La mère du pyromane: «Si j’avais su que c’était mon gamin, je l’aurais dénoncé»

«Jeudi 16 janvier, mon aîné a soupé chez nous et regardé la télévision en notre compagnie, comme chaque soir. Il est parti vers 23 h 30, en nous disant «À demain», comme à son habitude depuis qu’il a quitté la maison, il y a sept ou huit ans.» Sauf que le lendemain matin à l’aube, la police cantonale frappait à la porte de cette retraitée de Concise (commune vaudoise de 1000 âmes, à la frontière avec le canton de Neuchâtel): une perquisition de son domicile avait été ordonnée par le Ministère public. «C’est comme ça que j’ai appris que mon fils de 54 ans venait d’être arrêté en lien avec la série d’incendies criminels, poursuit l’ex-sommelière (73 ans). Son beau-père et moi sommes dévastés, c’est vraiment dur…»

Car le quinquagénaire a non seulement reconnu être l’auteur des cinq feux boutés dans le village depuis début novembre, mais également d’un brasier intentionnel survenu durant la même période à Yverdon. Habitant Concise depuis qu’il est enfant, rentier AI en raison d’une surdité sévère, le pyromane se rend très régulièrement dans le chef-lieu du Nord vaudois, où il officie comme aide de cuisine au sein d’un atelier protégé. La procureure chargée de l’enquête pénale, Florence Jolliet, précise que l’individu n’a aucun antécédent judiciaire.

À en croire sa mère, cet aîné d’une fratrie de trois fils ne fume et ne boit pas. «Rien ne laissait penser qu’il avait besoin d’être soigné. Il m’aidait à la cuisine, sa lessive et son repassage, il le faisait lui-même… C’est quelqu’un qui rendait service à tout le monde; il s’occupait de l’entretien de deux propriétés… Je n’arrive pas comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête.»

Une voiture au parking du port, puis huit bateaux qui y étaient stationnés, cinq véhicules garés sous un couvert… toujours au milieu de la nuit, et dans un rayon de 200 mètres autour du domicile du quinquagénaire (un studio à 5 minutes à pied du logement de sa mère et de son conjoint). Seul indice à ce stade: l’un des premiers sinistres n’était autre que le bien immobilier de la famille, une ancienne maison aux volets verts flanqués des armoiries communales, en haut de la Grand-Rue. Inhabitée depuis près de vingt-cinq ans.

Acquise par sa mère et son beau-père, l’ancienne bâtisse du haut de la Grand-Rue était inoccupée depuis près de vingt-cinq ans.

«Mon mari et moi l’avions achetée vers 1995 pour la rénover et la louer, reprend la septuagénaire. On y mettait le temps parce qu’on voulait tout faire nous-mêmes, en fonction de nos moyens. On s’était dit qu’un appartement serait attribué à notre aîné.» Si bien que le pyromane n’a pas compté ses heures pour aider son beau-père (aujourd’hui âgé de 74 ans), jusqu’à ce que ce dernier ait dû lever le pied, fin juin, pour des questions de santé.

Sans eau ni électricité, la bâtisse était en revanche remplie de meubles entreposés par le couple. «Il n’y avait aucun produit inflammable, mais mon fils – qui avait la clé – a très bien pu s’y rendre avec une bougie. Il suffisait de s’approcher de l’un des canapés pour que ça s’embrase…» Il était environ 4 heures, en cette nuit du 20 au 21 novembre, lorsque la Vaudoise a téléphoné à celui-ci pour l’informer de l’incendie. «Je lui ai dit de venir chez nous parce que la maison était en train de brûler. Il était outré, et a dit: «Qui est le salaud qui a fait ça?» Ensuite, pendant deux mois, au lendemain de chaque incendie, il passait nous voir pour nous demander si on avait vu que les pompiers étaient de nouveau en train d’intervenir à Concise… Si j’avais su que c’était mon gamin, je l’aurais dénoncé sans hésiter!»

Appel au secours ou colère?

Suite au sinistre de la Grand-Rue, la retraitée avait accompagné son aîné au Ministère public d’Yverdon, après qu’elle et son conjoint ont été entendus. «J’avais obtenu de pouvoir être présente à l’audition puisque mon fils a beaucoup de difficulté à comprendre ce qu’on lui dit, malgré son appareil auditif. Alors qu’avec nous, il a l’habitude de lire sur nos lèvres. C’est incroyable qu’il n’ait pas craqué à ce moment-là!»

Les mises à feu des semaines qui ont suivi doivent-elles être interprétées comme des appels au secours du pyromane, en vue d’une prise en charge thérapeutique? «Ou la manifestation d’une colère contre lui-même, lâche sa mère. Ce qui est sûr, c’est qu’il a très bien compris lorsqu’on disait qu’il y a des caméras partout dans le village, en parlant de ces incendies. Ça ne l’a visiblement pas dissuadé de recommencer…»