L’ombre d’une bactérie tueuse plane sur les parchets

Les vignes de Lavaux font grise mine, comme si la sécheresse avait frappé. Les plants de chasselas ou de gamay sont morts. Terrasse après terrasse, des coteaux entiers surplombant le Léman sont arrachés et les ceps de ce terroir inscrit au patrimoine mondial sont brûlés…

À en croire la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique, pareil scénario catastrophe pourrait devenir réalité au cours de la décennie à venir car, estiment les spécialistes, Xylella fastidiosa est arrivée en Suisse. Sur les vignes, ce ravageur extrêmement agressif entraîne un flétrissement de la plante.

Les experts tablent sur une propagation touchant des parchets au Tessin, à Genève, dans les cantons de Vaud et du Valais, qui s’étendrait ensuite à tout le pays. La bactérie est transportée par des insectes. Le rapport intitulé «Risques biologiques en Suisse» indique que les dégâts ne sont pas limités aux plants, mais que «les vignobles perdent aussi leur valeur en tant que patrimoine culturel».

«Une fois Xylella implantée dans le vignoble, la situation est réellement dramatique», atteste Alfred Kläy, responsable du Secteur santé des végétaux à l’Office fédéral de l’agriculture. En cas de crise, les vignerons seront obligés de détruire préventivement les plants sains dans un certain périmètre. C’est le seul moyen de stopper la contamination. Afin d’éviter cette situation, un monitoring a été mis en place à l’échelon national. En 2015, Xylella fastidiosa a été repéré sur un plant de café dans une jardinerie à Zurich. Le caféier a été immédiatement détruit et la propagation arrêtée.

Rappelons qu’en Californie et en Floride, cette bactérie ravageuse sévit dans les vignobles, occasionnant plus de 100 millions de dollars de pertes annuelles. À Majorque, selon les experts, 7% des cépages sont déjà atteints.

Pour l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la bactérie peut se répandre sur plus de 560 espèces végétales, dont les fruits à noyaux (pruniers, pêchers, cerisiers…), les rosiers, le romarin ou les oliviers. En Italie, la région des Pouilles a été frappée dès 2013 et plus d’un million d’oliviers, certains plus que centenaires, ont été abattus. Les paysans concernés évaluent leurs pertes à 1,2 milliard d’euros.