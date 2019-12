Plusieurs familles se font arnaquer pour un faux chalet

Alexandra* devait passer la semaine de Nouvel-An dans un chalet de Zinal, en Valais. Cette Genevoise se faisait une joie d’y emmener sa famille de cinq personnes ainsi que des amis venus expressément de l’étranger pour skier entre le 28 décembre et le 5 janvier. Mais il y a dix jours, ce cadeau de fin d’année s’est transformé en arnaque. Le chalet en question n’existe pas et elle a abandonné 2400 francs d’acompte dans cette histoire rocambolesque.

Faites glisser le curseur pour passer d'une photo à l'autre.

Rembobinons les faits. En juillet, Alexandra a un coup de foudre pour ce beau chalet du fond du val d’Anniviers capable d’accueillir cette quinzaine de personnes. Elle le réserve. «Le logement paraissait très bien et le montant de la location (ndlr: 3500 francs) était en phase avec les autres offres dans la région.» Le site web, dont elle ne se rappelle plus exactement l’adresse, n’est certes pas un grand canal officiel comme Booking.com ou Airbnb, mais il lui paraît crédible. Habituée à voyager, elle jette un œil à l’adresse sur Google Maps, constate qu’il existe bien un chalet à cet endroit même si l’affichage en 3D n’est pas possible dans ce secteur de la station.

Le propriétaire la contacte, elle échange même avec lui au téléphone. Un contrat en bonne et due forme est envoyé. Il est signé et les arrhes de 1400 francs sont versées. Jusque-là, tout va bien. Mais à la fin de septembre, Alexandra reçoit un curieux e-mail du propriétaire. Nous en avons obtenu une copie que voici: «Bonjour Mme J’espère que vous allez bien. Comme je vous l’avais dit la dernière fois nous avons entrepris des travaux de réaménagement. Le constat qui a été fait est que le montant total des devis dépasse largement les fonds dont nous disposions.»

Pour payer ces travaux, il demande alors à Alexandra de verser un second acompte. «N’ayant pas pu être satisfaites par nos attentes nous venons humblement vers vous pour demander un deuxième acompte de 1000 fr. afin de terminer les travaux de réaménagement démarrés depuis le début de ce mois. Il ne vous restera que 1100 fr. à payer comme solde à votre arrivée. Nous vous présentons toutes nos excuses sincères pour ce contretemps et changement. Comptant sur votre compréhension et bonne foi, je vous transmets les informations bancaires pour ce paiement au nom de notre gérant.»

Multiples acomptes à verser

Alexandra hésite mais, après tout, elle a parlé au propriétaire et ce dernier semble fiable. Elle verse l’argent. Et le 7 décembre dernier, c’est la douche froide. Alexandra reçoit un nouvel e-mail du propriétaire. Sur un ton identique, il lui demande de verser la dernière tranche de 1100 francs. Il évoque une «situation financière critique» et lui demande de «sauver l’honneur familial». Elle est prise d’un doute, l’appelle et se met à le questionner sur la station. «Ses réponses étaient très évasives, j’ai commencé à comprendre que c’était une arnaque.» Là, le propriétaire change de ton. Dans un nouvel e-mail, il rechigne à donner un numéro de téléphone fixe, privé ou professionnel. Il se dit «choqué» qu’Alexandra «tourne autour de la peau (sic!)» mais prêt à accepter un désistement et à lui rembourser les 2400 francs déjà versés.

Dans l’intervalle, Alexandra se renseigne auprès de l’Office du tourisme et de la police municipale d’Anniviers, qui lui confirment que le chalet sur l’annonce n’existe pas. Pire, on lui apprend alors que deux autres familles ont été escroquées pour la même semaine et de manière exactement comparable. Dans la foulée, elle dépose une plainte à Genève.

L'annonce pour le chalet Dora sur le site de location. Crédit photo: DR.

Au moins trois familles concernées

Contacté, l’Office du tourisme corrobore toute cette sombre affaire. «Plusieurs personnes nous ont effectivement contactés, déplore Michael Moret, directeur d’Anniviers Tourisme. J’ai signalé les sites sur lesquels se trouvait l’annonce. C’est infiniment regrettable. Nous avons essayé de proposer des solutions aux familles mais en période de Fêtes, les disponibilités sont réduites. Ce genre de personnes font du tort à toute la station. Nous avions entendu de telles affaires à l’étranger mais ça n’était jamais arrivé ici. Le seul conseil que je peux donner est de passer par des agences locales ou des sites reconnus.»

Alexandra menace alors le propriétaire de plainte, celui-ci lui promet de la rembourser mais seulement le 27 décembre, faute de moyens. Depuis, elle n’a plus réussi à le joindre.

Les sites internet où se trouvait l’annonce de ce chalet (baptisé Dora) ont été fermés. Mais Google en a gardé une trace, avec les photos et la localisation prétendue. En s’appuyant sur une recherche par images, nous avons pu déterminer qu’une des photos, de face, est celle d’un chalet situé à La Tania, sur le domaine français des 3 Vallées, et qu’une seconde, de profil, montre un chalet sis, celui-ci, à La Clusaz. Deux chalets réellement mis en location sur d’autres plateformes.

Fausses photos et fausse adresse

Quant à la localisation, elle fait bien référence à un chalet existant à Zinal. Nous nous y sommes rendus et il ne ressemble évidemment en rien à l’annonce. Il ne porte pas le nom de Dora et aucun nom n’est d’ailleurs affiché sur la porte d’entrée. Personne ne nous a ouvert. Sur la base du Registre foncier, nous avons pu déterminer que le propriétaire n’est ni celui de l’annonce ni son prétendu gérant. Nous n’avons pas réussi à le joindre pour l’informer que son adresse était utilisée pour une arnaque.

L’arnaqueur n’a pas donné suite à nos appels et nous n’avons trouvé aucun moyen de contacter son gérant. En revanche, il a fini par nous répondre dans un e-mail laconique. Pourtant confronté au seul témoignage d’Alexandra, il nous a écrit que «les familles seront remboursées demain (ndlr: jeudi 19 décembre)», reconnaissant donc qu’il y a plusieurs lésés. Mais au moment où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas eu la confirmation du remboursement. Quant à Alexandra, elle passera quand même ces vacances au ski, ailleurs et allégée de 2400 francs. «Nous avons bien essayé de demander à notre banque d’annuler les paiements, sans succès.» Le champagne sera dur à avaler.

*Nom connu de la rédaction