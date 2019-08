Mais pourquoi voyons-nous toujours les mêmes pubs?

Prosaïquement, on appelle ça du matraquage publicitaire. Dans le jargon du marketing, on préfère les termes «publicité à répétition» ou «publicité mécaniste». Dans tous les cas, cela consiste à bombarder le téléspectateur du même message, de nombreuses fois par jour, voire carrément plusieurs fois dans un même bloc d’annonces.

Doucettement affalé dans votre canapé, après le travail, ou en train de préparer le repas, vous n’avez pas pu échapper à «Un hôtel? Trivago» avec la sémillante actrice française Morgane Miller. Pas plus qu’aux «Mais Antoine, que vas-tu devenir? Lunettes: Fielmann», «Coop, pour moi et pour toi. Et pour Darko», le roi du barbecue dévoué à son équipe de foot, sa grand-mère des Balkans, ses collègues et qui trouve même, en urgence, des légumes pour les amies de sa colocataire, toutes véganes. Et vous risquez de déguster avec le dernier venu en Suisse romande, «Avec Comme J’aime, j’ai perdu 18 kilos».

Toutes ces marques respectent à la lettre les consignes: des slogans courts, simples, efficaces, diffusés, rediffusés, rerediffusés. Et, pour que ça marche encore mieux, on accompagne le tout d’une musique entêtante, mais, du coup, aisément identifiable à l’enseigne. Pour Kinder Riegel, où Schoki et Milky se bécotent sous la pluie et se rient de l’adversité, par exemple, c’est un air composé spécialement par le groupe britannique Love Affairs, intitulé «The Power of Love». Ça vous revient? Vous vous mettez à la fredonner? Ben voilà, c’est gagné.

La pire est à nos oreilles celle accompagnant la dernière réclame de Fielmann, un extrait du concerto pour mandolines en do majeur de Vivaldi, car, à force, elle nous a dégoûtée de ces œuvres jusque-là tant aimées… La lassitude face au matraquage télévisuel explose avant tout sur les réseaux sociaux. En France, des pétitions largement signées ont même demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel de fixer une limite, voire d’interdire carrément la publicité mécaniste. En vain.

Pour l’heure… En Suisse, Robin Eyman, responsable de la politique économique à la Fédération romande des consommateurs, recommande aux téléspectateurs excédés «de recourir à la Commission pour la loyauté en matière de publicité ou au médiateur de la SSR».

Enfoncer le clou

Lalalala, lalalala, poum, poum. Et voici qu’en écrivant ces lignes, l’allégro de Vivaldi-Fielmann nous prend la tête. Il faut croire que l’ex-directeur général de Coca-Cola Muthar Kent disait vrai en 2013: «La répétition peut venir à bout de tout. Si vous frappez juste et sans discontinuer, le clou s’enfoncera dans la tête.»

Et pourtant. Le retour sur investissement des annonces publicitaires sous toutes leurs formes (TV, radio, web ou affichages publics) s’avère souvent problématique, surtout pour les start-up ou les sites internet où la concurrence est féroce. Pour Trivago, comme, peu ou prou, pour l’ensemble des sites de réservation et de comparaison touristiques, il est carrément déficitaire.

En 2018, la société allemande, filiale de l’américain Expedia, a ainsi, une nouvelle fois, affiché un déficit de 21,5 millions d’euros (23,4 millions de francs) et des revenus en baisse (914,8 millions d’euros) par rapport à 2017 où la start-up de Düsseldorf avait brièvement dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires. En réalité, depuis sa création en 2005, Trivago n’a encore jamais connu les chiffres noirs. Et pour cause. Pour ne pas se faire oublier et se distinguer de ses concurrents comme Booking.com, elle a tout misé sur ses spots TV.

L’an dernier, elle a ainsi dépensé, in globo, 805,6 millions d’euros en marketing et publicité, dont près de la moitié à la télévision. Soit plus de 80% de ce qu’elle gagne! Cotée au Nasdaq, Trivago se nourrit de l’emprunt et de l’argent facile, mais les investisseurs y croient de moins en moins, puisque son action a chuté de 24 dollars en 2016 à… 7 dollars.

Seul représentant des cinq entreprises retenues par «Le Matin Dimanche» à avoir répondu à nos questions, le fondateur de la société Comme J’aime, Bernard Canetti – qui fait en France l’objet d’une campagne de dénigrement sans précédent sur Facebook ou dans la presse – explique sa logique: «Nous avons besoin de faire de la publicité, car nous sommes une start-up avec un modèle d’affaires pure player, c’est-à-dire sans magasin et sans réseau de distribution. Nous devons donc installer notre marque et faire connaître les moyens de nous contacter directement, par téléphone ou par internet.» Mais, reconnaît-il, «aujourd’hui que nous sommes connus, j’aimerais réduire considérablement nos campagnes».

Ces quatre spots TV qui nous mettent en overdose

Fondée en 2010, la jeune pousse française a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros contre 84,5 millions d’euros un an auparavant. «Oui, nous sommes bénéficiaires, nous affirme Bernard Canetti, mais nous ne communiquons pas de données, car notre secteur est hautement concurrentiel.» Nous ne lui en voudrons pas.

Questionné sur ce même sujet, Coop, par la voix de sa porte-parole Andrea Bergmann, nous a simplement répondu que «le groupe ne communiquait pas ces chiffres, pour des raisons de concurrence». Quant à Kinder, filiale de l’italien Ferrero, ou à Trivago, ils n’ont même pas retourné nos e-mails…

Mais le matraquage est payant

Ils n’ont pourtant pas de quoi avoir honte. Car, comme le révèle la toute dernière enquête de la société Media Focus, «Tendance des marques suisses 2018», il s’avère non seulement que la télévision reste le vecteur le plus puissant en termes d’efficacité publicitaire, bien devant internet, mais que, répétitives ou pas, le rapport dépenses/recettes est globalement positif.

Ainsi, le ratio moyen de rendement est de 5 à 15 centimes pour 1 franc déboursé. Dix pour-cent médians, c’est pas mal quand même. L’an dernier, les dépenses publicitaires en Suisse ont atteint 7,2 milliards de francs, dont 1,86 milliard pour les télévisions helvétiques. Mais là n’est pas le plus important. C’est ce que les entreprises gagnent en visibilité qui compte le plus. Et, à cette aune-là, elles pèsent, ensemble, 6,4 milliards de francs.

De plus, matraquer, en fait, paie. Comme cas d’école, Media Focus a comparé Rivella et Emmi, qui se profile notamment par ses boissons froides caféinées. «Rivella se place clairement devant Emmi, affirment les chercheurs. La marque obtient ce résultat grâce à une pression publicitaire presque deux fois plus élevée (13,4 millions de francs) que celle d’Emmi (7,4 millions).» Voilà. La messe est dite. Que disait le patron de Coca-Cola, déjà? «Si vous frappez juste et sans discontinuer, le clou s’enfoncera dans la tête.»