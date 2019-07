Pour rattraper un retard, des trains ne s’arrêtent pas en gare

Série noire: nombreux trains annulés vendredi et samedi

Fin de semaine compliquée sur le réseau ferroviaire romand. Hier matin, la ligne reliant le Valais à Lausanne a connu de nombreuses perturbations à la suite d’un accident de personne.



Des retards et suppressions de train ont également été signalés dans le canton de Neuchâtel en raison de «problèmes techniques», nous explique Roberta Trevisan, porte-parole aux CFF.



Vendredi vers 18 heures, deux TGV au départ de Genève ont dû rester à quai pour cause de «rails déformés» sous l’effet de la chaleur. Cent cinquante personnes ont été affectées. «Certains ont pu dormir dans un abri d’urgence de la protection civile, d’autres ont préféré passer la nuit en gare, en restant dans les trains», précise Roberta Trevisan.



Pour la journée d’hier, les 4000 à 5000 passagers concernés ont fini par arriver à destination grâce à la mise en place d’une déviation via Lausanne, ainsi que d’un service de bus en direction de Bellegarde (F).