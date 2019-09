Les mots nous empêchent de calculer juste

Leur simple évocation peut déclencher des sueurs froides ou au contraire attiser un goût du défi. Vous vous souvenez sans doute des problèmes de mathématiques dans lesquels il est question de poires et de pommes, de Pierre, Jean ou Louise, et de nombres qui leur sont associés. Des chercheurs de l’Université de Genève et de l’Université Bourgogne Franche-Comté ont mis au défi des experts en mathématiques, ainsi que des universitaires, de résoudre des problèmes du niveau d’élèves de 10-11 ans.

Leur tâche était simple: déterminer, aussi rapidement que possible, si les problèmes qui leur étaient présentés pouvaient, ou non, être résolus. «Nous avons voulu tester la force des interférences de nos connaissances du monde sur le raisonnement mathématique», explique Hippolyte Gros, chercheur à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève (UNIGE) et l’un des auteurs de cette étude parue dans «Psychonomic Bulletin & Review». Pour comprendre l’intérêt de cette dernière, il est bon de rappeler que la pensée mathématique, lorsqu’elle est maîtrisée, implique la capacité à raisonner de façon abstraite. Si les mathématiques permettent de décrire, de façon universelle, les relations entre différents éléments du réel, elles sont avant tout un langage en soi. «Autrement dit, 2 + 2 font toujours 4, quelle que soit la situation», illustre le chercheur.

Dimensions cardinale et ordinale

Mais jugez plutôt: «Max et Lucie achètent le même classeur. Lucie achète aussi un stylo. Elle dépense 14 francs. Max achète une règle qui coûte 2 francs de moins que le stylo de Lucie. Combien Max doit-il payer?» Vous n’avez pas la réponse? Celle-ci est pourtant simple. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, nul besoin de connaître le prix du stylo de Lucie, ni celui de la règle de Max. Une simple soustraction suffit pour trouver ce qu’a dépensé Max: 14 - 2 = 12. Quels sont les processus mentaux à l’œuvre et pourquoi les experts se trompent-ils? «Face à un problème arithmétique verbal, nous nous forgeons une représentation mentale, qui va dicter notre stratégie pour le résoudre», explique Catherine Thevenot, chercheuse en psychologie du développement cognitif à l’Université de Lausanne (UNIL).

Cette représentation mentale serait fortement influencée par la façon dont le problème est formulé, autrement dit par des connaissances non mathématiques. Si ce phénomène est connu chez l’enfant, les auteurs de l’étude ont voulu vérifier son existence chez l’adulte, et notamment chez des experts de haut niveau. Or il s’avère que même pour eux, la formulation sémantique oriente la représentation de la situation. Ici, les auteurs ont joué sur la double dimension du nombre, que l’on peut se représenter soit sous forme d’ensemble (dimension cardinale), soit sous forme de valeur sur un axe (dimension ordinale). «La dimension cardinale fait référence à la quantité; l’ordinale évoque l’ordre dans lequel se situe la valeur donnée, comme si on la représentait sur une échelle», explique Thierry Dias, docteur en didactique des mathématiques et auteur d’ouvrages sur le sujet.

Les deux problèmes ci-dessus se résolvent par la même opération (14 - 2 = 12), mais les mots choisis et leur ordre dans les énoncés peuvent induire en erreur. Lors d’une étude conjointe menée par des chercheurs suisses et français, même des experts en mathématiques s’y sont cassé les dents.

Les croyances freinent le raisonnement

Ainsi, les auteurs ont fait ressortir tantôt la dimension cardinale du nombre en mettant en scène des quantités (nombre de billes, poids total de dictionnaires), tantôt sa dimension ordinale avec des valeurs «continues» (durée d’un voyage, hauteur de Schtroumpf). «Les participants se sont appuyés sur le contexte sémantique et ont privilégié une des deux dimensions du nombre, alors que ce n’était pas toujours pertinent», analyse Thierry Dias. «Car, en réalité, poursuit Hippolyte Gros, tous les problèmes présentés impliquaient les mêmes nombres et pouvaient être résolus par la même opération (14 - 2).» D’un point de vue mathématique, la question était donc exactement la même, mais tous les experts ne l’ont pas compris, jugeant certains problèmes impossibles.

L’habillage du problème ainsi que les croyances peuvent entraver le raisonnement mathématique. Lorsqu’on expose: «Martin a 8 billes; il en a 3 de plus que Jean. Combien Jean en a-t-il?» Contrairement à ce qu’indique le mot «plus», il faut faire une soustraction (8 - 3). «Les schémas de résolution que l’on a en tête peuvent être sources d’erreur, il faut apprendre à s’en détacher», confirme le Pr Pierre Noël Barrouillet, de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UNIGE. De même, l’impression de ne pas avoir tous les éléments pour résoudre le problème ou, à l’inverse, se sentir obligé d’utiliser tous les nombres donnés dans l’énoncé peut conduire à la faute. «Dire à un élève que plusieurs réponses sont possibles, lui demander de déterminer si le problème est faisable ou non, ou encore exiger qu’il réponde le plus vite possible sont des éléments très perturbants», illustre Thierry Dias.

En revanche, utiliser le prénom de l’enfant dans l’énoncé augmente son taux de réussite. Le va-et-vient entre le réel et l’abstrait n’est donc pas si simple. Parfois, on méprise le réel au profit de la logique mathématique, comme ici: «450 soldats doivent être conduits en bus sur leur site d’entraînement. Chaque bus peut accueillir 36 soldats. Combien de bus sont nécessaires?» Sur le plan arithmétique, la réponse est de 12,5, mais elle n’a pas de sens dans le réel, car il en faut 13 pour que chaque soldat ait une place.

Comment dès lors s’y prendre pour favoriser une pensée mathématique pure, et libérée de ces biais cognitifs? Il s’agit d’abord d’en prendre conscience. Encourager les élèves à représenter graphiquement le problème peut les aider à se détacher du contexte. Les auteurs suggèrent de leur côté de varier le plus possible les situations. «Si le problème à résoudre ne correspond pas aux schémas de résolution que l’on a en tête, on peut vite être désemparé tant il est difficile de changer de représentation», explique le Pr Barrouillet. Enfin, conclut Thierry Dias, «il convient de valoriser les processus, car ce qui compte ce sont moins le résultat que la façon dont on y est arrivé.»<