’écrivain Mary Anna Barbey (82 ans aujourd’hui) fait la connaissance de son époux suisse aux États-Unis. «Je l’ai rencontré lors d’une réunion œcuménique. Beaucoup de choses passaient par les Églises.» Elle n’a pas oublié le discours de l’officier d’état civil, à son mariage en Suisse en 1958: «Il était dit que l’homme s’occuperait de la femme et la femme de son ménage.»

Sexualité

L’arrivée de la pilule

Cette période marque un changement. Selon une étude publiée en 1993, les Françaises nées avant 1936 commencent leur vie sexuelle à 21,3 ans. Cet âge passe à 20,3 ans pour celles nées entre 1937 et 1946, puis à 18,8 ans pour la cohorte 1947-1956. Aujourd’hui, l’âge moyen du premier contact sexuel se situe juste en dessous de 17 ans dans notre pays. Des interviews réalisées en Suisse montrent que les femmes nées après 1939 n’attendent plus le mariage pour avoir un premier rapport. On voit apparaître les amis-amants qu’on n’épousera pas, les rencontres de vacances, les copains…

«Dans les années 50, il y avait encore le tabou de la virginité… Et il fallait éviter de tomber enceinte avant le mariage!» raconte Mary Anna Barbey, qui a été l’une des premières conseillères en planning familial dans le canton de Vaud. Cette Américaine débarque en Suisse comme jeune fille au pair, avant d’y revenir pour se marier.

«J’avais un scooter et nous sommes parties à l’aventure avec une amie. J’aimais ce pays, mais je trouvais les jeunes Suissesses assez ignorantes sur les questions sexuelles.»

À la fin des années 50, elle se fait conseiller un médecin genevois ouvert à la contraception. «Entre femmes, on parlait peu de sexe. J’ai compris, grâce aux allusions, que le préservatif était un peu utilisé. Ce qui était le plus employé, c’était la méthode Ogino (ndlr: ou du calendrier).»

Celle-ci a ses ratés. Selon des extrapolations, il y a 50 000 avortements clandestins par an en Suisse à la fin des années 60. Cette pratique n’est autorisée par le Code pénal que si la santé de la femme ou de l’enfant est menacée – une condition interprétée différemment selon les cantons.

La pilule arrive en Suisse en 1961. «Elle était fortement dosée, raconte Mary Anna Barbey. Nous avions toutes sortes d’effets secondaires, mais c’était extraordinaire de pouvoir abandonner les contraceptions mécaniques!» Marcelle Allemann est trentenaire à l’époque. Elle se souvient très bien de ce que son médecin lui demande: «Il voulait savoir si mon mari était d’accord que je la prenne.»

Enfants

Les mères restent au foyer

Selon l’Office fédéral de la statistique, les femmes ont en moyenne 2,42 enfants en 1959, contre 1,52 en 2017. Simone Chapuis, elle, a un fils. Enseignante de formation, elle arrête de travailler après sa naissance. «La seule garderie dont je me souvienne à Lausanne était celle de la cathédrale, durant le culte le dimanche. Du coup, c’était normal de ne plus avoir d’activité rémunérée pour s’occuper des enfants.» Mary Anna Barbey se rappelle de jardins d’enfants ouverts deux heures le matin. Et du soutien apporté par des jeunes filles au pair alémaniques. «Elles m’ont sauvé la vie!»

Si les femmes ont de tout temps travaillé, la place traditionnelle de la mère est alors au foyer, en Suisse comme ailleurs. Dans une colonne dédiée à l’actualité féminine publiée en 1959, la «Feuille d’Avis de Lausanne» relate qu’une question a été posée dans des écoles allemandes: «Les mères doivent-elles exercer une profession?»

La majorité des élèves s’y oppose, à moins que ce ne soit une nécessité vitale. On peut encore lire dans cette édition: «Que toutes les filles apprennent un métier, personne ne le conteste. Mais comme la fortune nouvelle monte la tête aux parvenus, notre droit de vote tout frais (ndlr: uniquement dans le canton de Vaud), notre émancipation de plus en plus nette ne doivent surtout pas nous faire perdre de vue que nous sommes d’abord celles qui doivent créer l’ambiance de leur foyer. Y rester disponibles malgré nos intérêts extérieurs.»

