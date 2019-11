Lucien Favre: «Je continue à me battre»

L’onde de choc a été immédiate. Les sifflets du public ont répondu à ceux de l’arbitre qui venait d’annoncer la pause. Le panneau d’affichage était implacable: 0-3 pour Paderborn, lanterne rouge du championnat. La colère du «mur jaune», la foudre populaire, a fendu l’air glacial de Dortmund en ce soir de novembre. Le ciel est tombé sur Lucien Favre. «Cette première mi-temps, c’était une catastrophe, a reconnu l’entraîneur, qui a rejoint les vestiaires la mine sombre. Ce n’était pas digne du BVB.»

Que dire dans ces moments-là? Quels mots trouver face à des joueurs en déroute? «J’ai très peu parlé, parce que j’étais déçu», nous a expliqué le Vaudois en aparté, dans un salon du stade. Le regard perdu dans le vague, il s’est repassé le match dans sa tête. «J’ai simplement dit, de manière agressive, qu’on pouvait revenir, qu’on allait le faire. J’en étais persuadé.» «Lulu» avait effectué ses trois changements avant la reprise.

Le BVB a enfin montré un autre visage, sauvant un point in extremis, grâce à une réussite de Marco Reus dans les arrêts de jeu (3-3). Un match nul qui n’a pas suffi à calmer les colères. «Nous ne devons plus jamais montrer une chose pareille, s’est emporté le buteur salvateur en direct à la télévision allemande. C’était de la merde. On se doit de demander pardon aux personnes présentes au stade.» Ce dimanche, Dortmund occupe le sixième rang de Bundesliga, à cinq points de la tête. Les «Schwarzgelben» n’ont surtout pas effacé la claque reçue à Munich avant la trêve (4-0).

Il n’en fallait pas plus pour que la presse allemande sorte la grosse Bertha. Le «Rhur Nachrichten», principal journal de Dortmund, et le très sérieux «Die Welt» ont remis directement en question le coach, tandis que «Bild» s’est demandé s’il fallait «sauver» «Lulu». Le tabloïd a répondu lui-même dans un commentaire acerbe titré «Favre est presque fini». «Dortmund régresse. Le BVB joue un football désincarné, paralysé par l’exagération tactique de Favre et infecté par sa propre inconstance et son impuissance.» Quelques minutes après le match vendredi, «Lulu» est apparu marqué par la tournure des événements mais loin d’être abattu. Combien de fois la presse a-t-elle réclamé sa tête?

«À l’intérieur, ça bouillonne»

«Je fais avec les critiques des journalistes, nous explique-t-il. Pas de soucis. Les attaques sur ma personnalité? C’est souvent hyperexagéré. Soi-disant, je ne montre pas assez de hargne durant les matches. Mais sur le banc, je dois rester tranquille, serein. À l’intérieur, ça bouillonne. Je souffre.»

Cette année à Dortmund, le poids des attentes est plus grand encore sur les épaules du Vaudois. Les 130 millions d’euros investis sur le marché des transferts ont nourri l’appétit des supporters, avant que les déclarations ambitieuses des dirigeants du BVB n’achèvent de faire saliver le peuple «noir et jaune». «Pour le moment, ne parlons plus de titre, balaie Lucien Favre. On doit d’abord se remettre sur les rails. Ça ne peut pas continuer comme ça, mais je continue à me battre, à avoir confiance en mes analyses et mon travail.» Samedi matin, le technicien était déjà de retour à l’entraînement, fidèle à sa maxime de travail.

La veille, ses cadres lui avaient apporté leurs soutiens. Reus a appelé le groupe à se remettre en question, plutôt que de questionner Lucien Favre. Hummels en a fait de même quelques minutes plus tard. «Mes idées offensives passent auprès des joueurs, poursuit Favre. On a toujours des occasions. C’est parfois de la folie comme on attaque. Mais on doit faire beaucoup mieux que ça dans le repli défensif, dans le pressing intelligent.» «Lulu» allie alors le geste à la parole pour mimer le comportement qu’il attend de ses hommes, sous le regard amusé de son chef de presse. «Nous sommes trop légers dans les duels.»

