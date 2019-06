Neuchâtel: Les cormorans ont du souci à se faire

«On n’a jamais été si bien soutenus, et cela fait chaud au cœur. Mais même si les mesures annoncées vont dans le bon sens, l’absence d’une aide financière d’urgence me fait craindre que la plupart des exploitations de pêche ne ferment d’ici à ce qu’une solution soit trouvée.» Président de la Corporation des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel, qui regroupe une trentaine de professionnels, Éric Delley, de Delley-Portalban (FR), se montrait plutôt déçu de la séance de la Commission intercantonale de la pêche, jeudi matin. L’une des deux principales revendications de son groupement n’a pas trouvé grâce auprès des conseillers d’État Jacqueline de Quattro (VD), Didier Castella (FR) et Laurent Favre (NE).

En deux ans, les volumes de pêche se sont réduits de plus de la moitié. En 2018, les captures se sont élevées à 163 tonnes de poissons, contre 233 une année plus tôt et près de 350 en 2016, la dernière dans la norme. Pour les corégones (palées et bondelles), la baisse en deux ans est encore plus critique, passant de plus de 270 tonnes à moins de 100. Ne pouvant plus nourrir sa famille, Nicolas Oberson, de Concise (VD), vient de prendre la décision radicale d’abandonner la pêche pour redevenir menuisier. Le premier d’une longue série, craignent les professionnels.

La multiplication des cormorans

Avec une population de quelque 3000 individus à la belle saison, dont 1200 couples sédentaires dans la Grande Cariçaie, le grand cormoran est notamment dans la ligne de mire des disciples de saint André. Depuis 2001 et la première nidification de l’espèce dans la réserve du Fanel, au large de Cudrefin (VD), l’oiseau ne cesse de se développer. En effet, l’Ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale et internationale (OROEM) n’autorise aucune régulation dans les colonies avant le début de la reproduction. C’est le cas aussi à Champ-Pittet sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Pour comparer, sur le Léman, seule la réserve des Grangettes offre les mêmes conditions. Autant dire que le cormoran se plaît davantage sur le lac de Neuchâtel, même si tous les plans d’eau connaissent des volumes de pêche en diminution.

À raison de 700 grammes de poisson consommé chaque jour, les oiseaux, sans prédateur naturel dans la région, prélèveraient de l’ordre de 300 à 500 tonnes de poissons par an. Et cela sans distinction de taille, alors que les pêcheurs ne prennent pas les petits pour préserver la pérennité des espèces.

Outre la régulation du cormoran, les pêcheurs demandaient donc des dédommagements pour leurs pertes. «On nous a répondu qu’il n’y avait pas de cadre légal, ni de budget pour cela», soupire le président, alors que plusieurs outils législatifs ont été utilisés par des politiciens sur les trois cantons comme aux Chambres fédérales. Soulignant l’importance de la pêche professionnelle, qui appartient au patrimoine et fournit des produits indigènes de grande qualité, la commission va toutefois prendre plusieurs mesures. Au niveau de la pêche, les mailles des filets à bondelle seront réduites à titre expérimental et les nasses à écrevisses doublées.

Un permis de tir pour les pêcheurs

Pour le cormoran, le concordat de chasse sur le lac est en révision auprès des trois cantons. Dès 2020, l’idée serait «d’ouvrir la chasse au cormoran sur le lac et de créer un permis de chasse spécial pour les pêcheurs professionnels leur donnant la possibilité d’effectuer des tirs de protection à proximité de leurs filets», précise le Canton de Vaud. Depuis septembre et la fin de la période de protection fédérale, les gardes-faune des trois cantons effectueront des tirs spéciaux.

Reste que si le cormoran est visé, aucune preuve scientifique du recul de la pêche n’a été apportée. Des conditions de reproduction peu favorables, la pauvreté du lac en nutriments, une possible mortalité dans les jeunes classes d’âge sont aussi évoquées. Une étude va être lancée pour évaluer l’ampleur des pertes réellement dues au cormoran.

«Plus rien à perdre»

Seule satisfaction dans la situation actuelle, peut-être liée à la canicule, la pêche semble s’améliorer ces derniers jours, les poissons remontant un peu avec la chaleur. «Ce matin, j’ai sorti vingt palées sur six filets de 100 mètres, soit une demi-caisse, alors que j’en sortais au moins deux caisses par le passé, soupire Claude Delley, autre pêcheur de Delley et figure du lac. Avec les 7 kilos de perches en dix filets, cela me permet au moins d’amortir ma sortie sur le lac, mais c’est ma meilleure journée depuis début mai.» Pas de quoi toutefois sortir la tête de l’eau. «On n’a plus rien à perdre. Si la relève abandonne, c’est fini pour la profession. On est donc prêts à entreprendre d’autres actions si rien ne bouge», conclut Éric Delley. (Le Matin Dimanche)