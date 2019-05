Ses patients sont morts, certains depuis des dizaines, des centaines, et même des millions d’années. Son job? Découvrir ce qui leur est arrivé, quel était leur état de santé, la cause de leur mort. Le docteur Philippe Charlier pratique le diagnostic rétrospectif. Aujourd’hui directeur du département de la recherche et de l’enseignement au Musée du quai Branly, à Paris, ce médecin légiste, spécialiste de paléopathologie, s’est fait un nom en passant au crible les restes d’un certain nombre de personnages historiques, d’Hitler à Diane de Poitiers, en passant par Henri IV ou Robespierre. Il publie «Autopsie des morts célèbres».

La paléopathologie, ça consiste en quoi?

C’est une sorte de médecine légale de l’histoire ou de l’archéologie, une médecine qui s’occupe de patients morts depuis très, très longtemps. Nous sommes des «Docteurs Trop Tard», en quelque sorte. Notre but est de reconstituer l’état de santé de populations du passé en utilisant toutes les techniques, tous les examens complémentaires de la médecine moderne.

On vous présente parfois comme un «Indiana Jones des cimetières». Et vous, comment vous définiriez-vous?

De façon beaucoup moins fantasmagorique que l’expression que vous utilisez, qui était plus une boutade qu’autre chose, même si je partage avec Indiana Jones l’idée que les pièces archéologiques doivent être dans les musées et pas dans des collections particulières. Plus sérieusement, je me considère avant tout comme un médecin à part entière, un médecin des morts. Ma démarche n’est pas thérapeutique, c’est certain, mais elle est diagnostique, elle renseigne aussi beaucoup sur l’histoire, sur l’évolution des maladies. Médecin et archéo-anthropologue, j’ai plusieurs casquettes, plusieurs blouses. L’addition de ces regards permet d’avoir une vision globale des populations qui nous ont précédés. Car les morts sont utiles aux vivants. Ils sont porteurs d’énormément d’informations qu’il suffit de décrypter.

Cette approche permet de remonter très loin. Vous avez détaillé des traces de morsures sur le bassin de la célèbre Lucy, australopithèque de plus de 3 millions d’années!

Oui. Lucy en est un exemple, mais la même démarche diagnostique peut s’appliquer à des squelettes aussi anciens que Toumaï (ndlr: 7 millions d’années).

N’est-ce pas extrêmement délicat?

Le principal problème, c’est le risque de pseudo-diagnostic. Quand les premiers squelettes de Néandertal ont été découverts, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les naturalistes – comme on les appelait à l’époque – qui s’y sont intéressés, ont cru qu’il s’agissait d’hommes (Homo sapiens), préhistoriques oui, mais d’hommes malades qui souffraient de rachitisme ou de la maladie de Paget. Il faut toujours travailler avec des spécialistes des époques, du contexte, de l’environnement, et faire attention à ne pas poser de diagnostics par excès, autrement dit à ne pas voir des maladies partout. Sans remonter aussi loin, tapez sur Google «mort du Christ» et «médecine», vous allez constater qu’une bonne cinquantaine de médecins ont proposé des diagnostics complètement ahurissants: sur la croix, Jésus aurait fait une embolie pulmonaire, une embolie graisseuse, gazeuse, une attaque de panique, une déshydratation, etc. C’est pareil pour Alexandre le Grand ou Mozart. Certains essaient de calquer sur un personnage historique particulièrement iconique leur maladie «fétiche», leur sujet de thèse ou la maladie de l’époque, tuberculose à certains moments, syphilis à d’autres.

À côté des os, les cheveux d’une dépouille peuvent donner de précieuses informations, par exemple.

Oui, les cheveux sont, pour nous, extrêmement intéressants. Ils donnent des informations de nature esthétique bien sûr, des informations sur la couleur de cheveux réelle d’un individu, ce qui peut être utile en matière d’identification, mais ils constituent aussi un réservoir génétique. On pensait qu’ils ne contenaient pas beaucoup d’ADN excepté au niveau du bulbe, mais on s’est rendu compte qu’il y en a, certes en quantités variables, de la racine jusqu’à la pointe. Et puis surtout, les cheveux nous renseignent sur le type d’alimentation d’un individu, sur les médicaments qu’il a pu prendre ou les toxiques auxquels il a été exposé. Diane de Poitiers, elle, prenait de l’or potable pour rester éternellement jeune. C’est cette accumulation d’or dans les reins, dans le foie, dans les os qui a fini par la tuer à petit feu.

