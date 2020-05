«Pour payer 30 ou 40 milliards aux collectivités publiques, nous devrions racheter du franc»

L'homme est au centre de toutes les batailles. Président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan identifie les bons et les mauvais remèdes pour sortir de la crise économique fruit de la pandémie.

Le masque est-il obligatoire à la BNS et peut-on y travailler en télétravail?

Non, le masque n’est pas obligatoire aujourd’hui à la BNS. Nous suivons les mesures et les recommandations du Conseil fédéral en vue de contenir la propagation du Covid-19. Ces mesures sont importantes pour la santé de nos employés, et, en fin de compte, pour assurer le bon fonctionnement de la Banque nationale. Pour ce qui est du télétravail, 70% de nos employés y ont recours, alors que 30% du personnel est présent à nos sièges de Berne et de Zurich. Ce sont essentiellement des employés affectés au traitement du numéraire ou qui sont actifs sur les marchés financiers.

Et vous-même?

Je passe approximativement 50% de mon temps en home office et 50% dans mon bureau de Zurich.

On imagine que vous ne voyagez plus guère avec le coronavirus.

Non, les rencontres dans le cadre du Fonds monétaire international ou du G20, par exemple, se font par visioconférence ou au travers de conférences téléphoniques. Dans le cadre de la Banque des règlements internationaux, nous avons aussi des contacts serrés avec les gouverneurs des autres banques centrales, notamment pour discuter des mesures à prendre pour limiter l’impact du coronavirus sur l’économie. La technologie numérique est essentielle dans une situation pareille.

Le coronavirus va-t-il changer votre manière de travailler sur la durée. Allez-vous moins voyager et davantage communiquer par visioconférence avec l’étranger?

Les expériences que nous faisons aujourd’hui auront certainement un impact sur notre manière de fonctionner demain. Même si nous gagnons ainsi en efficacité, toutes les rencontres physiques ne seront pas remplaçables. Lorsque vous discutez avec les quinze principaux banquiers centraux de la planète, il est important de se retrouver dans la même salle, d’avoir une certaine intimité pour évoquer les choses.

Le franc suisse est-il à un niveau approprié ou pensez-vous qu’il est toujours surévalué, au risque de fragiliser les exportateurs du pays? Quelles sont vos craintes avec le coronavirus?

Valeur refuge, le franc s’était déjà apprécié ces derniers mois et s’inscrivait à un niveau élevé. Avec la crise du coronavirus, nos interventions sur les marchés des changes se sont accrues. Nous avons acheté des montants substantiels de devises étrangères afin de limiter la pression sur le franc. Nos interventions ont pour but de contrer l’impact négatif d’une évaluation excessive du franc sur l’inflation et la conjoncture dans notre pays.

L’Europe reste notre principal partenaire économique. Défendez-vous le niveau plancher de 1 fr. 05 contre l’euro, qui semble résister aujourd’hui?

Nous ne défendons pas un cours spécifique contre l’euro. Pour mener à bien son mandat et dans son appréciation, la BNS tient compte de la situation pour l’ensemble des monnaies. Nous faisons en sorte que le niveau du franc reste adéquat en fonction de l’inflation et de la situation économique en Suisse.

En matière de lutte contre le coronavirus, pensez-vous que l’on en fait trop en Suisse et dans le monde en termes sanitaires, au détriment de l’économie?

Les mesures de confinement, nécessaires pour protéger la population, ont eu un impact majeur sur l’économie tant mondiale que nationale. On ne peut ni travailler normalement ni consommer lorsque les magasins et restaurants sont fermés. La situation économique est très difficile et le pays est en récession. Nous avons vécu un choc de l’offre, avec des chaînes de production à l’arrêt, couplé à un choc de la demande, caractérisé par des entreprises qui n’investissent plus et la consommation des ménages qui plonge. Ce phénomène n’est connu normalement qu’en situation de guerre. En Suisse, le niveau d’activité se trouve actuellement à 70-80% du niveau normal. Il faut remonter à la crise pétrolière des années 70 pour retrouver un tel effondrement de la croissance.

Le Conseil fédéral autorise dès lundi la reprise de l’activité économique, à certaines conditions, en laissant un peu les aspects sanitaires de côté. Une bonne chose?