Le fantôme de Jürgen Klopp rôde

Le Vaudois demande du temps, mais cette denrée rare commence à manquer. Les contrecoups exhument les esprits d’un passé glorieux. «Le fantôme de Jürgen Klopp rôde encore à Dortmund, appuie Kevin Kraft, journaliste du Bild. C’était l’entraîneur parfait pour le BVB. C’est difficile de lui succéder, pour n’importe qui. Mais le contraste est saisissant avec le Suisse. Difficile de faire plus éloignés dans le comportement.»

Avant de régner sur l’Europe, Klopp, sa barbe dense et ses lunettes, ont mené Dortmund vers les succès (deux titres consécutifs en 2011 et 2012). C’est le dernier à avoir brisé l’hégémonie du Bayern. Le «Rekordmeister» s’est vengé en arrachant la Ligue des champions l’année suivante. Ces grands frissons, les fans de Dortmund rêvent de les vivre à nouveau. Le plus tôt possible. Cela fait trop longtemps que le carrefour de Borsigplatz - dans le nord de la ville - n’a plus été envahi par une joyeuse vague noire et jaune.

À quelques mètres de là, le bar qui a vu naître le BVB était désert en ce vendredi après-midi. Trois ouvriers en pause composaient la seule clientèle attablée. «Je n’aime pas trop le foot, on est venu pour les frites», précise l’un d’eux. Car l’ancien «Wildschütz» a changé son fonds de commerce et s’appelle désormais «Pommes Rot Weiss». Des dizaines de drapeaux et posters estampillés BVB trônent encore sur les murs. En sortant, on croise notre bon vieux Klopp sur des photos, en train de se marrer avec la moitié du quartier. Une «currywust» à la main.

Autre ambiance dans les rames de métro bondée qui quittent le centre-ville de Dortmund en début de soirée. Plus de deux heures avant le match contre Paderborn, le peuple du BVB convergeait vers le Westfalenstadion (pour votre sécurité, évitez de vous y référez en nommant la compagnie d’assurances qui a usurpé son nom).

83'000 sur la liste d’attente

Comme chaque soir, les 81'365 places du temple ont trouvé preneur. «Ils sont 83'0000 personnes sur la liste d’attente pour obtenir un abonnement», précise Julien Mouquin, le résident d’Échallens qui ne manque aucun des 34 matches du club en championnat, à domicile comme à l’extérieur. «Si tu t’inscris maintenant, c’est ton petit-fils qui héritera du précieux sésame.»

On rejoint ses collègues de fan-club sur un parking, situé à un jet de pierre de l’hypnotisante enceinte. Le «Borussenstern» y improvise un bar avec quelques caisses de bière pour se chauffer la voix. Le sort de Favre est (forcément) au centre des discussions. «Dortmund n’a pas été épargné par les blessures, contextualise Marvin. Ce n’est pas facile de mettre en place ses idées, quand tu n’as pas tout le monde à disposition. Avec l’enchaînement des matches, on voit aussi que le groupe manque de profondeur.»

À ses côtés, Friedemann, une casquette noire visée sur son crâne chauve, est moins clément. «Ton Lucien, c’est un fonctionnaire, balance-t-il. Il ne s’identifie pas du tout au club, à la région, à ses habitants. Combien de fois est-il allé au centre-ville? Bien sûr, c’est un homme intelligent, avec des concepts de jeu séduisants. Mais le football, c’est aussi de la passion et de l’instinct.»

Ce match crispant, face au néo-promu, n’a fait que renforcer la ligne de front entre les deux camps. Entre la tête et le cœur, tous n’ont pas le même diagnostic pour le patient Favre. Ce dernier passera un examen crucial mercredi à Barcelone.