Formation

Employées de commerce

En 1950, la plupart des jeunes filles (48,9%) font un apprentissage dans le domaine commercial. Elles ne sont plus que 36,9% à se lancer dans l’industrie de l’habillement ou dans les métiers liés au nettoyage, à l’hygiène et aux soins du corps contre deux tiers d’entre elles dans les années 1935-1938. Dans les universités, la proportion d’étudiantes croît régulièrement dès 1955, essentiellement dans les sciences humaines.

La politicienne Yvette Jaggi, qui a été directrice de la FRC entre 1973 et 1979, a 18 ans en 1959 et étudie au gymnase. «Parmi mes cousines, j’ai été la première à suivre ce qui s’appelait l’école supérieure des jeunes filles. J’ai fait partie des dernières volées qui n’étaient pas mixtes.»

Comment vivent les adolescentes à cette époque? «J’ai eu ma liberté, mais beaucoup de camarades devaient rester à la maison.» Elle évoque des voyages en stop, des parties d’échecs au café, puis son militantisme à l’université. «Pour les étudiants de gauche comme moi, la préoccupation majeure n’était pas la condition de la femme, mais la démocratisation des études et la solidarité internationale – avec les anciennes colonies et en pleine guerre d’Algérie.»

Travail

Un salaire plus bas

Simone Chapuis commence à enseigner en 1957. «Il y avait dans la salle des maîtres un coin avec des fauteuils destinés aux professeurs. Les femmes n’y allaient jamais, mais les hommes étaient polis avec nous.»

Elle insiste sur la question des revenus – qui n’est toujours pas réglée même si le principe de l’égalité des salaires est inscrit dans la Constitution depuis 1981. Elle gagne alors 700 francs par mois alors que les hommes sont payés 1000 francs. Cette situation n’est pas une exception. Selon l’Office fédéral de la statistique, les employées touchent 599 francs en moyenne par mois en 1959, contre 991 francs pour les employés. Cette inégalité pousse d’ailleurs Simone Chapuis à militer dans le Syndicat des services publics.

Mary Anna Barbey décide de travailler à temps partiel vers 30 ans, après avoir eu trois enfants. «J’avais étudié la philosophie et voulais faire quelque chose de ce potentiel. Parmi mes amis, j’étais la seule mère à faire ce choix.» Les femmes au foyer n’en sont pas moins actives. Bien sûr, il y a le travail domestique, simplifié par l’arrivée des appareils électroménagers.

La Vaudoise d’adoption mentionne aussi les activités dans des groupes de paroissiennes ou d’autres organisations, sans oublier les paysannes actives dans leurs exploitations. «La structure était patriarcale. Mais il y avait parmi ces mères des femmes de tête, avec une capacité d’organisation incroyable. Je n’ai jamais eu l’image de personnes exploitées à la maison. Au contraire, je les admirais sans avoir pleinement conscience de la différence de pouvoir entre hommes et femmes.»

Compte bancaire

Le mari administre les biens

Longtemps, l’article 200 du Code civil stipule que le mari administre les biens matrimoniaux. Une femme mariée doit demander l’autorisation de son époux pour signer un contrat de travail ou un bail ou encore pour ouvrir un compte. «Dans les faits, la pratique pouvait différer, tout dépendait de la souplesse de l’institution et des usages locaux», précise Maribel Rodriguez, cheffe du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le canton de Vaud.

L’égalité des époux sera introduite en 1988, avec le nouveau droit du mariage. L’injustice qui prévaut jusque-là a marqué de nombreuses femmes. Simone Chapuis raconte qu’une amie a ouvert un compte avant son mariage, et n’a plus eu le droit de prendre son argent par la suite. «Avec mon mari, nous avions un compte pour mon fils, ajoute-t-elle. Un jour, j’ai voulu aller retirer de l’argent: on me l’a refusé en me disant qu’il fallait la signature de mon époux.»

Politique

Pas de scrutin fédéral

Le principe d’égalité des sexes est inscrit dans notre Constitution en 1981. Jusque-là, la législation est fondée sur l’idée que les deux sexes sont différents. Le 1er février 1959, les hommes suisses s’expriment pour la première fois sur le droit de vote et d’éligibilité des femmes au niveau fédéral. C’est non à 66,9%. Seuls trois cantons soutiennent le principe (Vaud, Genève et Neuchâtel).