Il a fallu faire une pesée d’intérêts entre l’économie et le sanitaire. Comme vous l’avez dit, cette discussion a lieu au sein du Conseil fédéral. D’un côté, nous ne pouvons pas ignorer les coûts économiques énormes générés par le blocage du pays, qui sont de l’ordre de 11 à 17 milliards par mois, et de l’autre côté, il faut éviter autant que possible une seconde vague de contamination par le coronavirus.

Mais cela devait-il venir aussi rapidement?

Cela fait sens que ce déconfinement progressif débute maintenant. Le défi consiste ici à concevoir l'assouplissement en tenant suffisamment compte des risques pour la santé. On ne peut faire fi des coûts économiques dans l’équation du déconfinement car nos systèmes éducatifs, de santé ou de retraite reposent sur la stabilité de notre économie. Assurer une hausse de la production et de la consommation afin de limiter la progression du chômage est également un élément essentiel pour le pays.

Le Conseil fédéral a mis plus de 60 milliards sur la table pour atténuer les effets du coronavirus sur la population et les PME. Plutôt que d’accorder des prêts aux entreprises, n’aurait-il pas fallu simplement les sauver? En s’endettant ne risquent-elles pas finalement de couler?

Le Conseil fédéral a indiqué vouloir examiner dans quelques mois s’il convient de modifier les conditions de remboursement pour les cas de rigueur. On a d’abord paré au plus pressé en s’appuyant sur le réseau bancaire pour accorder aux entreprises en difficulté des prêts à taux zéro. Cela a été possible car la Confédération garantit la plupart des prêts à 100% et la BNS fournit aux banques des liquidités via la facilité de refinancement BNS-COVID-19 à des conditions très favorables.

La BNS pourra-t-elle toujours être là et sauver les meubles?

Notre mandat de base est de tout faire pour assurer la stabilité des prix et soutenir l’économie en Suisse. L’offre de crédit aux entreprises est importante dans la situation actuelle. C’est dans ce cadre-là que s’inscrit notre action. En parallèle, le maintien de bonnes conditions-cadres est essentiel pour les entrepreneurs. Pour sortir de la crise, les entreprises devront pouvoir se réinventer et trouver de nouveaux mandats dans les meilleures conditions possibles. Ce sont elles qui créent la richesse et font la prospérité du pays. Cette capacité de rebondir est une force de l'économie suisse.

Ces dernières années, le bilan de la BNS a explosé, avec près de 800 milliards de placements en devises étrangères, pour freiner la hausse du franc. Vous avez perdu un peu moins de 40 milliards au premier trimestre. Quel niveau de pertes obligerait la BNS à être recapitalisée pour rester crédible vis-à-vis des marchés?

Le risque de recapitalisation est très faible. Nous avons suffisamment de fonds propres (ndlr: 129 milliards au 31 mars 2020) pour absorber des pertes importantes. Si d’aventure la situation devait se détériorer et les pertes s’accroître ces prochaines années, nous pourrions toujours fonctionner avec des fonds propres négatifs. Ces derniers pourraient par ailleurs se reconstituer avec des profits futurs sur nos placements. Au-delà, les pertes potentielles de notre stratégie, destinée à absorber des chocs négatifs venant de l’étranger, doivent être mises en perspective avec son impact positif majeur sur l’économie du pays.

Les Verts demandent que la BNS reverse aux collectivités publiques jusqu’à 40 milliards, soit environ la moitié des réserves pour distributions futures, pour lutter contre la baisse des rentrées fiscales provoquée par le coronavirus. Une bonne idée?

Non, ce n’est pas une bonne idée. Nous pouvons de manière raisonnable reverser, annuellement, jusqu’à 4 milliards aux Cantons et à la Confédération en fonction des performances réalisées sur les marchés. Mais payer 30 ou 40 milliards serait une autre affaire. Cela impliquerait que nous vendions une partie de nos positions en actions et obligations détenues en monnaies étrangères. Pour transférer l’argent à la Confédération, nous devrions ensuite racheter du franc, qui se raffermirait alors, ce que veut justement éviter notre stratégie. En clair, cela pousserait notre devise dans la fausse direction. En outre, cela compromettrait gravement notre capacité à effectuer des distributions à l'avenir.

