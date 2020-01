Par crainte de la rage, l’État a piqué son chien en bonne santé

Deux semaines après la mort de Mikle, Irina* est toujours sous le choc. «Je n’arrive rien à faire depuis, c’est traumatisant», témoigne la Genevoise. Le chien qu’elle a fait venir d’Ukraine a été saisi le 18 décembre dernier par le Service des affaires vétérinaires genevois (SCAV). Celui-ci soupçonnait une importation illégale. Trois semaines plus tard, le vétérinaire cantonal a rendu sa sentence. Un courrier daté du vendredi 10 janvier atteste qu’il a ordonné «l’euthanasie, ce jour, du chien Berger croisé, mâle, âgé d’environ 5 mois».

Pour Irina, c’est l’incompréhension. «Il m’avait prévenu la veille, par téléphone, qu’il allait décider cela. J’ai encore appelé le jour même pour savoir si Mikle était vivant. On m’a dit qu’il allait être piqué dans l’après-midi. Et j’ai reçu la lettre le lundi 13 pour annoncer la décision», relate la quinquagénaire, choquée par l’absence d’opposition possible. Son avocat, Me Romain Jordan, a fait parvenir, le 10 janvier, un courrier pour suspendre le processus, la décision n’ayant pas été notifiée à sa cliente. Mais le vétérinaire cantonal explique dans sa décision qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif «en raison du risque potentiel de zoonose».

Mise en quarantaine

Le chien venant d’Ukraine, le SCAV craignait qu’il soit porteur de la rage et l’a placé en quarantaine. Il a réclamé les papiers pouvant prouver son origine exacte, la bonne inoculation des vaccins et son âge. Irina n’est pas parvenue à convaincre le vétérinaire cantonal. L’animal serait donc arrivé trop tôt en Suisse, avant sept mois, et les documents de l’institut polonais qui a vacciné Mikle seraient faux. Contacté par le SCAV, ce laboratoire «a annoncé n’avoir analysé aucun échantillon de sang d’un chien identifié» avec la puce du canidé.

Irina, qui se dit sensible et active, depuis plusieurs années, au sort des chiens ukrainiens maltraités, affirme ne pas savoir ce qui s’est passé. «Là-bas, le refuge m’assure que Mikle avait sept mois. Les papiers sont corrects, il manque juste un numéro d’identification», assure la Genevoise.

Elle entend se battre contre cette «injustice». Car un test effectué après la mort du chiot a démontré qu’il n’était pas atteint de la rage. «Il n’y avait aucun signe qu’il était malade et il était en quarantaine. Cela m’aurait coûté cher mais j’aurais préféré qu’ils le gardent», estime Irina. Celle-ci se dit prête à aller jusqu’au tribunal. Contacté, son avocat Me Romain Jordan n’a pas retourné nos sollicitations.

Le fait qu’on pique un chien victime d’erreurs administratives choque. «Je trouve disproportionné d’euthanasier un chien sur la base d’infractions relatives à des démarches administratives, réagit Manuel Alonso Unica, président du Mouvement de défense des propriétaires de chiens de Genève. La peur de la rage semble ne pas être la cause de cette ignominie car la procédure de quarantaine existe.»

En raison du secret de fonction, les services du vétérinaire cantonal ne peuvent s’exprimer sur ce cas. Mais le SCAV indique être très attentif au risque de rage. Quand un doute est trop fort, la quarantaine ne suffirait pas. «Vu que le délai d’incubation peut durer plusieurs mois, en face d’un animal sain, une pesée des risques est effectuée entre le droit pour le détenteur de garder son animal en vie sous contrainte de mesures d’isolement et le risque que représente l’animal pour la population.»

La procédure aurait été respectée. «La seule méthode possible pour la mise en évidence du virus de la rage est une analyse post mortem dans le cerveau de l’animal», explique le SCAV. Ce dernier assure que «la majorité des cas peuvent être réglés avec des mesures d’isolement et ne nécessite pas l’euthanasie». Une seule euthanasie a ainsi été prononcée en 2019 pour 56 importations non conformes.

*Prénom d’emprunt