Vous êtes aussi très attentif au tartre dentaire, n’est-ce pas?

Oui. Pour nous, le tartre, c’est un peu Fort Knox, la réserve d’or américaine. C’est une réserve de données biologiques de l’individu, car tout ce qui entre dans la bouche laisse une trace, un dépôt, d’abord sur la plaque dentaire qui va se calcifier au fur et à mesure sous la forme de tartre. En l’étudiant, sur les plans microscopique, génétique et chimique, on obtient des informations notamment sur le régime alimentaire de l’individu, sur une possible migration. On travaille aussi sur le microbiome buccal, l’ensemble des virus, parasites, champignons, bactéries qui se trouvent dans la bouche et renseignent sur l’état de santé en général, ainsi que sur d’éventuelles prédispositions à des maladies. À l’heure actuelle, on ne peut plus étudier une population ancienne ou un individu historique sans prendre en compte le tartre dentaire. C’est d’ailleurs ce qu’on a fait quand on a travaillé sur Adolf Hitler. Le tartre nous a été extrêmement utile pour confirmer son identité. On y a observé des traces d’argile, compatible avec un traitement qu’il prenait pour ses aigreurs d’estomac, mais aussi l’absence complète de fibres alimentaires de type carné, ce qui correspond à son régime alimentaire exclusivement végétarien.

La mort ne signe pas la fin de toute vie. Une dépouille abrite parfois des virus qui peuvent même être réactivés lors d’une exhumation…

Oui. Virus, bactéries, parasites, la mort peut faire se désagréger ces agents infectieux, elle peut aussi les mettre en sommeil. C’est ce qui se passe notamment dans le permafrost (ndlr: sol perpétuellement gelé), un milieu de conservation à long terme plutôt bon.

Et avec le réchauffement climatique, le danger guette!

Le réchauffement remet en circulation certains de ces agents infectieux qui étaient quiescents depuis des milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d’années. Les virus, qui n’ont besoin d’aucune énergie pour survivre sur des périodes aussi longues, deviennent potentiellement contaminants. Quand on va en Sibérie, on marche sur un sol sur lequel marchait Néandertal et, de la même façon que l’on trouve des débris végétaux néandertaliens, on trouve des restes, des excréments de la même période ainsi qu’une foultitude de bactéries, de champignons, de virus qui ne demandent, quand ils ont été conservés dans des conditions optimales, qu’à proliférer à nouveau et à se propager. Or rien ne dit que les antiviraux que nous possédons soient efficaces sur des souches très anciennes. Sans être catastrophiste, car il ne s’agit pas d’un scénario à la Hollywood, il faut être conscient de la dangerosité potentielle de ces régions où fond le permafrost.

Vous travaillez sur des restes dont l’authentification est parfois contestée, ce qui vous a valu des attaques assez virulentes. Qu’en dites-vous?

C’est normal que surgissent parfois des controverses dans ce domaine. Certaines attaques nous poussent à prouver nos résultats, c’est positif. En revanche, d’autres, que je qualifierais de plus politiques, sont moins légitimes. Ça a été le cas notamment quand on a travaillé sur Robespierre ou sur l’identification de la tête d’Henri IV, où les querelles, sous couvert de problèmes scientifiques, étaient surtout de nature idéologique, provenant de royalistes ou de l’extrême gauche qui s’en prenait à nous parce qu’on avait montré que Robespierre était malade. Mais on peut être malade et brillant malgré tout.

L’analyse de restes humains soulève un certain nombre de questions éthiques, comme celle du secret médical. Quelle est votre position?

Je parlerais plutôt de discrétion médicale. Que l’on soit chercheur, médecin ou apparenté, on n’est pas là pour traquer les histoires de coucheries, de vie privée, ni pour vérifier que telle personne est bien le fils de telle autre en utilisant la génétique et en exhumant des cadavres. Ce n’est pas de la science, ni de l’histoire. Nous sommes là pour confirmer des diagnostics, confirmer des identités. Une personne a beau être morte depuis cinq cents ou mille ans, elle est respectable. Pour moi qui suis médecin, ce ne sont pas des cas archéologiques, ce sont des patients à part entière.

La paléopathologie appliquée à...

