Malin, Gerhard Pfister est le nouveau caïd politique

«Vous avez vu ce que Pfister vient de dire sur le département Cassis et son négociateur en chef pour le dossier UE?» lâche Christian Levrat. Nous sommes en compagnie du président du PS dans les couloirs du Palais fédéral quelques minutes après les élections du Conseil fédéral. Suite au veto du PDC, la candidature verte de Rytz s’est écrasée et Cassis a été réélu sans problème.

Mais Gerhard Pfister, le président du PDC, vient d’allumer la nouvelle mèche pour que le conseiller fédéral tessinois sente bien que ce soutien a un prix. Il demande, deux heures après l’élection au Conseil fédéral, de changer de négociateur avec l’UE car il estime le secrétaire d’État Balzaretti totalement grillé. Le haut fonctionnaire a dit pendant des mois que l’accord institutionnel était super alors que le Gouvernement souhaite des «éclaircissements», ce qui, en langage diplomatique, veut dire «renégociations». Il faut donc un changement de négociateur.

Cette attaque soudaine de Pfister contre le DFAE, c’est du Levrat pur jus. Et cela constitue symboliquement le passage de témoin entre les deux hommes. Le chef du PS, grand amateur de jeu d’échecs, adore placer ses pions pour mettre l’adversaire échec et mat. Il peut pratiquer le bluff, l’intimidation ou la coopération. Seul le résultat compte. Et des résultats, il en a eu. Prenons l’emblématique réforme fiscale des entreprises. Elle devait passer comme une lettre à la poste après le triomphe de la droite en 2015. Levrat la torpillera par un référendum rondement mené. Encore plus fort, il sera à la manœuvre pour la repêcher… lestée d’un cadeau PS de 2 milliards à l’AVS.

Avec la défaite historique du PS en 2019, les jours de Levrat sont pourtant comptés. Dans son très long mandat, il n’a pas réussi à enrayer le déclin de sa formation. Un recul particulièrement visible face à la vague verte. Il remettra son mandat au printemps 2020. Et la nature politique ayant horreur du vide, c’est Gerhard Pfister qui est en train de s’asseoir dans la place toute chaude de caïd de la politique suisse.

Ce n’était pas gagné d’avance. Quand il prend les commandes du parti, l’intellectuel zougois porte l’étiquette «aile droite conservatrice» et certains supputent déjà des bisbilles sans fin avec l’aile sociale du PDC. Il n’en sera rien. Il modernise les structures du parti, organise le débat interne et le PDC en ressort plus uni. Aux élections fédérales, alors qu’on ne donne pas cher de la peau du parti, c’est la formation gouvernementale qui perd le moins de plumes.

Revanche immédiate

Cette défaite honorable est fêtée comme une victoire dans le parti et dans certains médias. Un constat exagéré quand on regarde les chiffres. Pour la première fois, les Verts ont enfoncé le PDC en nombre de voix au Conseil national: 13,2% contre 11,4%. Mais, et c’est là l’habileté de Pfister, celui-ci prend immédiatement sa revanche sur le tapis vert. Il intègre le moribond Parti bourgeois-démocratique dans son groupe parlementaire qui vient s’ajouter au petit Parti évangélique.

Résultat? Le groupe PDC-PBD-PEV compte 31 sièges au National, soit un de plus que les Verts et leurs alliés de la gauche dure. Aux États, le PDC est toujours le No 1 incontesté. Les Verts vont devoir cravacher pour arriver à ce niveau, eux qui s’imaginent à l’avenir pouvoir attaquer facilement le siège de Viola Amherd au Gouvernement.

Le PDC et ses deux satellites PBD et PEV sont plus qu’un petit tour de passe-passe pour faire la nique arithmétique aux Verts. Cette alliance a été labellisée «Groupe du centre» et le PDC en fait la promotion active chaque fois qu’il peut. Pourquoi? Pfister ambitionne de créer un centre fort, qui devienne un pôle respecté entre la gauche et la droite. Voilà pourquoi il tente depuis plusieurs années de rendre son propre parti plus profilé. Il ne veut pas d’un ventre mou centriste qui fait le compromis entre l’UDC et le PS mais une force qui amène ses propres propositions. Un acteur au lieu d’un porteur d’eau.

Lors des élections au Conseil fédéral, le PDC a ainsi montré qu’il était un acteur incontournable. Voilà pourquoi la gauche lui a fait des yeux doux en le flattant comme le renard et le corbeau dans la fable de La Fontaine. Le PDC ne s’est pas laissé abuser. Il a tué en deux jours les espoirs de Regula Rytz. Pfister aurait aimé faire durer un peu plus le suspense, histoire de mettre le PLR sur des charbons ardents. Car il prépare déjà le coup suivant. Le plan Pfister ne consiste pas simplement à sécuriser le siège PDC au Conseil fédéral. Il veut en obtenir un deuxième au nom du Centre en passant une alliance avec les Vert’libéraux. Conséquence: l’UDC garderait deux sièges, le PLR en abandonnerait un et la gauche rose-verte se partagerait les deux sièges restants. Une nouvelle formule de trois à droite, deux au centre et deux à gauche.

Le nouveau caïd Pfister va-t-il pouvoir mener ce plan à terme? Les circonstances sont assez favorables. Le PLR est ébranlé par son tournant écologiste qui mécontente une partie de sa base en raison des taxes. Et le PS broie du noir après son hémorragie de voix en faveur des Verts. En politique cependant, et Pfister le sait bien, il faut se garder de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.