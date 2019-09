Pourquoi tant de maîtres meurent noyés en sauvant leur chien

À 73 ans, le promeneur n’a pas hésité à plonger dans le Rhin pour venir en aide à son chien qui se débattait dans le fleuve, près du barrage. C’était à Rheinau (ZH), non loin de la frontière allemande, le 30 juin dernier. Le maître a trouvé la mort dans cette tentative désespérée de sauver son animal préféré, et son corps a été repêché une vingtaine de jours plus tard. Le chien, lui, s’en est sorti indemne. Il était de retour sur la terre ferme quand les services d’urgence sont arrivés sur les lieux.

Cette tragédie s’est reproduite récemment à Morges (VD), au large du Vieux-Port. Cette fois, le maître a 49 ans. Cet habitant de la région promène son chien – qu’il a nommé Hulk, parce que cet imposant rottweiler âgé de 5 ans pèse 42 kilos. Quand le maître a vu son chien filer vers le large, il a aussi sauté dans le lac pour tenter de le récupérer.

«Ce promeneur était tout seul. Il a nagé pendant un moment. Des témoins ont entendu des appels au secours. Probablement épuisé, il a disparu sous l’eau, précise l’adjudant Cédric Pittet, répondant presse de la police cantonale vaudoise. Les sauveteurs sont arrivés rapidement; ils étaient juste à côté. Ils ont réussi à récupérer le chien vivant, alors qu’il nageait encore au large, et ils ont retrouvé le corps de son maître une heure plus tard.»

Des sauveteurs en danger

Si ces drames restent exceptionnels dans les lacs, ils se produisent de temps à autre le long des rivières. Selon le Forum de sécurité aquatique suisse, on compte en effet «13 noyades entre 2000 et 2017 au cours desquelles la victime tentait de sauver un chien». Au cours de la même période, onze autres personnes ont trouvé la mort en essayant de sauver un proche qui se trouvait en péril dans un lac, une rivière ou une piscine, et sept jeunes hommes se sont noyés en tentant de récupérer un ballon de football tombé à l’eau.

Le Forum de sécurité aquatique, où l’on retrouve le Bureau de prévention des accidents et la Société suisse de sauvetage, rappelle aux sauveteurs improvisés que ce geste n’est pas anodin. «Il est tout à fait humain de vouloir venir en aide à un animal ou à une personne en danger. Cependant, celui qui se jette à l’eau sans considérer sa propre sécurité s’expose à un grand risque, en particulier dans les cours d’eau. Il est donc recommandé de ne pas suivre un chien dans l’eau; il est probable qu’il s’en sorte seul.»

La triste liste des accidents de ce genre (lire ci-contre) confirme le bien-fondé de ce conseil. Et Julien Savary ne dit pas autre chose. Lui qui est président de l’Amicale neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique travaille aussi comme moniteur quand il s’agit d’apprendre des manœuvres de sauvetage à des chiens, comme «aller chercher des humains dans l’eau et les ramener au bord en les tirant par le poignet, leur apporter une bouée, ou laisser la personne s’accrocher à eux le temps de les amener en sécurité». Alors qu’on imagine plutôt des dauphins jouer ce rôle, les chiens sont également capables de voler au secours des humains qui se noient.

«En Italie et en France, les surveillants des plages sont parfois accompagnés de chiens. Ils les utilisent notamment comme moteur, le sauveteur s’occupant de gérer le nageur en détresse, et le chien tirant les deux humains vers la rive.» Une légende rapporte ainsi que Napoléon a été sauvé par un chien, alors qu’il était tombé à la mer au moment de quitter l’île d’Elbe. Piètre nageur, l’empereur portait ce jour-là un uniforme complet et sa grande épée de la bataille d’Austerlitz. Il a été maintenu à la surface par un terre-neuve appartenant à un pêcheur du coin, qui avait remarqué sa chute, volé à son secours et l’a maintenu à la surface.

Il faut donc le dire et le répéter aux personnes qui promènent leur chien: votre animal nage souvent mieux que vous! «Les chiens nagent plus ou moins bien, avec des différences importantes selon les espèces, précise Julien Savary. Alors que le bouledogue, avec sa grosse tête et ses petites pattes moins musclées se fatigue plus vite, des espèces comme les terre-neuve, les golden ou les chiens d’eau portugais sont de très bons nageurs.»

Dans l’hypothèse où le chien que l’on promène passe dans une rivière, Julien Savary conseille de «ne pas se précipiter, et de regarder comment il gère la situation. Quand il nage, le chien se contente parfois de flotter, il se laisse porter par le courant, aussi pour ménager ses forces. Le bon réflexe serait d’aller vers la rive, à un endroit où l’animal peut sortir de l’eau, et de l’appeler pour lui donner un repère, une direction à suivre.»

Dans ces situations dangereuses, il est également crucial d’être capable de se faire obéir de son animal. «C’est aussi une question d’éducation, ajoute l’adjudant Pittet. Normalement, quand on appelle son chien, il doit revenir. C’est notamment à cela que servaient ces fameux cours pour les maîtres qui ont été obligatoires pendant quelque temps.»

Que va devenir «Hulk»?

Parce qu’il n’a pas obéi aux appels, Hulk a poussé son maître à le suivre dans le Léman; il l’a probablement vu se noyer. Il se retrouve en pension au refuge de Sainte-Catherine, sur les hauts de Lausanne. Le chien a été pris en charge par les équipes de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA). «Nous le gardons en attendant des instructions du frère de la victime, qui réside à l’étranger, mais qui semble vouloir placer ce chien», explique Stéphane Crausaz, responsable de la communication de la SVPA.

Si la famille du défunt ne récupère pas l’animal, commencera alors une procédure compliquée. En effet, au refuge, Hulk n’est pas un chien comme les 600 autres que la SVPA place bon an mal an. Le rott­weiler, comme les pitbulls et les amstaffs, est soumis à autorisation dans le canton. De tels animaux ne peuvent être placés que chez des maîtres expérimentés, en raison de leur possible dangerosité.

Morges, le 14 septembre dernier vers 20 h 15, un rottweiler comme celui-ci s’éloigne de la rive en nageant. Son propriétaire le suit dans le Léman et se noie. Photo: iStock

«Il y a des molosses qui font de très bons chiens de famille, et d’autres qui sont récalcitrants et ne peuvent être confiés qu’à des gens expérimentés. Pour nous, ce n’est pas une question de race, mais d’éducation et du niveau de sociabilisation du chien», précise Stéphane Crausaz.

D’après ce que les équipes de la SPA ont pu constater, Hulk fait partie des chiens qu’il faut garder à l’œil. «En plus, comme son maître vivait seul avec lui, nous ne connaissons pas bien son histoire. Nous ne savons pas s’il a eu des problèmes avec des chats ou des gens par le passé. Si nous devons le placer, ce ne sera pas facile», pronostique Stéphane Crausaz.

Avec un maître décédé et un chien vivant mais qui hérite d’un avenir bien incertain, c’est une bien triste fin pour cette promenade a priori sans histoire. Surtout quand on sait que, quelques jours plus tôt, au large de Neuchâtel, les pompiers ont récupéré un amstaff qui nageait à 500 mètres de la rive et il témoignait d’une condition physique étonnante.