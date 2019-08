Monstre légendaire: qui est donc le tatzelwurm?

Devinette: qu’ont en commun les lacs d’Écosse, les hauts sommets himalayens et la région d’Interlaken? Ils abriteraient tous une bête mystérieuse, dont l’existence n’a jamais été scientifiquement prouvée. Nessie dans le Loch Ness, le yéti au Tibet et… le tatzelwurm dans l’Oberland bernois. Appelez-le d’ailleurs comme vous voulez.

Tatzelwurm ici, stollenwurm dans la région lucernoise ou dans le Tyrol (car la bête se déplace), ou plus prosaïquement «ver géant des Alpes».

Qu’importe la nomenclature, les descriptions qui en ont été faites depuis le Moyen Âge et jusque dans les années 50 se ressemblent étrangement, d’Innsbruck au lac de Brienz. La créature ferait ainsi entre 50 et 90 centimètres de long, aurait deux petites pattes à l’avant du corps, et une tête qui ressemblerait à celle… d’un chat. Cerise sur le gâteau, elle ferait preuve d’un comportement agressif – des bergers auraient déjà été attaqués et mordus! – et serait venimeuse. Autant pour la sérénité de nos montagnes.

Le ver qui aime la canicule

Mais au fait, comment en sait-on autant sur une bête qui n’a jamais été capturée? On doit ce portrait-robot à un Belge, Bernard Heuwelmans, le père de la cryptozoologie, soit l’étude des animaux cachés (lire l’encadré). Ce zoologue de formation, né en 1916 et décédé en 2001, a durant ses pérégrinations collecté une quantité impressionnante de littérature, de coupures de presse et de témoignages indirects qu’il a légués au Musée de zoologie de Lausanne, faisant du chef-lieu vaudois la capitale mondiale de la cryptozoologie. Il existe même dans ce fonds une vieille photo de ce fameux tatzelwurm, mais il s’agirait tout bêtement d’une statue.

Petit inventaire cryptozoologique

Reste que notre ver géant a l’insigne honneur d’être le seul des cryptides – les créatures dont s’occupe la cryptozoologie – véritablement alpin. «Comme j’aime à le répéter, l’absence de preuves n’est pas la preuve de l’absence», lâche, philosophe, Michel Sartori, entomologiste et directeur du département de cryptozoologie rattaché au Musée de zoologie de Lausanne. Rigoriste dans son approche, il fait clairement la part des choses entre le folklore (le dahu, par exemple, est trop invraisemblable pour être considéré comme un cryptide, désolé) et sa discipline.

Car pour cet entomologiste, la différence est là: «Le comportement de ce tatzelwurm est vraisemblable: selon les témoignages, concordants, il apparaît après la nuit, après l’orage, et cela ressemble à un comportement de salamandre.» Et les lézards venimeux existent aussi bel et bien, même si c’est plutôt sous d’autres latitudes, comme le monstre de Gila, en Amérique du Nord.

Indice supplémentaire: des lézards avec des pattes avant mais pas de pattes arrière, cela se trouve aussi pour de vrai. Mais le scinque se balade d’habitude plus au sud, autour de la Méditerranée comme en Amérique. L’hypothèse de certains cryptozoologues? «Il y a bien eu une vague de chaleur au Moyen Âge, peu avant le petit âge glaciaire, et certaines espèces auraient pu à cette occasion-là agrandir leur territoire», avance Michel Sartori. L’expansion de la présence humaine et des températures moins clémentes pourraient avoir éteint l’espèce… Ou drastiquement réduit ses effectifs.

D’ailleurs, une bête semblable aurait encore été aperçue dans un pâturage près de Termini Imerese, dans la province de Palerme, en Sicile, en 1954. Le journal «La Domenica del Corriere» du 4 juillet rapporte ainsi que «deux bergers qui avaient porté des moutons, des vaches et des cochons au pâturage à Fiumefreddo […] affirment qu’un monstre à tête de chat et corps de serpent doté de deux pattes avant a assailli et tué un mouton, une vache et un gros cochon. Peu après, d’autres paysans assurent avoir vu l’étrange bête, qu’ils ont essayé d’attraper, sans succès.»

L’article se terminait par un «on commence à penser que le monstre est né de la folie de la canicule». Et si le réchauffement climatique faisait sortir ce ver alpin de sa grotte?

Au Palais de Rumine, un scalp de yéti et des classeurs de licornes

Qui sait que dans les coulisses du Palais de Rumine se cache la plus grande collection de cryptozoologie au monde?

En 1999, peu de temps avant sa mort, Bernard Heuvelmans léguait toutes ses recherches au Musée de zoologie de Lausanne, soit environ 25 000 dossiers. Une collection remarquable, accumulée durant toute sa vie. «Il «chassait» depuis son bureau, avec des correspondants dans le monde entier», évoque Michel Sartori, l’actuel gardien de ce trésor.

Un trésor aujourd’hui à l’abri de l’humidité et des aléas du temps, même si le conservateur rêve de pouvoir numériser l’entier de ces documents. Parmi les petites pépites entreposées, quelques moulures de pied de Bigfoot côtoient… un scalp de yéti. Un yéti à la coupe plutôt punk, mais qui s’est avéré au final être composé d’ADN de cheval.

Gare au «grolar»

C’est d’ailleurs grâce à l’abominable homme des neiges que ce petit bureau s’est fait connaître mondialement il y a quelques années. En 2011, Michel Sartori est en effet approché par Bryan Sykes, professeur à Oxford, sommité dans le monde de la génétique et auteur du livre «Les sept filles d’Ève», pour l’aider à lancer un appel à témoin international: toutes les personnes en possession de «morceaux de yéti» sont alors invitées à les lui envoyer, afin de procéder au séquençage de leur ADN. Ils seront au final une trentaine à être analysés. Tous se révéleront être issus d’une vache, d’un yak ou d’une chèvre… tous sauf un.

Un échantillon «un peu bizarre», selon les termes de Michel Sartori. Une excitation qui ne durera pas longtemps. Il s’agissait d’un croisement entre un ours blanc et un ours brun (le fameux « grolar» ou «pizzly », selon les néologismes qui lui ont depuis été attribués).

Reste que des complotistes pensent encore et toujours que Michel Sartori et ses «sbires» seraient payés par la CIA pour cacher l’existence de certaines bêtes… La vérité est ailleurs, comme aimait à le dire Fox Mulder (dans la série «X-files»), qu’on verrait bien assis au milieu des cartons sur lesquels trônent des inscriptions comme «homme sauvage velu», «licorne et êtres fabuleux», «félins mystérieux d’Europe» et «bête du Gevaudan et autres fauves dévorants d’Europe»…

Une chose est sûre: après une visite ici, vous ne vous baladerez plus en forêt ou en haute montagne avec la même insouciance.