La BNS va-t-elle lancer une cryptodevise, pour faciliter les échanges, comme l’envisagent la Grande-Bretagne et la Chine?

La BNS teste, dans le cadre d’une étude de faisabilité et en collaboration avec le hub d’innovation de la Banque des règlements internationaux, une monnaie numérique de banque centrale destinée aux établissements financiers. Elle est donc réservée au financement des opérations sur titres en franc des banques. Nous estimons par ailleurs qu’en Suisse il n’y a aucun avantage à lancer une monnaie numérique de banque centrale destinée au grand public. En Suisse, le système actuel, avec l’e-banking et les autres moyens de paiement sans numéraire, fonctionnent très bien. Les applications comme Twint, par exemple, qui permettent de faire des paiements entre particuliers de jour comme de nuit, constituent une bonne chose. Il n’y a actuellement pas de raison de changer un système qui fonctionne en lançant une cryptomonnaie pour les particuliers.

Ne serait-ce pas utile sur le plan international?

Non, le système monétaire et la stabilité financière du pays pourraient se retrouver menacés. Si tout le monde avait accès au franc avec un simple smartphone, depuis n’importe quel endroit sur la planète, cela pourrait avoir un grand impact sur le cours de notre monnaie. Nous ne voulons pas prendre ce risque. Le franc est surtout utilisé en Suisse, il n’y en a pas besoin pour financer les échanges internationaux, à l’inverse du dollar, voire de l’euro ou du yuan. Un cryptofranc ne serait que peu utilisé pour le commerce mondial.

La BNS va-t-elle monétiser la dette liée au plan de soutien «coronavirus» de 60 milliards, c’est-à-dire la racheter, ou l’État devra-t-il émettre des obligations pour se financer?

Le mandat de la BNS visant à assurer la stabilité des prix exclut une monétarisation des dettes souveraines. La Confédération, les Cantons et les Communes peuvent se financer à des prix très attractifs. A dix ans, les taux sur les emprunts de la Suisse demeurent même négatifs. Mais il est vrai que la dette publique va grimper. Les budgets vont devoir intégrer les coûts liés à l’assurance chômage et aux crédits accordés aux entreprises. Cela va générer des déficits importants en 2020, et peut-être ces prochaines années. Il faudra s’assurer que l’activité économique reparte pour maîtriser la dette.

La dette mondiale publique et privée a atteint près de 190'000 milliards de dollars, soit environ 230% du PIB mondial, et ce même avant que ne survienne la crise du coronavirus. Elle a doublé depuis la crise financière de 2008. Le FMI s’en inquiète. Comment cela va-t-il finir?

Le jour où les investisseurs ou les épargnants n’auront plus autant d’appétit pour acheter de la dette, ils exigeront des rendements plus élevés des Etats pour leurs titres et il deviendra donc plus coûteux pour les États de s'endetter. La Suisse se trouve cependant dans une situation favorable en matière de dette publique. Cette dernière s’est contractée au cours des dix dernières années grâce au frein à l’endettement, alors qu’elle a beaucoup augmenté en Europe et aux États-Unis en réponse à la crise financière de 2008.

Où est passée l’inflation?

Avec les crises, la masse monétaire des pays a grimpé fortement alors que les taux sont demeurés très bas. À un moment donné, il faut s’attendre à ce que l’inflation fasse son retour. Les banques centrales devront alors s’assurer de la stabilité des prix en resserrant les politiques monétaires et réduire la liquidité dans le système financier.

L’envolée des actifs financiers et immobiliers n’est-il pas le reflet d’une certaine inflation?

Le bas niveau structurel des taux d’intérêt a un effet sur la valeur des actifs financiers et immobiliers, ce qui les fait grimper. Mais la valeur de ces derniers est également influencée par des facteurs comme la croissance démographique ou la construction d’appartements et de maisons.

La BNS a-t-elle acheté de l’or ces derniers temps? Si ce n’est pas le cas, ne serait-il pas prudent de le faire avec le retour attendu de l’inflation?

Non, la BNS n’a pas l’intention de renforcer son stock d’or en ce moment. Nos 1040 tonnes sont toutefois un actif très important pour nous. L’or est un investissement très volatil mais il constitue aussi un moyen de nous protéger en partie contre la fluctuation des autres actifs financiers que nous détenons.