Cro-Magnon I

Il est à l’origine de l’appellation homme de Cro-Magnon. Ce crâne découvert dans une grotte de Dordogne, en 1868, appartenait à un Homo sapiens ayant vécu il y a 27 680 ans. La lésion circulaire large de 4 à 5 cm qui marque son front a donné naissance à toutes sortes d’hypothèses: une érosion due à de l’eau qui aurait goutté du plafond de la grotte, une trace de tuberculose, de syphilis, d’histiocytose (à l’origine de lésions cutanées locales)… Conservé au Musée de l’Homme de Paris, le crâne a été réexaminé à l’occasion des 150 ans de sa découverte, à l’aide d’un micro-CT-scanner d’un niveau de résolution extrêmement puissant. Les données récoltées, combinées aux observations d’autres lésions, plus petites, au niveau des arcades sourcilières et de la fossette située sur la lèvre supérieure, mais aussi à la présence d’un conduit auditif «érodé» ont été comparées avec plusieurs collections d’ossements de patients porteurs de différentes maladies.

Diagnostic: Cro-Magnon I aurait eu la maladie de Recklinghausen, ou neurofibromatose de type 1, une pathologie qui produit notamment des tumeurs bénignes des nerfs périphériques.

Publiées dans la revue «The Lancet», en 2018, ces conclusions ne peuvent toutefois pas corroborer l’analyse génétique, toute trace d’ADN ayant disparu.

Le Dr Philippe Charlier fait appel à la société Visual Forensic pour réaliser des reconstitutions faciales, ici celle d’un homme de Cro-Magnon à partir d’un crâne conservé au Musée de l’homme, à Paris.

Marie-Madeleine

Les méthodes scientifiques contemporaines ont été appliquées à un crâne qui fait partie des reliques les plus importantes de la chrétienté, celui de Marie Madeleine. Elle aurait fait partie d’un groupe de croyants arrivés en Camargue au Ier siècle après avoir fui la Palestine. Parmi les reliques qui lui sont attribuées, dont l’authenticité est difficile à établir, un crâne, conservé à la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var, a été étudié par photogrammétrie – 500 photos prises à un degré d’écart chacune – à même le reliquaire, en 2017. Parallèlement, des cheveux, conservés séparément, ont été inspectés. Le double numérique de la tête a permis de mettre un visage sur celle que l’on croit être Marie Madeleine. Le crâne semble en effet être celui d’une femme, même s’il faudrait une analyse ADN pour le confirmer, âgée d’une cinquantaine d’années.

Quant à l’analyse capillaire, elle montre la présence, en surface, d’une forte concentration de microalgues fossiles présentes dans l’argile, suggérant soit une teinture de cheveux, une pratique qui était courante au Proche-Orient, soit un traitement contre les poux, dont cependant aucune trace n’a été retrouvée. Pour en savoir plus, il faudrait extraire le crâne de son reliquaire, un reliquaire imposant d’environ 1 mètre cube pour 300 kilos.

Le visage de Marie Madeleine a été reconstitué à partir d’une relique conservée dans la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte- Baume.

Saint Louis

Après la mort du très pieux Louis IX à Tunis, lors de la huitième croisade, son corps a été découpé pour être rapatrié, certaines parties ont été bouillies ou embaumées, et finalement dispersées dans divers lieux saints à travers l’Europe: le crâne à la Sainte-Chapelle, des phalanges d’un doigt en Norvège, des ossements à Paris, Reims ou Prague, une côte offerte au pape, une autre à Anne d’Autriche. Quant à ses entrailles, elles se sont baladées en Italie, à Carthage, jusqu’à Saint-Louis dans le Missouri avant de revenir à Versailles, à la cathédrale Saint-Louis, en 2011. Un «puzzle» dont certaines pièces ont été analysées, comme une mandibule sur laquelle des lésions rappellent celles observées dans les cas de scorbut. Si cette carence en vitamine C, qui peut résulter de ses fréquentes privations alimentaires et jeûnes, n’a pas forcément tué le roi, elle a pu contribuer à accélérer sa fin. Les viscères du souverain révèlent, par ailleurs, la présence d’agents infectieux qui, combinés à un autre stress – comme le scorbut – peuvent constituer une cause de décès. Passés au microscope électronique à balayage, les viscères révèlent aussi la présence de parasites, comme le Schistosoma haematobium, responsable de la bilharziose urinaire, qui sévit dans les régions d’Asie et d’Afrique

Photos: VISUALFORENSIC (Le Matin Dimanche)