Vaud, qui organise un double scrutin, introduit ce jour-là le suffrage féminin au niveau cantonal. Genève et Neuchâtel suivent rapidement. Finalement, les femmes pourront voter au niveau fédéral en 1971, 123 ans après les hommes.

«Tout dépendait de cela. Nous voulions obtenir le droit de vote et d’éligibilité pour faire disparaître les discriminations qui existaient dans la loi. Nous y sommes parvenues mais, dans les faits, il y a toujours des inégalités», note Simone Chapuis.

Féminisme

Des militantes mal vues

Les écoles deviennent mixtes, les femmes sont toujours plus nombreuses à faire des études, elles font leur entrée en politique, la pilule s’ajoute à cette évolution… Cette fin des années cinquante est une période charnière.

«Les femmes occupent souvent plus de place dans la société durant une guerre. Les périodes qui suivent des conflits armés sont en général propices aux avancées de leurs droits», relève Maribel Rodriguez. Elle ajoute que si, dans la pratique, leur situation évolue durant ces années, beaucoup de lois restent en décalage. Il ne faut pas oublier qu’elles doivent être votées par des hommes…

«À l’époque, une minorité de femmes luttait, y compris des paysannes et des ouvrières. Les autres acceptaient leur sort», raconte Simone Chapuis. Elle évoque ce cortège durant lequel un passant lui dit d’aller faire sa cuisine, ces collègues femmes qui jugent vilain de se battre pour de l’argent… «Mais nous nous battions pour la justice!» Mary Anna Barbey n’a pas non plus oublié les lettres d’insulte, les téléphones anonymes ni même les menaces de mort qu’elle a reçues.

«Il y avait une plus grande liberté d’expression qu’aujourd’hui, mais en retour, nous étions davantage critiquées. Et une femme ne pouvait pas être ambitieuse. Elle était tout de suite perçue comme une dominatrice. On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas toujours le cas… Aujourd’hui encore, les femmes apprécient les hommes qui expriment leur côté féminin, mais l’inverse n’est toujours pas vrai.»

Elle conclut: «Les femmes ont identifié les domaines où elles pouvaient agir. Elles ont élaboré des stratégies et se sont montrées tenaces. Cela s’est produit pour les consommatrices, pour les militantes du droit de vote ou pour celles qui, comme moi, revendiquaient la maîtrise de leur sexualité. Les combattantes n’étaient pas bien vues, mais les critiques ont aussi été un carburant. Nous sentions que nous étions sur le bon chemin. J’ai aimé ce combat… Et qu’est-ce que nous nous sommes amusées!»

Consommation

La prise de conscience

La Commission romande des consommatrices (CRC) apparaît au croisement de ces évolutions. Selon Françoise Michel, qui a dirigé le journal de la FRC, ses fondatrices sont instruites, souvent universitaires. Elles sont issues de mouvements coopératifs, de défense des droits de la femme ou des familles. «Politiquement, elles étaient plutôt à droite, ajoute Yvette Jaggi. Elles avaient aussi des relations avec les femmes paysannes et les écoles ménagères agricoles.»

En cette fin des années 50, les femmes effectuent la quasi-totalité des achats du ménage. Or la consommation augmente sans que son encadrement législatif ne s’adapte au plan fédéral. Ces pionnières en ont conscience. Elles ont été «fort clairvoyantes sur l’importance que pouvaient prendre les consommateurs dans le jeu économique», notera vingt ans plus tard Ariane Schmitt, l’une des fondatrices de la FRC.

«Elles avaient une expertise privée. Avec leur action, elles ont réussi à la faire rayonner dans la sphère publique. Des personnalités comme Yvette Jaggi ont débuté dans notre organisation avant de se lancer en politique», complète la secrétaire générale actuelle, Sophie Michaud Gigon.

Lire aussi: La Fédération romande des consommateurs a 60 ans

La motivation à l’origine du mouvement? Yvette Jaggi souligne l’importance du «pouvoir d’achat».

«Ce terme désigne encore aujourd’hui une revendication largement partagée. Mais on oublie trop souvent qu’un pouvoir n’existe que s’il est exercé. Par leur comportement et leur lucidité, les consommateurs peuvent faire évoluer les rapports de force entre l’offre et la demande. Les commerçants et les prestataires de services le savent bien, eux qui utilisent leurs réponses (souvent partielles) aux demandes des consommateurs comme des arguments promotionnels. Voyez les produits bios et le label terroir!» (Le Matin Dimanche)