La récession est là. Croyez-vous à un rebond en «V», en «U» ou en «L» par la suite?

En Suisse, la vigueur de la reprise va dépendre de la situation au plan mondial, car nous demeurons un pays d’exportation. Mais les mesures de soutien prises par le Conseil fédéral devraient aider à redémarrer au mieux, en limitant les faillites et en aidant les consommateurs avec le chômage partiel. Les mesures d'assouplissement du confinement sont très importantes dans ce contexte. Elles permettent de normaliser partiellement l'activité économique.

Déjà négatifs, les taux vont-ils baisser davantage en Suisse?

Nous avons encore de la marge de manœuvre si nécessaire, mais nous nous concentrons aujourd’hui sur les interventions sur le marché des changes pour limiter la pression sur le franc. Le but est de maintenir la stabilité des prix, d’éviter que l’inflation ne reste négative sur une longue période avec la crise du coronavirus.

Le coronavirus va-t-il changer les choses en termes de libre-échange? On parle de plus en plus de relocalisation et de diversification des sources de production, notamment pour des raisons sanitaires.

La crise ne devrait pas avoir d’impact majeur sur les règles du jeu internationales. Le commerce mondial reste fondamental pour la croissance. Cela étant, il conviendra de s’assurer que la Suisse puisse fonctionner correctement, dans l’hypothèse où une nouvelle crise sanitaire venait à nous frapper d’ici à quelques années. Nous devons d’une manière générale réduire la vulnérabilité à une pandémie.

Quels sont les risques que vous identifiez sur l’immobilier suisse? Le coronavirus ne fragilise-t-il pas les commerçants (restaurants, bijoutiers, boutiques de vêtements, etc.) et les privés?

Il est encore trop tôt pour savoir quel sera l’impact réel sur l’immobilier de la crise du coronavirus. D’un côté, le bas niveau des taux d’intérêt offre du soutien, mais de l’autre, la récession pousse à une correction des prix. Il est possible que la demande pour les appartements et les maisons se réduise, avec les baisses de salaire et la progression du chômage liées au coronavirus. Mais aussi longtemps que la récession reste limitée dans le temps, et à condition que la reprise intervienne assez rapidement, je ne vois pas de risque de krach immobilier.

Pas de baisse de prix de 40%, alors?

Dans cette dimension, je n’y crois pas pour l’instant. Dans la situation actuelle, nous ne pouvons toutefois pas exclure une certaine correction des prix immobiliers. En vérité, tout va dépendre de la reprise de la conjoncture mondiale et du redressement de l’économie suisse dans les mois à venir.

Avec la pandémie, les banques américaines ont créé de grosses provisions pour absorber des pertes potentielles sur les crédits. La BNS ne devrait-elle pas contraindre les banques suisses à faire de même et interdire le versement de dividendes?

Les banques suisses doivent faire face à de nombreux défis en raison de la pandémie de coronavirus. L’incertitude est très grande concernant l’évolution de cette dernière et ses conséquences économiques. Du fait de cette incertitude et des perspectives globalement négatives, la BNS prône une politique de retenue en matière de distribution du bénéfice et de rachat d’actions afin de renforcer le volant de fonds propres des banques. Fin mars, le Conseil fédéral a approuvé la proposition de la Banque nationale de désactiver le volant anticyclique de fonds propres. La Finma a par ailleurs temporairement réduit les exigences en matière de ratio d’endettement. Ces mesures en faveur des banques sont destinées à dégager des fonds propres pour absorber des pertes de crédit ou accorder des prêts, pas à verser des dividendes.

Les banques sont-elles en bonne forme?

Les banques suisses se trouvent dans une bien meilleure situation en termes de fonds propres et de liquidités qu’il y a une dizaine d’années lors de la précédente crise. Aujourd’hui, la réglementation restrictive adoptée sur les «too big to fail» (ndlr: établissements dont la faillite menacerait l’ensemble du système financier) joue pleinement son rôle et s’est avérée payante. Mais il est clair qu’une récession plus forte et plus longue qu’attendue aurait un impact négatif sur les banques.