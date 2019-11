Une mère vaudoise jugée pour neuf incendies

Plus de 215 000 francs. Tel est le montant estimé des dégâts pour neuf incendies suspects survenus dans le Gros-de-Vaud entre l’été 2014 et le printemps 2018. La plupart à Échallens, commune de domicile de l’auteure présumée des brasiers, aujourd’hui âgée de 54 ans.

Patrouilleuse scolaire et mère de deux filles – dont une ado –, Christiane* a été incarcérée moins de trois semaines après les deux derniers feux. Bien qu’elle nie les faits, sa détention avant jugement aura duré six mois. Son procès s’ouvrira le 19 novembre prochain devant le Tribunal correctionnel d’Yverdon.

Risque de récidive

«L’incendie intentionnel est un crime grave passible d’une peine de prison de minimum une année. En l’occurrence, nous estimons qu’il y a clairement des liens suffisants à faire entre ces différents cas pour justifier un renvoi de la prévenue devant l’autorité de jugement», réagit le procureur Stephan Johner. «Cette femme a été arrêtée car de nouveaux cas sont apparus en cours d’enquête, ce qui laissait donc apparaître un risque de récidive. À l’inverse, il n’y en a eu aucun durant sa détention. Adolescent à la maison ou pas, il y a des situations où il convient de prendre des mesures pour protéger la population.» Car dans sept sinistres sur neuf, les flammes ont dû être éteintes dans des bâtisses habitées. «La vie de citoyens était en jeu», lâche le magistrat.

Signe particulier: le vent soufflait lors de chaque départ de feu… Tous les foyers ont été allumés de nuit, et systématiquement après une journée maussade et/ou pluvieuse – à l’exception d’un épisode. La série a commencé dans la soirée qui a suivi le 49e anniversaire de Christiane, au creux de l’été 2014. La Vaudoise est accusée d’avoir bouté le feu au cabanon de jardin de sa voisine, qui contenait un bidon rempli d’essence. La lésée avait pu maîtriser le sinistre in extremis à l’aide d’un tuyau d’arrosage, entre 1 h 30 et 2 h du matin.

Au printemps 2015, la pyromane se serait introduite dans le locatif de son ex. Le couple s’était en tout cas séparé peu de temps auparavant. Les flammes sont apparues dans le couloir situé en dessous du logement du compagnon, au niveau d’un panier contenant une pile de journaux.

Dix jours plus tard, du ketchup sera répandu sur le palier de l’appartement de son ex, puis des croquettes et du lait dans les semaines qui ont suivi. À la mi-juin, c’est encore un journal qui prendra feu, devant la porte. Cette même nuit, à 150 m de là, un siège auto entreposé dans une buanderie ainsi qu’une machine à laver seront la proie des flammes. Il est établi que la patrouilleuse a passé la soirée dans l’immeuble en question, chez une amie.

Villa incendiée et 100'000 frs de dégâts

Il faudra attendre un dimanche de janvier 2017 pour qu’un incendie suspect lui soit à nouveau imputé, dans un village voisin: la villa de son ex-mari et père de sa cadette, où il avait été convenu que la quinquagénaire vienne nourrir les chats en son absence. Pas moins de cinq départs de feu, entre le rez-de-chaussée, le salon, les escaliers, une salle de jeu et le garage, si bien qu’une intervention des pompiers s’est imposée. L’ardoise a été estimée à plus de 100 000 francs.

Les quatre derniers sinistres retenus contre Christiane se sont déroulés en l’espace de deux nuits, en mars et mai 2018. Le feu a été bouté à deux bûches posées sur un coffre en bois devant la maison de ses anciens patrons, une boulangerie où elle a travaillé durant cinq ans comme livreuse.

«On ne s’est pourtant pas séparés en mauvais termes: je lui avais dit qu’elle pouvait me recontacter quand elle irait mieux», témoigne Catherine Millioud. «On a eu peur cette nuit-là. La fumée était épaisse et est rapidement montée dans les chambres. Si mon petit-fils de 1 an avait été dans l’appartement de ses parents cette nuit-là, ç’aurait pu être très grave!»

Trois mois plus tard, un bébé d’Échallens a dû être emmené en ambulance au CHUV pour un contrôle suite à l’embrasement de sa poussette et de son tricycle, laissés dans le hall de l’immeuble.

* Prénom d’emprunt